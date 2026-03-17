星の導き占い師・Happinessエミえみ、THE BODY SHOP（ザ・ボディショップ）元CEO・ジェレミー・シュワルツ氏と対談

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YouTubeチャンネル登録者数約4.4万人（2026年2月27日現在）の星の導き占い師エミえみは、2026年1月19日（月）に東京・浅草橋で開催されたビジネスイベント『Mentor of Mentors（メンター・オブ・メンターズ）』で、元THE BODYSHOP（ザ・ボディショップ）CEOであり、ブランド戦略家のジェレミー・シュワルツ氏との対談を実施したことをお知らせします。

◆ビジネスイベント『Mentor of Mentors（メンター・オブ・メンターズ）』について

『Mentor of Mentors（メンター・オブ・メンターズ）』は、テクノロジーの発達やグローバル企業の動向により各業界の市場環境が激変する2026年を迎え、労働集約型のビジネスからの脱却を目指す「指数関数ビジネスモデル」などをテーマに開催されたビジネスイベントです。本イベントでは、「コカ・コーラ ゼロ」の世界的ヒットへの貢献など、多くのグローバル企業で功績を残してきたブランド戦略家ジェレミー・シュワルツ氏を招聘。日本の経営者やマーケターに向けて、世界標準のブランディング理論を共有する機会となりました。

◆対談の概要

対談ではエミえみが子どもの妊娠をきっかけに薬剤師の職を離れて転職をしたことを踏まえ、ジェレミー氏に「女性がより働きやすくなる社会を作るには」をテーマに複数の質問を行いました。



日本はジェンダー・ギャップ指数が先進国146か国中118位と低い順位であり、とくに「経済」のジャンルでは120位と管理職の少なさや社会進出の遅れの現状が露呈しています。



その現状を踏まえジェレミー氏は「日本のことを学んでいる過程だが、女性の貢献するものや取り組むことが男性と同じように見られていない、現在の状況は不思議で仕方ない」と述べました。



そんな状況を変えるためのアプローチとしてジェレミー氏が掲げたのは、さまざまな業界のリーダーシップを変える「柔軟性」です。管理職や役員クラスを変えるようなアクションが必要であり、女性側にも自分の意見を主張したり、昇進を後押ししてもらったりするような工夫と「自信」を持つことが重要だと話しました。



終盤ではジェレミー氏が、どんな状況でも自信を持って強く立ち向かい続けるために女性たちが持つべきマインドセットは「大きな夢を持つ」といった野心・願望だと語ります。「それらがなければ私たちは自分を奮い立たせることができず、願う未来を現実化できない」と話すジェレミー氏にエミえみから感謝の気持ちを伝え、対談は終了しました。

▼対談の様子は下記からご覧いただけます

https://youtu.be/Ctjmhr-6z_A?si=cHGrmhVpND1TwL7-

■ジェレミー・シュワルツ氏プロフィール

ロンドン（クラウチ・エンド）出身。シェフィールド大学で金属工学および先端材料科学を学び、ケンブリッジ大学で生産管理分野の大学院課程を修了。ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）でコンサルタントを経験後、ロレアルでのブランド立ち上げに携わる。1997年より、コカ・コーラ社にて欧州マーケティング＆イノベーションディレクターを務め、「コカ・コーラ ゼロ」のブランド創出と世界的ヒットに貢献。その後、ザ・ボディショップの会長、パンドラのCEOなどを歴任。現在はブランド戦略家として、世界各国のトップ企業や政府に助言を行う。

■Happinessエミえみ プロフィール

YouTuber占い師。神奈川県出身。私立大学薬学部卒業。幼少期から直感力を持ち、夢を通じてメッセージを受け取る特別な能力がある。薬剤師の仕事に従事したのち、オンラインサロンでの学びを経て、オラクルカード専門の占い師として活動を開始。個人セッションは常に予約が埋まるほどの人気を誇り、これまで延べ1万人以上の鑑定を実施。監修を担当した「星の導きオラクルカード」の初版は3週間で完売。チャンネル登録者数4.4万人の「星の導き占い師 Happinessエミえみちゃんねる」を運営。

YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@emiemichan

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Instagram https://www.instagram.com/happiness_emiemi/

◆最新著書

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