応募総数1076作品の頂点！『読者と選ぶあたらしい絵本大賞』大賞受賞作　絵本『まねてみよう』が4月14日発売

株式会社講談社

株式会社講談社こども事業部は、第1回『読者と選ぶあたらしい絵本大賞』にて大賞を受賞した、絵本『まねてみよう』（作・青物横丁）を2026年4月14日に発売します。

第1回『読者と選ぶあたらしい絵本大賞』は、絵本ナビと講談社こども事業部が共催し、完全にデジタル制作、WEB上での応募が可能な賞で、読者参加型の審査方式が話題をよびました。

審査員は、絵本ナビ編集長の磯崎園子氏、東京大学IRCN赤ちゃんラボ連携研究者の辻晶氏、SNS総フォロワー数180万人を超える人気イラストレーターつむぱぱ氏、元歌のお兄さんで歌手・俳優の横山だいすけ氏が務め、応募総数は1076作品超え。読者投票12,374票と大反響で終了しました。

数多くの作品の中から選ばれたのは、作家・青物横丁氏が描いた絵本『まねてみよう』です。

絵本『まねてみよう』について

本作には、ページをめくるたびに、変な顔がたくさん登場します。

読者が自由に変顔を真似して楽しむ、シンプルな構成ですが、顔の表情や順番など、実際に子どもたちへの読み聞かせを繰り返し、飽きない構成を練りに練った、作者の工夫が素晴らしい１冊。

そっくり真似できても、できなくても、なんだか楽しくなっちゃう！ 子どもの反応だけでなく、親子のコミュニケーションも自然に促す絵本です。

『読者と選ぶあたらしい絵本大賞』特別審査員の横山だいすけさんからは「親子のコミュニケーションが広がる絵本」、つむぱぱさんも「これは発明だと思う。ありそうでなかった絵本」と絶賛コメント。



子どもの言葉と脳の働きを研究する辻晶さんからは「実物写真の追加が新鮮。子どもが現実と絵本を結びつけやすい」と子どもの発育視点からも高い評価を集めました。

『まねてみよう』は、全国の書店、ネット書店で4月14日より発売されます。

ぜひお見逃しなく。

紀伊國屋書店グループ限定特典シール配布決定！

紀伊國屋書店の国内店舗やウェブストアにて、絵本『まねてみよう』をお買い上げのお客様に、絵本『トミカとトム』（さく・え つむぱぱ）×絵本『まねてみよう』（青物横丁）コラボシールの配布が決定！

絵本『トミカとトム』の作者であるつむぱぱさんが描き下ろした、「紀伊國屋書店グループ限定特典シール」です。特典はなくなり次第終了となりますのでご了承くださいませ。

詳細を見る :https://store.kinokuniya.co.jp/event/1773293264/

『まねてみよう』

作：青物横丁

発売日： 2026年4月14日

絵本の詳細はこちら :https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=295733

■著者紹介

青物横丁（あおものよこちょう）

作家。1982年静岡生まれ。第１回『読者と選ぶあたらしい絵本大賞』の大賞を受賞し本作を出版。そっくりまねできても、できなくても大丈夫。自分だけの『まねてみよう顔』をつくったりして、自由に遊んでください。