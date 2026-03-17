宇奈とと25周年「爆盛うなぎ祭り」開催！大人気メニューが復活！うな飯の8倍の鰻が載った“神盛り”も降臨！挑戦者求む！

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

鰻のファストフードブランド「名代 宇奈とと」は、創業25周年の節目を記念し、過去最大級のボリュームを誇る期間限定企画「爆盛うなぎ祭り」を2026年3月19日（木）から5月10日（日）まで開催いたします。 今回は、かつてSNSを騒がせた伝説のメニューが『テラどーん』として進化を遂げて復活。鰻の量がうな飯の約８倍という規格外の「神盛り」を筆頭に、全3種の爆盛ラインナップで鰻好きの皆さまへ挑戦状を叩きつけます。

25年分の「ありがとう」を込めて。宇奈ととの情熱が“ドーン”と大爆発！

2000年12月の創業以来、宇奈ととは「安い・早い・旨い」を合言葉に、日常の中で鰻を気軽に楽しんでいただける場を提供し続けてきました。 この25年間、私たちを支えてくださったお客様への感謝。それを伝えるには、言葉だけでは足りない――。 その想いから、器を覆い尽くし、高くそびえ立つ“鰻の山”を完成させました。炭火の香りが食欲をそそる、宇奈ととならではのパワーメニューです。

進化した伝説、その名は『テラどーん』

2025年1月に販売し、その圧倒的なビジュアルからメディアやSNSで大きな反響を呼んだ「うなテラ丼」。今回はその魂を引き継ぎつつ、より親しみやすく、さらに、鬼盛り、神盛りを携えて『テラどーん』として再降臨いたします。 一口サイズのふっくらとした鰻を山のように盛り付けた『テラどーん』は、どこから箸を付けても鰻、鰻、鰻！という至福の体験をお楽しみいただけます。

あなたはどこまでいける？挑戦者求む！ 限界突破の爆盛3種

「テラどーん」では、お客様の“鰻欲”に合わせて選べる、3つのボリュームをご用意しました。炭火で香ばしく焼き上げた鰻を豪快に盛り付けた、味にも見た目にも圧巻の一杯！食べ進めるほどに、25周年の宇奈ととの本気を感じていただけるはずです。

・テラどーん 鰻の量 うな飯の４倍

「爆盛うなぎ祭り」の幕開けを飾る、復活のスタンダード。まずはここから、伝説のボリュームを体感してください。

・テラどーん 鬼盛り 鰻の量 うな飯の６倍

「もっと、もっと鰻に埋もれたい」という願いを叶える、圧巻のボリューム。中級者向けの重量感です。

・テラどーん 神盛り 鰻の量 うな飯の８倍

今回の真打ち。うな飯の約８倍の鰻が高く積み上げられた山は、まさに“神”レベル。25周年の節目だからこそ実現した、宇奈とと史上最強のコストパフォーマンスを誇る一杯です。ぜひ挑戦してみてください！

お家でも「テラどーん」！テイクアウト＆デリバリーも完全対応

「このボリュームを自宅でもゆっくり楽しみたい」という声にお応えし、テイクアウト・デリバリーも実施いたします。テイクアウトは店内飲食と同価格！お花見やご家族での集まりにも、圧倒的なインパクトを添えること間違いなしです。

企画概要

■対象メニュー（税込価格）

・テラどーん 店内・テイクアウト 1,300円／デリバリー 1,800円

・テラどーん 鬼盛り 店内・テイクアウト 1,600円／デリバリー 2,200円

・テラどーん 神盛り 店内・テイクアウト 1,980円／デリバリー 2,770円

■販売期間

2026年3月19日（木）～5月10日（日）

■販売店舗一覧

＜東京＞新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店、上野店(※上野店はテイクアウト・デリバリーのみ）

＜神奈川＞川崎店

＜富山＞ファボーレ富山店

＜京都＞伏見稲荷店

＜大阪＞梅田店、南森町店、本町店、九条店、あびこ店、香里園店、十三店

＜兵庫＞姫路店、神戸元町店

＜福岡＞大名店

＜テイクアウト・デリバリー＞曳舟店

※数量限定・売り切れ次第終了

※浅草店およびその他一部店舗は対象外となります。

※店舗の営業状況により、取り扱いが変更になる場合がございます。詳細は公式サイトをご確認ください。

■Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 55,305,000円 （資本準備金341,532,620円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

コーポレートサイトＵＲＬ https://g-fac.jp/

メディアサイトＵＲＬ https://gf-support.com/media



■本件に関するお問い合わせ

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868

mail：info@g-fac.jp