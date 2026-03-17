一見リアルなヴィンテージデニム～京都の匠技が成す“ハイパーリアル”な騙し絵プリントを「K.T KIYOKO TAKASE」が発表

株式会社ファイブフォックス

(株)ファイブフォックス(東京都品川区)が展開する「K.T KIYOKO TAKASE」は、上品・上質で美しく、オリジナル素材とこだわりのデザインによって、大人の女性に満足していただける服づくりを行うブランドです。

過去から丁寧に継がれてきた日本の職人技は、更に進化して未来へ向かっています。そのような日本の物づくりに注目して、今のファッションで表現したいと考えたシリーズです。京都のプリント技術を用いて、一見すると本物のデニムと見紛うほどリアルな表情を再現した「騙し絵プリント」シリーズです。2026年3月18日(水)より、全国のコムサ・プラチナ、コムサステージ店舗および公式オンラインストアにて発売いたします。

技術の粋：ハイパーリアルを叶えた「京都の匠技」

ブルゾン 55,000円（税込）パンツ 49,500円（税込）

1. アーカイブから命を吹き込む「超微調整」の工程

プリントのベースには、ブランドのアーカイブから選りすぐったリアルなデニムを採用。それらをスキャンし、パターンに合わせてパーツごとにデータを作成しました。デニム本来の自然なアタリや色落ちの表情に違和感が出ないよう、微調整を幾度となく繰り返すことで、圧倒的なリアリティを追求しています。

2. 最適な表現を導き出す、工場の選定と出力精度

複数のプリント工場で試作を重ね、生地との相性や出力精度を厳格に見極めた上で、最も優れた手法を選択。デジタルデータ上の繊細な色味や表情を、インクジェットプリントによって忠実に再現しました。

3. 見た目と着心地のギャップを楽しむ、福井県産のエアリーな素材

ベースとなる生地には、夏の暑い時期にも心地よく、驚くほど軽やかな福井県産の素材を採用。重厚なデニムの視覚情報と、羽衣のような軽やかな着用感。その心地よいギャップこそが、大人の遊び心をくすぐる究極の騙し絵（トロンプ・ルイユ）を完成させます。

継承され、さらに進化していく京都の職人技

【商品詳細】

アイテム： ブルゾン、パンツ

発売日： 2026年3月18日(水)

展開店舗： 全国のコムサ・プラチナ、コムサステージ、公式オンラインストア