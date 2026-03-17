【3月18日(水) 0時解禁】 SNS総フォロワー1100万人超えヲタ芸パフォーマー「ゼロから打ち師始めます。」が“世界初”ヲタ芸のために作られたオリジナル楽曲をリリース！

株式会社をたより

【素材】

・楽曲「ロマンス警報発令中!!」ジャケット写真

・ゼロから打ち師始めます。 アーティスト写真

素材のダウンロードはこちらから :https://umusic.ent.box.com/s/r8xnuv3qwqzyuld5al9fgf7fqk8jeztl

SNS総フォロワー1,100万人超、日本トップレベルのフォロワー数を抱えるパフォーマンス集団「ゼロから打ち師始めます。（ゼロ打ち）」が、初のオリジナル楽曲を3月18日（水）にユニバーサル ミュージックよりリリースする。





Official Performance Videoはこちら（3/18 0:00 プレミア公開）https://youtu.be/FZ-eXLhbT6g

タイトルは「ロマンス警報発令中!!」。ゼロ打ちが“ヲタ芸のためだけに作られた世界初の楽曲”を掲げて制作した本作は、聴くことと打つことが分断されない“体験直結型”の一曲だ。ボカロを基調にしたスピード感と高揚感のあるサウンドを土台に、メンバーの掛け声や現場の空気を織り込み、再生した瞬間からフロアの熱量が立ち上がるようなポップでキャッチーな臨場感を形にしている。楽曲構成もまた、ヲタ芸を成立させるための設計思想が貫かれている。技が最も映える拍感、展開の切り替え、そして“ここで決まる”キメの配置までを緻密に組み上げ、パフォーマンスが自然に立ち上がる流れを音の中に実装。さらに、技名をはじめとするヲタ芸特有の言葉や世界観をふんだんに盛り込み、単なる応援歌でもダンス曲でもない、“ヲタ芸というカルチャーそのもの”を鳴らす楽曲へと昇華させた。

ロマンス警報発令中!! ジャケット写真

プロデュースを手がける”sabio”は、サウンドの芯の強さと中毒性を担保しながら、パフォーマンス文化に直結する聴感へと最適化し、ゼロ打ちのアイデンティティを音源の説得力として結晶させている。今作に対してsabioは「めずらしいコラボレーションですが、 何卒ご愛顧いただければ幸いです！」とコメントしている。



また、今回ジャケット写真制作のために、〈クリエイター〉と〈クライアント〉をつなぐ次世代のクリエイターマッチング型ポートフォリオ「ENRAI」でコンテストを開催。数ある作品の中から最優秀賞にイラストレーターの”hao”の作品が選出。ゼロ打ちのメンバーを5色の目で表現しており、ヲタ芸の躍動感が感じられるポップな作品に仕上がっている。今回の作品に対してhaoは「今回のイラストでは、日本的な可愛さとオタ芸のポップさを思い切り詰め込みました。ゼロ打ちの皆さんのパワーと魅力が、この作品を通して少しでも伝われば嬉しいです。」とコメントをしている。



加えて、本作のリリースを記念し、学校向け特別企画「ロマンス警報、あなたの学校に発令中!!」も開催する。関東近郊の学校に「ゼロから打ち師始めます。」のメンバーが直接訪問し、新曲「ロマンス警報発令中!!」を含む数曲を目の前でパフォーマンス。いつもの空間を一日限りの“熱狂のフロア”へと変える。詳細は下記の応募フォームにて確認できる。



【リリース情報】

1st Original Single「ロマンス警報発令中!!」

作品名：ロマンス警報発令中!!

アーティスト：ゼロから打ち師始めます。

（通称：ゼロ打ち / 英語表記：ZERO-UCHI Restart）

配信日：2026年3月18日（水）

形態：デジタル配信（ストリーミング／DL）

配信リンク：https://umj.lnk.to/zerouchirestart-RA

学校向け特別企画「ロマンス警報、あなたの学校に発令中!!：出張パフォーマンスキャンペーン」

1st Original Single「ロマンス警報発令中!!」のリリースを記念し、その世界観をリアルな現場へ拡張する特別企画を実施します。「ゼロから打ち師始めます。」のメンバーが学校のもとへ直接訪れ、新曲「ロマンス警報発令中!!」を含む数曲を目の前でパフォーマンス。画面越しでは伝わりきらない、サイリウムの光、技のキレ、掛け声の一体感、そしてその場の空気が一気に熱を帯びる瞬間まで、“生のヲタ芸”ならではの迫力をお届けします。

見慣れた体育館、学校のイベントスペースが、この日だけ“熱狂のフロア”に変わります。小学校から大学まで、学校行事、学園祭関連企画など、学校種や内容は問いません。ゼロ打ちが、あなたの場所に“ロマンス警報”を発令します。

応募フォーム

https://forms.gle/6Aod4fsQzcmkgBtbA

※実施日程・詳細条件については、応募フォームをご確認ください。

「ゼロから打ち師始めます。」について左から、シト、Clifford、さぷりめんと、いかちゅん、しじま

ゼロから打ち師始めます。(ゼロ打ち)は、サイリウム(ペンライト)を持って踊る”ヲタ芸”を世界へと広めるべく活動するパフォーマンスグループである。サイリウムが光らない”NG集”をはじめとするショート動画を中心に若手層への知名度をあげ、現在総フォロワー数は驚異の1100万人越え。インフルエンサー・動画クリエイターとして継続的に活動するのみならず、生の”ヲタ芸”パフォーマンスを少しでも知ってほしいという願いから、無料での公開ライブを含む種々のイベント出演・主催も積極的に行っている。 2024年には『ドラマ&映画【推しの子】』のヲタ芸演出および公式コラボレーションを実施し、2025年には国内のオーディション番組を制してニューヨークの殿堂『アポロシアター』でパフォーマンスを披露。ヲタ芸文化を牽引するグループとして、インターネットの内外問わず、精力的にヲタ芸の魅力を発信し続けている。

メンバーコメント

- しじま：自分たちの初オリジナル楽曲、いっぱい魅力が詰まってます！たくさんの方々にこの曲が届いてヲタ芸という日本文化に触れる機会を増やせれば嬉しいです！- いかちゅん：初のリリース曲ということで、思い入れも強いです。自分達でコールも入れてみたりして収録もとても楽しかった記憶があります。この曲を通して、少しでもヲタ芸に興味を持ってくださり、そしてみんなでヲタ芸を出来ると嬉しいです!- Clifford：楽曲作成に携わることは人生で初めてで、そんな初めての瞬間をゼロ打ちのみんなと立ち会えたことはとても嬉しく大事な思い出になりました！たくさんの人にこの曲を聴いてもらえますように！！- さぷりめんと：ヲタ芸の魅力は、パフォーマンスだけでなく「一緒に楽しむこと」にあると感じています。この楽曲が、誰かとヲタ芸を楽しむきっかけになれば嬉しいです。- シト：ヲタ芸集団から曲が出るというだけでも驚きなのに、そこに自分が携わることができてとても光栄です。ぜひたくさんの人に聴いてもらって、ぜひ一緒にヲタ芸を楽しんでもらえたらと思います。

Official / SNS

- TikTok：https://www.tiktok.com/@zerouchirestart- YouTube：https://www.youtube.com/@zerouchirestart- Instagram：https://www.instagram.com/zerouchi_restart/- X（Twitter）：https://x.com/zerouchirestart- LINE：https://lin.ee/gJnzCZH楽曲プロデューサー / sabio について

メジャーシーンで活躍するアーティストを数多く輩出するシンガーソングライターグループ 「ぷらそにか」のメンバーとして活動し、同グループで結成した「Hi Cheers!」として2020年にバンドでメジャーデビュー。バンドの活動が終了の後、ソロプロジェクト「sabio」を始動し、現在はVOCALOIDなどの合成音声を用いた作品でネットシーンを中心に活動中。楽曲提供等の作家業も精力的に行う。



楽曲に対してのコメント：

はじめまして！sabioと申します！ めずらしいコラボレーションですが、 何卒ご愛顧いただければ幸いです！

- YouTube：https://www.youtube.com/@sabiowabandaid- Instagram：https://www.instagram.com/futavocabulary/- X（Twitter）：https://x.com/futavocabulary- ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/132204596ジャケット写真担当 / hao について

富山県出身、関東在住のイラストレーター。彩度の高いカラフルな色合いとポップなテイストが得意で、ゲーム書籍のイラスト、VTuberやアイドルグループのグッズ、ＭＶなど幅広い媒体のイラストを手掛ける。



ジャケット写真に対してのコメント：

今回のイラストでは、いかちゅんさんを中心に、日本的な可愛さとオタ芸のポップさを思い切り詰め込みました。ゼロ打ちの皆さんのパワーと魅力が、この作品を通して少しでも伝われば嬉しいです。

- X（Twitter）：https://x.com/00hao00「ENRAI」について

「ENRAI（えんらい）」は、ブックリスタが運営する、〈クリエイター〉と〈クライアント〉をつなぐ次世代のクリエイターマッチング型ポートフォリオ。イラスト、アニメーション、ゲーム開発、シナリオ執筆など、多岐にわたる分野のクリエイターが登録している。スキルや作品だけでなく、その人らしさや制作姿勢まで伝わるポートフォリオを軸に、新たな仕事や交流に繋がる場を提供する。

- 「ENRAI」公式サイト：https://enraise.net/- 「ENRAI」公式X：https://x.com/enrai_jp