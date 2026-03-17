ふくしまデスティネーションキャンペーン特別企画!「電コス」～The Real Station Studio 2nd～を開催します
ふくしまデスティネーションキャンペーン特別企画！
「電コス」～The Real Station Studio 2nd～を開催します！
前回ご好評をいただいた「電コス」～The Real Station Studio～がさらにパワーアップして第2弾として開催します。今回は、ふくしまDC特別企画として磐越東線キハ110系での撮影も新たに実現！
本物の車両と駅空間が生み出す臨場感の中、あなたの“推し”と世界観が交差する撮影体験をお楽しみください。
1 商品概要
（1）商品名：「電コス」～The Real Station Studio 2nd～
（2）開催日時：2026年5月16日（土）10：20 ～ 12：20
（3）開催場所：いわき駅構内
2 スケジュール
※磐越東線キハ110系の撮影時間は、11：10頃 ～ 12：20を予定しています。
3 撮影ロケーション
5 ・ 6 番線ホームおよび 5 番線に停車中の E501 系と 6 番線に停車するキハ 110 系の車内にて撮影や、ムコナくんとの記念撮影をお楽しみいただきます。
JR東日本 水戸支社公式キャラクター 「ムコナくん」
4 販売価格・その他
（1）販売価格：4,500円（税込）／1名
（2）販売開始日：2026年3月17日（火）12：30 ～
（3）募集人数：70名
（4）販売箇所：JRE MALLチケット JR東日本 水戸支社店よりご購入いただけます。
https://event.jreast.co.jp/shop/detail/a007
（5）本イベント参加者の方で、いわき駅直結「ホテルB4Tいわき」宿泊の場合は、ふくしまDC特別プランをご用意いたします。詳しくは上記URLの JRE MALL チケット JR東日本 水戸支社店からご覧ください。
※内容の変更および中止となる場合がございます。
※画像はすべてイメージです。