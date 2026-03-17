ふくしまデスティネーションキャンペーン特別企画！ 浜の風薫る「復興 浜通り酒巡り号」を運行します！

ふくしまデスティネーションキャンペーンに合わせ、「復興 浜通り酒巡り号」を運行します。「酒」「食」「発酵」をテーマに、復興へ向けて歩みを進める浜通りの多彩な酒と食を堪能できるイベント列車です。生産者による語り部や、ワイナリー・醸造所の見学など、浜通りの魅力に触れる体験もご用意しています。

浜の薫風を感じながら、浜通りを縦断する初夏の旅に参加してみませんか。

1 商品概要

（1）商品名：浜の風薫る「復興 浜通り酒巡り号」

（2）運行日：2026 年5月9日（土）

（3）行 程：いわき駅（11：48発）～ 原ノ町駅（15：46着）

（4）車 両：E501系5両「E501 SAKIGAKE」

2 提供する商品

（1）浜通りの酒（ビール:各1瓶、その他各種1杯（30㎖））









（2）浜通りの食





・割烹料亭正月荘の「酒匠監修特製ワクワク旅のおつまみセット」と、㈱ARKの「クエタマの唐揚げ」も提供します。

（3）浜通りの体験イベント

■とみおかワイナリー・ブドウ畑見学（富岡駅）

■haccoba 小高駅舎醸造所＆PUBLIC MARKET見学（小高駅）

■各酒蔵などによる語り部





（4）お土産

BAUM HOUSE YONOMORI（㈱マルゼン商店）の「KIBO BAUM玄米（ハード）」をお土産としてお渡しします。





3 販売価格・その他

（1）販売価格：12,500円（税込）／1名

※行程に必要な運賃、お酒、お食事などを含みます。

※お申込みは、20歳以上のお客さまに限ります。

（2）販売開始日：2026年3月19日（木）12：30～

（3）募集人員：70名

（4）販売箇所：JRE MALLチケット JR東日本 水戸支社店よりご購入いただけます

https://event.jreast.co.jp/shop/detail/a007

※画像はすべてイメージです。