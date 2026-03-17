【お知らせ】オプティマスグループ、昨年に続き英Financial Times「アジア太平洋急成長企業」にランクイン（129位 → 90位）

株式会社オプティマスグループ

株式会社オプティマスグループ（本社：東京都、代表取締役社長：山中信哉、以下「オプティマスグループ」）は、英国の有力経済紙フィナンシャル・タイムズ（Financial Times、以下「FT」）が2026年3月17日に発表した 『High-Growth Companies Asia-Pacific 2026（アジア太平洋急成長企業ランキング2026）』 において、上位500社中90位にランクインしました。

また、Automotiveカテゴリーでは4位に選出されています。

なお、本ランキングへの選出は 昨年に続く2年連続であり、前年から39位順位を上げてのランクイン となりました。

▼ FT発表記事

URL: FT ranking: High-growth companies Asia-Pacific 2026(https://www.ft.com/content/c5a3ba72-0333-4830-8280-6bd1592e1f85)

High Growth Companies Asia-Pacific 2026 公式ライセンスロゴ

FT「High-Growth Companies Asia-Pacific」ランキングについて

「High-Growth Companies Asia-Pacific」は、フィナンシャル・タイムズがドイツの調査会社 Statista社（※1） と共同で毎年発表しているランキングです。

アジア太平洋地域の 13の国・地域に本社を置く企業 を対象に、一定の売上基準を満たした企業の中から 売上成長率の高い企業をランキング形式で紹介 しています。

本ランキングは、アジア太平洋地域における急成長企業を示す代表的なランキングの一つとして知られており、投資家や金融アナリストなどの間でも広く認知されています。

主な選考基準（※2）

本ランキングでは、主に以下の基準に基づいて評価が行われます。

1. 独立性

企業が他社の子会社や支店ではないこと

2. 売上成長

2021年度に最低10万米ドル、2024年度に最低100万米ドルの売上高を達成している企業を対象とし、売上成長率の高い順に評価

3. オーガニック成長

企業の成長が合併・買収（M&A）によるものではなく、主に自社事業の成長によるものであること

参考情報

（※1）Statista（スタティスタ）

ドイツ・ハンブルクに本社を置く統計データプラットフォーム企業。2007年設立。世界23,000社以上の企業を顧客に持ち、統計データの提供を通じて企業や研究機関の意思決定を支援しています。

（※2）

対象企業の選定にあたっては、FT × Statista がアジア太平洋地域の企業データを調査。各社の年次報告書などを基に2021年度および2024年度の売上を確認し、売上基準を満たした企業について組織体制、企業概要、合併・買収（M&A）の有無なども含めて精査しています。

株式会社オプティマスグループについて

オプティマスグループは、自動車総合サービス企業として、輸出入、物流、検査、サービス、小売・卸売などを含む幅広い事業をグローバルに展開しています。

独自の「仕組み」を通じて、国境を越えた車社会の最適化に貢献しています。

会社名：株式会社オプティマスグループ

代表者名：代表取締役 山中 信哉

住所：〒105-5115 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館15F

設立：2015年1月

上場：東証スタンダード （9268）

事業内容：自動車総合サービス（輸出入、物流、検査、サービス、小売・卸売）

グループ会社の経営管理及びそれに付随する業務

URL：https://www.optimusgroup.co.jp/