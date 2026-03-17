ふくしまデスティネーションキャンペーン特別企画！

「電コス」～The Real Station Studio 2nd～を開催します！

前回ご好評をいただいた「電コス」～The Real Station Studio～がさらにパワーアップして第2弾として開催します。今回は、ふくしまDC特別企画として磐越東線キハ110系での撮影も新たに実現！

本物の車両と駅空間が生み出す臨場感の中、あなたの“推し”と世界観が交差する撮影体験をお楽しみください。

1 商品概要

（1）商品名：「電コス」～The Real Station Studio 2nd～

（2）開催日時：2026年5月16日（土）10：20 ～ 12：20

（3）開催場所：いわき駅構内

2 スケジュール

※磐越東線キハ110系の撮影時間は、11：10頃 ～ 12：20を予定しています。

3 撮影ロケーション

5 ・ 6 番線ホームおよび 5 番線に停車中の E501 系と 6 番線に停車するキハ 110 系の車内にて撮影や、ムコナくんとの記念撮影をお楽しみいただきます。

JR東日本 水戸支社公式キャラクター 「ムコナくん」









4 販売価格・その他

（1）販売価格：4,500円（税込）／1名

（2）販売開始日：2026年3月17日（火）12：30 ～

（3）募集人数：70名

（4）販売箇所：JRE MALLチケット JR東日本 水戸支社店よりご購入いただけます。

https://event.jreast.co.jp/shop/detail/a007

（5）本イベント参加者の方で、いわき駅直結「ホテルB4Tいわき」宿泊の場合は、ふくしまDC特別プランをご用意いたします。詳しくは上記URLの JRE MALL チケット JR東日本 水戸支社店からご覧ください。

※内容の変更および中止となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。