【三浦工業株式会社】三浦工業の新藤貴志が「日本機械学会フェロー」に認定

三浦工業株式会社

三浦工業株式会社(東京本社：東京都港区、代表取締役：米田剛、以下「三浦工業」)は、このたび、ボイラ技術部門に所属する新藤 貴志（しんどう たかし）が、一般社団法人 日本機械学会より「日本機械学会フェロー」に認定されましたので、お知らせいたします。

日本機械学会フェローは、機械工学・機械技術分野において顕著な業績をあげ、学術および産業の発展に大きく貢献した会員に対して認定される名誉ある称号です。フェロー認定者は高い見識と責任感を持って国際社会における機械技術者の代表として活躍されることが期待されます。

新藤貴志氏は、ボイラ分野における研究開発・技術実装に長年従事し、ボイラの高効率化などの省エネ、CO2削減技術を用い、製品の社会実装を通じて三浦工業のみならず関連分野全体の発展に寄与してきました。これらの実績が高く評価され、今回の認定に至りました。

三浦工業は今後も、高度な専門性と国際的に通用する技術力を有する人材の育成・活躍を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。

三浦工業 新藤貴志