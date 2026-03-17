佐川急便株式会社発行『SAGAWA NEWS LETTER』に「ロジザードZERO」の送り状発行API連携事例が掲載

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）が提供するクラウド倉庫管理システム（WMS）「ロジザードZERO」は、佐川急便株式会社（以下：佐川急便）が発行する公式ニュースレター『SAGAWA NEWS LETTER（2026年1月号）』において、送り状発行API連携事例として掲載されましたのでお知らせいたします。

掲載概要

『SAGAWA NEWS LETTER』は、佐川急便が発行する公式ニュースレターです。

2026年1月号では、送り状発行APIサービスの活用事例が特集され、その中で「ロジザードZERO」とのAPI連携による業務効率化の取り組みが紹介されました。

誌面では、従来発生していた送り状発行用データのダウンロードやインポート作業を削減し、受注データをもとに送り状を自動発行できる仕組みについて解説されています。

『SAGAWA NEWS LETTER』はこちら ： https://www.sagawa-exp.co.jp/company/letter.html

「ロジザードZERO」と佐川急便送り状発行API連携について

「ロジザードZERO」は、2024年10月より佐川急便の送り状発行APIとの連携を開始しました。

本連携により、出荷指示データをもとに「ロジザードZERO」上から送り状を発行することが可能となり、従来必要であったCSVデータのダウンロードおよび送り状発行システムへのインポート作業が不要となります。

これにより、

・作業工数の削減

・ヒューマンエラーの防止

・個人情報を含むCSVファイル保存リスクの軽減

などの効果が期待できます。

物流の安定運用を支える基盤機能へ

EC市場の拡大や物流現場の自動化・高度化が進む中、送り状発行業務の効率化は安定した出荷運用を支える重要な要素となっています。

「ロジザードZERO」は、豊富な外部システムとのAPI連携を通じて物流業務の自動化・省力化を推進し、現場負担の軽減と業務品質向上を支援しています。

今後もロジザードは、パートナー企業様との連携強化を図りながら、物流DXの推進と持続可能な物流体制の構築に貢献してまいります。

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/