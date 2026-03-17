TONYMOLY、IVE『リズ』をブランドモデルに抜擢「最も自分らしい特別な魅力を発散」

TONYMOLY CO., LTD

(2026-02-26) グローバルビューティーブランドのTONYMOLYは、アイドルグループIVEのリズを新しいブランドモデルに抜擢したと26日、発表した。

TONYMOLYは最近、「最もの自分らしさが最も特別である」という意味を込めたブランドスローガン「Be Uncommon」を通じて、自分だけの美しさを強調するメッセージを展開してきた。

リズは近年、堂々としながらも自然な雰囲気の魅力でグローバルファンダムとZ世代から支持を得ており、ステージ上でのカリスマ性と日常での親しみやすいイメージの両面で存在感を示してきた。こうしたリズの持つ「自分らしさ」の魅力は、TONYMOLYが追求するブランドの方向性と合致しており、差別化された美しさの価値をより明確に伝えられると判断し、モデルに採用したという。

TONYMOLYは、トレンディなイメージを持つリズを通じてMZ世代はもちろん、幅広い消費者層の関心を集めることを期待している。グローバルビューティーブランドへと飛躍するという目標のもと、製品の魅力を誠実に伝え、ブランドの影響力をさらに高めていく戦略である。

特に今年7月にブランドローンチ20周年を迎えるTONYMOLYは、さまざまなキャンペーンを通じてブランドアイデンティティをより強固にしていく計画である。

リズとともにTONYMOLYは、「ワンダーセラミド モチトナー」「パーフェクトリップス ショッキングリップ」「ゲットイットティント ウォータフルシロップ」など代表製品のキャンペーンを、今月26日よりTONYMOLY公式SNSアカウントを通じて順次公開していく。

TONYMOLY関係者は「リズの持つ透明感と愛らしいイメージがブランドとよく寄り添っていると期待している」とし、「20周年を迎え、リズとともにTONYMOLYの新たな魅力を披露し、ポジティブなシナジーを生み出していきたい」と述べた。

一方で、リズが所属している韓国アイドルグループの「IVE」は、先行公開曲『BANG BANG』発表後、この23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースするなど、活発な活動が続けられている。〈完〉