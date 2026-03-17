2026年3月17日

株式会社ムーンラビット

株式会社ムーンラビットはPC向けオンラインゲーム『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』において、サービス開始から1周年を迎えたことを記念し、新クラス追加や新マップ実装などの大型アップデート「1st Anniversary」を実施したことをお知らせいたします。また、記念イベントやカムバックキャンペーン、モール・冒険者契約証の更新も同時に実施いたしました。

【Le Ciel Bleu Clair 公式サイト】https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=LCB_PRESS

■1周年記念アップデート「1st Anniversary」実装！

3月17日のアップデートでは、新たに2つの特殊クラスが追加されました。ユーザーレベル80以上のキャラクターで専用クエストを進行することでクラスチェンジが可能な、常識を覆す傀儡師「メリオネイティオ」と星詠みの魔術師「アスティロギア」が登場します。また、南大陸を舞台にした新規マップ「ドゥクス魔法学園」と「海底洞窟」も実装されました。新たなストーリーと広大なフィールドをぜひお楽しみください。

【アップデートの詳細】https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12957&news_type=3

■1周年記念イベント開催！

1周年を記念したイベントを開催しました。期間中は、特定のモンスターから材料を集める収集クエストや、経験値とアイテムドロップ率が2倍になるバフ、毎日ログインするだけで豪華アイテムが獲得できるログインプレゼントなど、さまざまなコンテンツをご用意しました。また、レベル99以下のキャラクター向けに初心者応援バフも実施しています。

【イベントの詳細】https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13074&news_type=4

■1周年記念！カムバックキャンペーン開催！

1周年を機に久しぶりのプレイを検討されている冒険者様へ「カムバックキャンペーン」を開催しました。2026年1月4日以降ログインされていないアカウントが対象で、ゲーム内NPCに話しかけるだけで即戦力となるアイテムが詰まった「カムバックBOX」が受け取れます。

【キャンペーンの詳細】https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13073&news_type=5

■アイテムモール・冒険者契約証最新情報！

冒険者契約証の新シーズンが2026年3月17日より開始しました。1周年を記念した特別なアイテムセットの期間限定販売や、無料で1回もれなく受け取れる「1周年ありがとうセット」の配布も実施しています。さらに、今回追加された新クラス向けの「忘却ハンマー」の常設販売も開始いたしました。

【モール・冒険者契約証の詳細】https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=13072&news_type=6

【タイトル概要】タイトル：Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～ジャンル：ジョブチェンジファンタジーMMORPG開発会社：FunYours Technology Co., Ltd.価格：基本プレイ無料(アイテム販売制)コピーライト：© 2020 - 2026 MoonRabbit Corporation. © FunYours Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

※ご質問・ご不明点等ございましたら、以下までご連絡願います。

【本リリースに関するお問い合わせ先】株式会社ムーンラビットMail：info@moonrabi.jp