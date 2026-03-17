株式会社リッケイ、プライバシーマークを取得

株式会社リッケイ

株式会社リッケイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：Bui Quang Huy、以下 当社）は、個人情報保護体制の強化の一環として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）よりプライバシーマーク（Pマーク）の付与認定を受けました。

プライバシーマーク制度は、個人情報保護マネジメントシステム（PMS）を適切に整備・運用している事業者を認定する制度です。

当社は、システム開発およびDXプロジェクトを通じて、企業の基幹データや業務データ、個人情報を含む各種データを取り扱う案件に多数参画しています。こうした事業特性のもと、個人情報の適切な管理は事業遂行における重要な基盤であると認識しています。

これを踏まえ、顧客企業のセキュリティ基準に準拠した情報管理体制の整備を進めるとともに、個人情報保護マネジメントシステム（PMS）を構築し、全社的な個人情報保護体制の強化に取り組んできました。

今後も、個人情報保護を含む情報管理体制の継続的な強化に取り組むとともに、AIおよびデータ活用を前提としたサービス提供において、安全性と実用性を両立したDX支援を推進してまいります。

■ 認定概要

認定名称：プライバシーマーク（Pマーク）

登録番号：第25000260（01）号

登録組織：株式会社リッケイ

有効期限：2026年3月17日 ～ 2028年3月16日

審査機関：一般財団法人 放送セキュリティセンター

付与機関：一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

■ プライバシーマークについて

プライバシーマーク制度は、個人情報保護マネジメントシステム（PMS）を適切に整備・運用している事業者を認定する制度です。

プライバシーマーク制度の詳細は、公式サイトをご参照ください。。

https://privacymark.jp/

■ 株式会社リッケイについて

株式会社リッケイは、ベトナム最大級のITアウトソーシング企業であるリッケイソフトの日本法人です。リッケイソフトグループ全体では、2,200名以上のIT人材と500社以上・1,000件超の開発実績を有しています。当社は、日本国内6拠点（東京、名古屋、大阪、福岡、金沢、札幌）を展開し、日本企業向けの事業を担っています。。

日本とベトナムを連携したグローバル開発体制のもと、クラウドやAIなどの先進技術を活用し、システム開発、DX推進、ERP導入を通じて企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するDX実装パートナーです。

コンサルティングから設計・開発、既存システムとの統合、運用までを一貫して担い、高品質かつ柔軟なサービス提供を実現しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社リッケイ

所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 10F

代表者：代表取締役社長 Bui Quang Huy

設 立：2016年3月1日

事業内容：

・DX実装支援（コンサルティング／AI活用）

・グローバル開発体制によるシステム開発

・AI・クラウドソリューション

・ERP導入支援

・IT人材支援（採用支援・人材派遣）

URL：https://www.rikkeisoft.com/jp/