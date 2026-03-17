TableCheck、 未来の予約数を予測する「インサイト予測」機能の提供開始

株式会社TableCheck

世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム「TableCheck」を提供する

株式会社TableCheck（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷口 優、以下、「テーブルチェック」）は、飲食店の予約管理システム「TableCheck」にて、未来の予約数・売上を予測する「インサイト予測」機能を実装しました。本機能は、インサイトの画面上で過去の実績データをもとに、 将来の予約数・売上・来店数などをAI予測し、レストランの意思決定をサポートする機能です。

履歴データの傾向を将来に投影することで、先を見越した計画立案やリスク把握を可能にし、

日々のオペレーションにおける不確実性を軽減します。

飲食店の運営はますます、先読みが困難に

近年、飲食店運営はこれまで以上に変動が大きく、先を読むことが難しくなっています。予約の伸び方や来店数は、曜日や季節だけでなく、さまざまな要因によって大きく変化します。

インサイト機能ではこれまで、過去の実績を分析し「何が起きたのか」を把握できる機能を提供してきました。しかし、多くの店舗様から「これからどうなるのかを知りたい」という声をいただいていました。

仕入れや人員配置、販促施策の判断は、将来の見通しがあるかどうかで大きく変わります。そこで今回、蓄積された予約・売上データをもとに将来の着地を予測する機能を、新たな試みとして開発しました。

「インサイト予測」機能でできること

- 先を見越した計画が可能に将来の予約数・売上・来店数を事前に把握することで、 スタッフ配置、席数調整、仕入れなどの計画精度が向上します。- 将来のトレンドを早期に把握パフォーマンスが上昇傾向か、横ばいか、下降傾向かを事前に把握でき、 過去データだけに依存しない判断が可能になります。- リスクの可視化期待値だけでなく、保守的・楽観的な予測範囲を確認できるため、 現実的なシナリオを想定した運営が可能です。- 手作業による予測の削減ダッシュボード上で一貫した予測が表示されるため、 勘や経験に頼った見積もり作業を減らせます。

本機能は、イノベーションと透明性へのコミットメントの一環として、AIを活用した参考予測を提供します。なお、予測結果は参考情報であり、実際の結果は市場環境その他の要因により異なる場合があります。

「インサイト予測」機能を有効にする方法はこちら(https://support-restaurants.tablecheck.com/hc/ja/articles/54908942994969--%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88-%E4%BA%88%E6%B8%AC%E6%A9%9F%E8%83%BD#index2)

補足：既存の「インサイト機能」とは

インサイト機能とは、来店人数や予約流入経路、注文数、売上など、蓄積されたデータを視覚的でわかりやすいグラフレポートで表示する機能です。

株式会社TableCheck

テーブルチェックは、「Dining Connected ～世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム～」をミッションに事業を展開する日本発レストランテックカンパニーです。テクノロジーを活用した次世代の「おもてなし」を実現します。現在、展開している主なサービスは、飲食店向け予約・顧客管理システムと、ゲスト向け飲食店検索・予約ポータルサイト。24時間365日リアルタイムの空席情報を把握することで、飲食店にもゲストにもより良いレストラン体験の実現をサポートしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23564/table/137_1_1f93aca3c0f2cc5989ed7b79b036def8.jpg?v=202603170651 ]