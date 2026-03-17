ハイトーンヘアの色持ちと質感ケアを同時に叶える、ボンディング・テクノロジー搭載「got2b ボンディング・カラートリートメント」新登場

ヘンケルジャパン株式会社

サロンの技術や知見をホームケア製品に取り入れたヘアコスメブランド「got2b（ゴットゥービー）」は、褪色したハイトーンヘアを、しっかり染めながら同時にケアできる「got2b ボンディング・カラートリートメント（シルバー/ピンク/ミルクティー/ムラサキ、全4色）」を、2026年3月23日（月）に発売します。

ブリーチやカラー後の髪は、時間とともに色が抜けやすく、黄ばみやくすみが気になりやすいもの。毛先のパサつきや質感の変化、褪色に伴う色ムラも出やすく、淡いカラーほど違いが目立ちます。日常使いに便利なカラーシャンプーが広く浸透する一方で、よりしっかりとした染まりを1回で実感したいというニーズも高まっています。

そうしたハイトーンヘアならではの悩みに応えるために生まれたのが、got2b ボンディング・カラートリートメントです。ブリーチ髪を想定した発色設計で、褪色した髪にしっかり色をチャージ。1回でも染まり、カラーキープ＆発色チャージが叶う高発色処方を採用しました。さらに、サロン発のボンディング・テクノロジー搭載でダメージ部分を髪の芯から補修。また、2種のケラチン*1、ボタニカルオイル*2を配合し、なめらかな指通りへ導きます。ブリーチ後に出やすいパサつきやごわつきもケアし、お気に入りの髪色を美しく整えます 。

*1 補修成分:ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（羊毛）

*2 保湿成分:マルーラオイル

got2b ボンディング・カラートリートメント

2026年3月23日（月）新発売 1品目4種

メーカー希望小売価格 税込 1,430円（税抜 1,300円）

カラー：シルバー/ピンク/ミルクティー/ムラサキ (全4色)

内容量：180g

販売場所：全国のドラッグストア、Amazon・楽天市場等

https://got2b.jp/lineup/bonding-color-treatment/

got2b ボンディング・カラートリートメント(全4色) 仕上がりイメージ

FEATURES 製品特長

●1回で染まる高発色処方

染まりを追求した染料設計により、しっかりとカラーをチャージ。

got2bボンディング・カラーシャンプーとの併用で、より濃く、色持ちもアップします。

●サロンで話題の「ボンディング・テクノロジー」搭載

ブリーチやカラーによるダメージにアプローチし、髪を芯から補修します。

●2種のケラチン*1と天然由来ボタニカルオイル*2配合

ダメージを受けた髪も、なめらかでツヤのある仕上がりへ。

●ジャスミン＆アップルの香り

フローラルの香りが爽やかに広がる、心地よいジャスミン＆アップルの香り。

HOW TO USE

シャンプー後、タオル等で充分に水気をとります。

適量を手に出し、髪全体になじませた後、お好みに合わせて5～10分放置し、色水が出なくなるまで、よくすすいで下さい。

TECHNOLOGY テクノロジー

ボンディング・テクノロジー搭載で枝毛・切れ毛補修

ボンディング成分、塩化Mg（毛髪保護・補修成分）配合。毛髪内部に入り込みイオン結合を構築。ブリーチやカラーでダメージを受けた髪も、芯から補修します。

*毛髪内部構造のイメージ

同ラインのカラーシャンプーとの併用もおすすめです

got2bボンディング・カラーシャンプー

メーカー希望小売価格 税込 1,430 円（税抜 1,300円） 内容量：300mL

got2b ボンディング・カラーシャンプー

got2b（ゴットゥービー）について

セルフでも気軽にブリーチヘアを楽しんでもらいたいという思いのもと欧米で生まれたgot2bは、ダメージレスを追求しながら、なりたい自分を表現できるブリーチオンカラー売上No.1*3のヘアコスメブランドです。サロンの技術や知見をホームケア製品に取り入れ、ブリーチ剤・カラー剤・ヘアケアまで、ダメージから髪を保護・強化*4する「ボンディング・テクノロジー」を搭載したさまざまな製品を展開しています。

*3 got2bシリーズ/インテージSRI+/ブリーチ市場、ファッションセミパーマネント市場の合算/2023年1月～2025年12月

*4 ボンディング・トリートメントによる

got2b公式サイト https://got2b.jp/(https://got2b.jp/)

製品に関するお問い合わせ

ヘンケル コンシューマーブランド／お客様相談室

03-5783-4271 （受付：土日祝日を除く10：00～12：00/13：00～17：00）