【マンダリン オリエンタル】堅調な2025年業績概要を発表

マンダリン オリエンタル ホテル グループ

マンダリン オリエンタル(https://www.mandarinoriental.com/ja)はこのたび、オペレーション部門における好調な業績、市場シェアの拡大、そして戦略的かつ継続的なネットワークの拡張が顕著となった、2025年度（12月31日期末）の業績概要を発表いたしました。

当グループは、堅調なラグジュアリー・ホスピタリティ市場における需要と、グループ内ホテルの一貫した好業績を要因に、グループ全体として堅調な増収を達成いたしました。主要市場における平均客室単価および稼働率の向上に伴い、客室当たり収益（RevPAR）は2024年比で10％増加しました。また、ブランド価値を高く維持し、ゲストに対するサービスの品質を訴求し続けた結果、市場シェアも3ポイント拡大しました。

当グループは2025年を通じて、「伝説的」とまで称されるサービスと卓越したゲスト体験の提供に取り組みつつ、長期的な成長戦略を実現化するための投資を継続して行いました。

さらに積極的なグローバルネットワークの拡充に取り組み、2025年中に2軒の新規ホテルを開業し、3軒のホテルをリブランディングし、5つの新たな運営都市をネットワークに加えました。リブランディングをしたプロジェクトの代表格は、パリ・セーヌ川左岸に位置し、アール・ヌーヴォー建造物の象徴的存在でもある歴史深いホテル、マンダリン オリエンタル ルテシア パリです。

当グループは立地場所の特徴を活かしつつ、文化的に重要度の高い都市における運営物件を増やすことに取り組んでおり、現在、計28の国と地域において45軒のホテル、15軒のレジデンス施設、36軒のエクセプショナルホームを運営しております。2026年には、当ホテルブランドの誕生の発端となったホテルの一つ、マンダリン オリエンタル バンコク（1876年開業）が150周年という重要な節目を迎え、年間を通じて多彩な記念イベントを予定しています。中長期的にはゲストに対する優れたサービス品質とデザインへのこだわりに妥協することなく、ネットワークの拡大を図るという戦略に基づき、今後6年間で30件以上のホテルおよびレジデンス施設の開業を予定しています。

また2025年は、グループ内全ての施設が100％GSTC認証※を取得した世界で初めてのホスピタリティグループとなり、サステナビリティの分野においても重要なマイルストーンを達成することが出来ました。使い捨てプラスチックの削減、倫理的観点に基づく外部業者の選択、ホテル運営地における地域社会支援活動など、当社が実践している責任あるホスピタリティビジネスの運営に対するコミットメントが評価された形となりました。

マンダリン オリエンタルは昨年の好調さを維持しつつ2026年を迎え、引き続きグローバルレベルでのネットワークの拡大とゲスト体験のさらなる向上に取り組んで参ります。「日々、あらゆるロケーションにおいて、卓越した体験のファンを創造する」というビジョンのもと、「伝説的」と称されるサービスの提供と、長期的な成長を実現化する人材・文化・能力への投資を継続していきます。

当グループでは、昨今の中東地区における継続的な政治不安が、同地域およびそれ以外のコミュニティ、市場、サプライチェーンに影響を与えていることを認識しており、影響を受けている皆様に心よりお見舞い申し上げます。不安材料は依然として残るものの、多角化された戦略と長期的視点により、現下の状況を乗り越え、将来に向けた成長を継続できると確信しています。

「2025年は、ビジネス戦略をより明確化し、実行能力を高めた結果、非常に力強い一年となりました。世界最高峰のラグジュアリー・ホスピタリティ・オペレーターを目指すという目標に沿う形で、市場シェアの3ポイント拡大、既存ベースRevPARの2桁成長、そしてネットワーク全体を通じての収益性向上を実現することが出来ました。また、多くの業界における賞によって表彰されたマンダリン オリエンタルのサービスの質を維持しつつ、長期的な成長目標を実現するために必要な人材、能力、企業文化への投資も継続しています。」（マンダリン オリエンタルグループ最高経営責任者、ローラン・クライトマンのコメント）

※ グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会（The Global Sustainable Tourism Council(R)／GSTC(R)）に認定された第三者認証機関が宿泊施設に対し、GSTC(R)が策定、管理する持続可能な旅行と観光のための国際基準「GSTC スタンダード」に準拠しているかを厳格に審査し、付与されるもの。

- マンダリン オリエンタル ホテル グループについて

マンダリン オリエンタルは、世界各地で最上級クラスのホテル、リゾート、レジデンスを所有・運営しており、これまでに権威ある賞を数多く頂戴しております。全ての施設が、香港とバンコクの2カ所で誕生した当グループを特徴づけるアジアの遺産を受け継ぎつつ、立地するロケーションの魅力を最大限に体現化しており、各ホテル独自のファン（地元職人によって丹念に作られた扇子）がその象徴となっています。世界中どの場所においても、常に卓越性を追求する情熱を元に、平凡を非凡に、ゲストをファンへと変える、充実した体験を、「伝説的」と称されるサービスを通じてご提供することを使命として掲げています。現在、28の国と地域において、計45軒のホテル、15のレジデンス施設、36の「エクセプショナル・ホームズ」を展開しており、多数の新規開発プロジェクトも推進しております。マンダリン オリエンタルは、長期的な視点での持続可能な成長を達成しつつ、ラグジュアリーホスピタリティ業界における革新的リーダーとしての地位を高め続けています。当グループについてのより詳細な情報は当社のSNSチャンネルおよびウェブサイト(https://www.mandarinoriental.com/ja)をご参照ください。報道関係者様向けのサイトはこちら(https://press.mandarinoriental.com/)となっております。