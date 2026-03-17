三井不動産グループの「三井ショッピングパークポイント メンバーズページ」に不正ログイン対策で不正検知システム「O-PLUX」を導入

かっこ株式会社

国内導入実績No.1※1の不正注文検知サービスを提供し、安全なネット通販のインフラづくりに貢献するかっこ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 : 岩井 裕之、証券コード：4166、以下 Cacco）は、三井不動産株式会社（本社:東京都中央区、以下「三井不動産」）およびそのグループ会社が運営する「三井ショッピングパークポイント メンバーズページ」において、不正ログイン対策強化を目的に、不正検知システム「O-PLUX（オープラックス）」が採用・導入されたことをお知らせいたします。

※1：株式会社東京商工リサーチ「日本国内のECサイトにおける有償の不正検知サービス導入サイト件数調査」2025年3月末日時点

■「O-PLUX」導入の背景

近年、ECサイトや会員制ポイントサイトを狙った不正ログインやポイントの不正交換といった被害が多様化・巧妙化しています。三井不動産グループが提供する「三井ショッピングパークポイント」は、多くの会員様にご利用いただいているサービスであり、こうした広範な顧客基盤を持つサービスにおいて、不正ログインによる個人情報の閲覧やポイントの不正交換といったリスクを未然に防ぐことは、サービス運営上の重要な要素となっています。三井不動産グループでは、お客様にこれまで以上に安心・安全にサービスをご利用いただける環境を構築するため、最新の不正手口をリアルタイムで検知できる「O-PLUX」の導入を決定いたしました。

■三井不動産が「O-PLUX」を選んだ理由

複数の不正検知ソリューションを比較検討された結果、以下の2点が主な評価のポイントとなりました。

- 導入の柔軟性：様々な不正手口に対応する高度な検知機能を備えながらも、自社の運用体制に合わせた最適な投資規模で導入できる効率性の高さ- 豊富な導入実績：国内EC事業者や金融機関などの豊富な導入実績と、それによって蓄積された専門性の高い知見やノウハウ

■三井不動産株式会社 秋本氏からのコメント

当社では、お客様に三井ショッピングパークポイントを安心してご利用いただくことを最優先に考え、常にセキュリティレベルの向上に努めております。今回、国内で幅広い実績を持つ「O-PLUX」を導入したことで、不正利用の未然防止体制をより強固なものにすることができました。今後もお客様に安全で快適なサービスを提供できるよう、対策を強化してまいります。

■三井ショッピングパークポイント メンバーズページについて

「三井ショッピングパークポイント」は、ららぽーとや三井アウトレットパークなど、三井不動産グループが運営する全国の商業施設や公式通販サイト「&mall（アンドモール）」・「三井アウトレットパーク オンライン」で利用できるポイントサービスです。「メンバーズページ」では、ポイント残高の確認や登録情報の変更、便利な各種サービスの申し込みが可能です。

URL：https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/special/memberspage/

■不正検知サービス「O-PLUX Account Protection」について

Caccoが提供する不正検知サービス「O-PLUX Account Protection」は、「ログイン画面」「登録/申込画面」への「不正ログイン」「不正会員登録/口座開設/申込」「Botアタック」を検知/モニタリングするためのクラウドサービスです。

特許取得済みの端末特定技術に加え、IPアドレス分析、Bot判別、ネガティブリスト照合などを組み合わせた独自の検知ロジックにより、なりすましやBotによる不正ログイン、同一人物による複数の会員登録/口座開設/申込みを高精度に検知。追加認証を組み合わせたリスクベース認証により、審査業務の効率化・自動化や対策コストの抑制にも貢献します。

サービス特徴

１．特許技術によるリアルタイム判定

独自の端末特定技術により、不正ログインを高精度に検知。

２．効率的なモニタリング運用が可能

管理画面とアラート通知による疑わしい挙動のみの確認で効率的なモニタリングを実現。

３. 後発処理を自動化するリアルタイムブロックにも対応

リスクの高いログインにのみ認証を実施する「リスクベース認証」や不正ログインの遮断対応も可能。

４. 簡単導入

タグの埋め込みのみで導入可能。開発工数を最小限に。

５. 月額5万円から利用可能＜トライアル受付中＞

低コストで導入でき、トライアルでの効果検証や運用チェックが事前に可能。

■かっこ株式会社について

Caccoは、「未来のゲームチェンジャーの『まずやってみよう』をカタチに」という経営ビジョンを掲げ、セキュリティ・ペイメント・データサイエンス技術をもとに、アルゴリズム及びソフトウエアを開発・提供し企業の課題解決やチャレンジを支援することを目指しております。 オンライン取引における「不正検知サービス」を中核サービスとして位置づけ、不正ログインから不正注文対策まで対応可能な国内での導入実績数No.1の不正検知サービス「O-PLUX」や金融機関や会員サイトにおける情報漏洩対策の不正アクセス検知サービス「O-MOTION」、フィッシング対策サービス等を提供しております。

データサイエンスサービスでは、製造業やアパレル、建設業など様々な業種において、データ活用・分析を通じ、コスト削減・業務効率化・利益向上などに貢献しております。

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、商標または権利者の登録商標です。

※本件による、今期業績への影響は軽微です。今後開示すべき影響が見込まれる際は、速やかに開示いたします。

会社概要

三井不動産株式会社

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9799/table/215_1_6479044d5bb6f0489204e3da445eeab4.jpg?v=202603170851 ]

かっこ株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9799/table/215_2_140c3bab8b7355887c76c7d58ad205d2.jpg?v=202603170851 ]