高額・不透明に見える「総合型選抜入試対策」に一石を投じる！業界最低水準価格のオンライン講座が開講

合同会社STUDY SHIFT

いま、大学入試では「総合型選抜」が拡大していますが、対策塾の費用は一般的に最低でも数十万円と高額で、指導内容が不透明なものが少なくありません。意欲があっても「敷居の高さ」に阻まれる受験生たちを一人でも減らしたい。

そんな想いから、オンライン大学受験塾Studyコーデが、総合型選抜入試対策において合格を左右する「前工程」の対策に特化したオンライン講座を立ち上げました。

なぜ今「総合型選抜対策の民主化」が必要なのか

講座サムネイル画像

現在、日本の大学入試において総合型選抜の受験者割合は年々増加しています。しかし、その対策の現場では、都市部と地方、あるいは経済的な「格差」が顕在化しています。

また、「何を準備すればいいかわからない」「特別な活動実績がない」と、挑戦する前から諦めてしまう高校生も少なくありません。

私たちは、総合型選抜を単なる入試手法ではなく、「自分自身の生き方を見つめ、探究できる、貴重な教育機会」と捉えています。正面からしっかりと取り組めば、総合型選抜対策は大学受験以降の人生にもつながる多様な学びを与えてくれます。

この講座では、あえて「合格のためのテクニック」を売りにするのではなく、その前段階である「自分軸の構築」ができるプロセスを低価格で提供します。これにより、誰もが等しくチャレンジでき、激動の時代を生き抜く力を得られる社会を目指します。

どのような講座内容か

本講座は、小手先の小論文の書き方や面接テクニックを教えるものではありません。それらはあくまでも総合型選抜入試対策の「後工程」です。

多くの受験生にとって一人でおこなうことが難しく苦労するのが、自己分析から活動テーマ決定までの「前工程」です。しかしこの「自分と社会の接点を見つける」ための思考プロセスこそが、総合型選抜において価値のある本質的な部分であり、この土台があってこそ、後工程における書類の中の文章や、面接の中の言葉が、説得力を持つものに変化していきます。

その「前工程」を自分の中に創り上げるための講座を、全国どこからでも気軽にアクセスできるオンラインコンテンツとして体系化しました。

動画とワークシートを用いて、20個以上のレッスンに取り組みながら、徐々に自分だけの物語を紡いでいきます。

STEP1：自分を知る技術

自分のこれまでの人生に目を向けて「強み」「スキ」「価値観」を言語化して見出すワークに取り組みます。華美な実績などなくても大丈夫です。

STEP2：社会課題とのマッチング

STEP１で顕在化させた自分の内面と、現代社会が抱えるリアルな課題を紐付けるワークに取り組みながら、いわゆる自分の「活動・探究テーマ」を導き出します。

STEP3：アクションの具体化と探究の深化

「試験官である大学教授が思わず納得してしまう」その受験生にしか紡ぎ出せない、過去・現在・未来が一貫した志望理由（マイストーリー）をつくるべく、具体的な活動の始め方や説得力の持たせ方を習得します。

講座の目的と講義内容の例

プログラム開発者からのメッセージ

総合型選抜入試において「特別な実績がないと合格できない」というのは誤解です。大切なのは、自分の経験や想いをどう社会に還元したいかという、自分の内面から湧き上がる“志”です。総合型選抜も大学４年間の研究も、その志を具現化するためのプロセスの中にあります。

私は高校時代、将来の夢が明確に持てず、周囲と比較してコンプレックスを感じることがありました。しかしどうやってそれを見出せばいいか分からず、「いつか見つかるだろう」と自分と向き合うことを先延ばしにしていたように思います。

かつての私のように、将来に不安を感じている高校生にこそ、この講座を受講してほしいのです。この講座で学ぶ思考法や内省の時間は、総合型選抜入試での合否の結果以上に、その後の大学生活や社会人としてのキャリアを支える一生モノの財産になると確信しています。

総合型選抜を受験する予定がない人にも、受験を迷っている人にも、何かを始めてみたいと思っている人にも、この講座が自分の将来について深く考える足掛かりになってくれるはずです。

プログラム開発者：Studyコーデ代表 名川祐人Studyコーデ代表 名川祐人

株式会社キーエンスでコンサルティングセールスに従事したのち大学受験塾業界へ。全国の大学受験生に高品質かつ自由度の高い受験対策を届けるべく、複数のオンライン塾ブランドを展開。

塾比較サイトである総合型選抜塾比較コンシェルジュ(https://sogogata-concierge.com/)運営責任者。

Youtubeチャンネル「親が学べる総合型選抜サロン - OYA.BASE(https://www.youtube.com/@%E8%A6%AA%E3%81%8C%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8B%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%9E%8B%E9%81%B8%E6%8A%9C%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%B3)」にも出演。

【講座概要】

名称： ＜低価格動画視聴型＞総合型選抜入試対策オンライン講座

受講形式： Fincs内でのオンデマンド配信講座（動画講義 ＋ ワークシート）

対象： 総合型選抜の受験を検討している中高生や保護者、やりたいことを見つけたい中高生

特徴： 気軽に始めやすい低価格設定、希望者がワークを提出して意見を交わし合えるオンラインコミュニティ

料金：月額13,200円×3カ月 または 一括33,000円

詳細： https://studycoorde.com/sogogata-online-fincs/

申込： https://fincs.jp/plan/7244863020462603356

【Studyコーデ概要】

専属のプロ講師が、生徒一人ひとりに合わせてバランスを管理しながら、一般入試と総合型選抜対策の両立を実現しているオンライン塾。

一般入試では特に私立文系受験を専門とし、プロ講師の徹底した伴走で、毎年多くの生徒がMARCH以上の難関大に逆転合格を果たしている。

総合型選抜対策は本講座の他に、講師が直接指導を行う「両立コース」と「専門コース」（https://studycoorde.com/comprehensive-selection/）があり、自己分析、テーマ決定、活動サポート、小論文・面接練習、書類作成などを低価格の一括料金で無制限に指導している。

【今後の展望】

本講座を通じて、全国の高校生がセルフオーサーシップを発揮して人生を切り拓ける人物へと成長できるよう支援していきます。

今後は、主に総合型の後工程の指導に注力する塾事業者や、高校などの教育機関との連携も視野に入れ、総合型選抜対策をひとつのツール・きっかけとして、自分の夢や目標に向かって自走できる若者を増やしていきます。

本講座を利用・導入したいと感じていただける教育機関がありましたら、お気軽にご連絡ください。

■ 会社概要

会社名：合同会社STUDY SHIFT

代表者：名川祐人

所在地：東京都武蔵野市西久保3-11-1 公苑前のオフィス

設立：2020年9月

主な事業内容：オンライン学習塾の運営（Studyコーデ(https://studycoorde.com/)、高２までの英語塾OUTCOME(https://outcome-online.com/)、数学塾Rekai(https://math-rekai.com/)など）

URL：https://studycoorde.com/

お問い合わせ先：info@studycoorde.com

公式LINE：https://x.gd/KAnZ4