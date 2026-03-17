ライアン・デスティニー、フラン・ドレッシャー、ジェレミー・ポープが第98回アカデミー賞授賞式でAmi Parisを着用

AMI Paris Japan株式会社

現地時間3月15日（日）に米ロサンゼルスにて開催された、第98回アカデミー賞の授賞式にて、ライアン・デスティニー（Ryan Destiny）、フラン・ドレッシャー（Fran Drescher）、ジェレミー・ポープ（Jeremy Pope）が第98回アカデミー賞授賞式で、創設者兼クリエイティブ・ディレクターのアレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi）によるAmi Parisのカスタムルックを着用しました。

Credit: Getty images, courtesy of Ami Paris

女優・シンガーのライアン・デスティニー（Ryan Destiny)は、ブラックのポプリンシャツに、ブラックのキャディとベルベット素材のハイウエストスカートを合わせたルックを着用しました。

Credit: Getty images, courtesy of Ami Paris

ジェレミー・ポープは、ブラックのサテンショールラペルが特徴的なホワイトのタキシードジャケットに、テーラードのブラックウールパンツ、ブラックのコットンシャツを合わせ、ブラックシルクのボウタイでスタイリングしました。

Credit: Getty images, courtesy of Ami Paris

アカデミー賞に9部門でノミネートされた映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ（Marty Supreme）』に出演したフラン・ドレッシャーは、ダークグリーンのリキッドスパンコールのガウンを選びました。

About Ami Paris

2011年にフランス・パリで誕生したAmi Paris(アミ パリス)は、創設以来パリという街からインスピレーションを受け続けています。フランス語で友達を意味する”Ami”という名称は、創設者兼クリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシのイニシャルに由来したもの。メンズとウィメンズへ向けた包括的で実用的なワードローブを定義し続けています。アレクサンドル・マテュッシのクリエイションは、フレンドリーでラグジュアリー、エレガントでシンプルといったフランス特有のスタイルを捉えています。