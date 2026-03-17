【GRAPHT】「PlayStation(TM)」「ASTRO BOT」「どこでもいっしょ」の新生活＆お出かけアイテムを発売

MSY株式会社

MSY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋山 昌也）は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド『GRAPHT』のプロダクトやサービスを通じて、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しています。

この度、遊び心をプラスしたオフィシャルライセンスプロダクトを展開する『ASOBI GRAPHT』シリーズより、「PlayStation(TM)」のハードウェアや「PlayStation Shapes」（△○×□）をモチーフにした新作アイテムが登場。デスク周りを華やかに演出するグリッターランプやデスクマット、通勤・通学やお出かけのお供になるショルダーバッグや折り畳み傘など、新生活のさまざまな場面で活躍するアイテムを揃えました。

さらに「ASTRO BOT」の貯金箱・LEDアラーム、「どこでもいっしょ」のトートバッグやトレーディングアイテムも登場します。

PlayStation(TM)＆ASTRO BOT 新作コレクションどこでもいっしょの新作トートやお出かけアイテム

これらのアイテムは、本日2026年3月17日（火）よりGRAPHT公式ECサイトにて予約販売を開始し、東京ソラマチ(R)および渋谷ロフトにて3月18日（水）より店頭販売を開始いたします。

●GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）

https://store.grapht.tokyo/

●『PlayStation(TM) Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT』

・東京ソラマチ(R) 会場 3月18日（水）から開催

https://store.grapht.tokyo/blogs/events/grapht-popup-sie-solamachi-2603



・渋谷ロフト会場 4月16日（木）まで開催中

https://store.grapht.tokyo/blogs/events/grapht-popup-shibuyaloft-2602

新作アイテム

PlayStation(TM)

■デスク周りをPlayStation(TM)の世界観にするグリッターランプとデスクマット『Flow Lamp / PlayStation(TM)』使用イメージ『Flow Lamp / PlayStation(TM)』(電源オン時)（高さ約33cm）5,500円（税込）『デスクマット / PlayStation(TM)』（横幅80cm×縦幅35cm）3,300円（税込）

グリッターランプ（『Flow Lamp / PlayStation(TM)』）は、水中にシルバーの“△○×□”の「PlayStation Shapes」が散りばめられたランプです。LEDの青い光の中を“△○×□”がゆらゆら、キラキラと揺れ動きます。

デスクマットは「PlayStation(TM)」の歴代ハードウェアをカラフルに敷きつめたデザイン。デスクを広くカバーする大判サイズです（横幅80cm×縦幅35cm）。

●製品ページ

・Flow Lamp / PlayStation(TM) https://store.grapht.tokyo/products/pp10211psv2

・デスクマット / PlayStation(TM) https://store.grapht.tokyo/products/fp002sieps2025

■春先のコーディネートになじむ、グレートーンのメッセンジャーバッグと折り畳み傘『メッセンジャーバッグ / PlayStation(TM)』（横32cm×縦21×奥行11cm）4,400円（税込）『晴雨兼用折り畳み傘 / PlayStation(TM)』（約350g）3,850円（税込）

メッセンジャーバッグは、PlayStation(TM)の歴代ハードウェアのモチーフを全体に並べたデザイン。500mlペットボトルや折り畳み傘が収納できるサイズで、小物用のポケットも充実。

折り畳み傘は、PlayStation(TM)の歴代ハードウェアでおなじみのモチーフやマーク、カタカナのグラフィックパターンをさりげなく散りばめています。雨晴れ兼用で使用でき、コーディネートに馴染みやすい、さりげない淡いグレーのカラーリングです（UPF：50+、紫外線遮光率：99%）。

●製品ページ

・メッセンジャーバッグ / PlayStation(TM) https://store.grapht.tokyo/products/fp004sieps2025

・晴雨兼用折り畳み傘 / PlayStation(TM) https://store.grapht.tokyo/products/fp003sieps2025

ASTRO BOT

■インテリアとしても楽しめる、貯金箱とLEDアラーム

デスク周りやベッドサイドのインテリアとしても楽しめる、貯金箱とLEDアラームです。貯金箱はコインを入れるたびにアストロの声がランダム再生されます。LEDアラームはナイトライト機能付き。

Coin Buddies 使用イメージ１.Coin Buddies 使用イメージ２.LEDアラーム（通常時）LEDアラーム（ナイトライト時）『ASTRO BOT Coin Buddies』（高さ165×横96×奥行116mm）3,300円（税込）『ASTRO BOT Icon Alarm Clock』（高さ165×横99×奥行99mm）4,840円（税込）

●製品ページ

・ASTRO BOT Coin Buddies https://store.grapht.tokyo/products/pp14487ab

・ASTRO BOT Icon Alarm Clock https://store.grapht.tokyo/products/pp14335ab

どこでもいっしょ

『どこでもいっしょ デイリートートバッグ』（縦40×横35cm）3,300円（税込）

薄手で軽いキャンバス地のトートバッグです。A4書類やノートPCがすっきり収まり、通勤・通学のサブバッグとして活躍します。グリーンのハンドルと四葉のクローバーが映える、春先のコーディネートに取り入れたくなるデザインです。

●製品ページ

・どこでもいっしょ デイリートートバッグ https://store.grapht.tokyo/products/asg644

集めたくなる 新作トレーディング アイテム

『アクリルバッジ / PlayStation(TM)』全12種 各880円（税込）、BOX10,560円（税込）『どこでもいっしょ トレーディングアクリルキーホルダー vol.4』、全6種 各990円、BOX5,940円（税込）『サルゲッチュ トレーディングラバーマグネット』全7種 各990円（税込）、BOX6,930円（税込）『サルゲッチュ アクリルキーホルダー vol.2』全7種 各990円（税込）、BOX6,930円（税込）

販売情報

■販売店舗

●GRAPHT ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE） https://store.grapht.tokyo/

・予約期間 2026年3月17日（火）11:00～4月13日（月）23:59

●『PlayStation(TM) Official Licensed POP UP STORE in 渋谷ロフト』

・2026年3月18日（水）より販売開始

PlayStation(TM) Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT

PlayStation(TM) Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 東京ソラマチ(R)

■東京ソラマチ(R)会場

・開催期間 2026年3月18日（水）から開催

・開催場所 東京ソラマチ(R) タワーヤード３Fワゴンショップ

・営業時間 10:00～21:00

●イベント詳細ページ

https://store.grapht.tokyo/blogs/events/grapht-popup-sie-solamachi-2603

PlayStation(TM) Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT in 渋谷ロフト

■渋谷ロフト会場

・開催期間 2026年4月16日（木）まで開催中

・開催場所 渋谷ロフト 4階 スペースデザインフロア

イベントスペース

・営業時間 11:00～21:00

※3月13日（金）よりトロの立像も登場中。

●イベント詳細ページ

https://store.grapht.tokyo/blogs/events/grapht-popup-shibuyaloft-2602

※開催日程、販売製品、特典内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※店舗の詳細・最新情は、GRAPHT OFFICIAL STORE公式X（ https://x.com/GRAPHTSTORE ）にてお知らせいたします。

『ASOBI GRAPHT』シリーズとは

『ASOBI GRAPHT』ロゴマーク

『GRAPHT』はプロダクトやサービスを通じて、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しているブランドです。『GRAPHT STANDARD』をはじめ、『ASOBI GRAPHT』、『Team GRAPHT』、『GRAPHT REMIXERS』などのシリーズを展開しています。

『ASOBI GRAPHT』は、ゲームやアニメなどのIPと公式コラボレーションし、こだわったモノづくりを展開するシリーズです。ゲームやアニメなどの様々なクリエイションの中にある遊び心に共感し、その可能性を無限大に拡げることをコンセプトにしています。

●GRAPHT OFFICIAL STORE｜https://store.grapht.tokyo

●『GRAPHT』ブランドサイト｜https://grapht.tokyo

●『GRAPHT』公式X｜https://x.com/teamgrapht

●『GRAPHT OFFICIAL STORE』公式X｜https://x.com/GRAPHTSTORE

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

“PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “△○×□”, Doko Demo Issyo and Ape Escape“ are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Astro Bot is trademark of Sony Interactive Entertainment.

(C)2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。