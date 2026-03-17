『サカつく2026』ブースが3月22日（日）、MUFGスタジアム（国立競技場）に登場！コラボステッカー配布や限定グッズ販売、選手パネル展示を予定

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam、Google Play Games on PC）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下、『サカつく2026』）について、2026年3月22日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催される「明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第8節：川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス」戦の会場に、特設ブースを設置することをお知らせします。ブースの場所は、場外フロンパーク（明治公園方面デッキ下 壁画エリア）で、実施時間は11:30～14:30です。

川崎フロンターレ公式サイト内 明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第8節 紹介コーナー(https://www.frontale.co.jp/info/2026/0309_17.html#toc-anchor-18)

■『サカつく2026』ブースを出展

特設ブースでは、それぞれ30周年を迎えた川崎フロンターレと『サカつく』のコラボステッカーを配布します。また、スマートフォン版『サカつく2026』をインストールいただいた方に、ゲーム内の称号を獲得できるアイテムコード付きのトレカを配布するほか、『サカつく2026』の選手カード風アクリルキーホルダーのカプセルトイでの販売、歴代『サカつく』タイトルやレアグッズの展示などを予定しています。

さらに、『サカつく2026』に登場する川崎フロンターレ選手のビジュアルボードを展示予定です。現地にお越しの方は、ぜひブースにお立ち寄りください！

▲コラボステッカー

▲アイテムコード付きトレカ（全3種から、ランダム1種の配布となります）

▲26（ガチャ）「サカつく2026」コラボアクリルスタンドキーホルダー（全35選手からランダムとなります。商品販売の特性上、同一の選手が連続で出る可能性があります。シーズン途中での移籍などの場合でも返品、交換はできません）

※画像はすべてイメージです。

『サカつく2026』ブース 概要

【開催日時】2026年3月22日（日）11:30～14:30

【開催場所】MUFGスタジアム（国立競技場）場外フロンパーク（明治公園方面デッキ下 壁画エリア）

【参加費】無料

※当日の状況により変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

■グッズショップコーナーでコラボグッズを販売

グッズショップコーナーでは、『サカつく2026』と川崎フロンターレのコラボグッズを販売します。

ラインナップは、「サカつくコラボフェイスタオル」や、サカつくくんとフロンターレのマスコットキャラクターがコラボした「サカつくコラボルーレットキーホルダー」、「サカつくコラボワルンタ天狗キーホルダー」となっています。

なお、川崎フロンターレオフィシャルWEBショップ「AZZURRO NERO(https://azzurronero.jp/)」では、3月19日（木）11:30～3月25日（水）25:59で、受注販売を実施予定です。

注意事項などの詳細は、グッズ紹介コーナー(https://www.frontale.co.jp/info/2026/0316_8.html)をご覧ください。

▲サカつくコラボフェイスタオル

▲サカつくコラボルーレットキーホルダー▲サカつくコラボワルンタ天狗キーホルダー

※画像はすべてイメージです。

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam、Google Play Games on PC）

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(TM)Store URL：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam URL：https://store.steampowered.com/app/3271000

Google Play Games on PC：https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions(https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions)

配信開始日：2026年1月22日（木）

価格：基本無料（アイテム課金）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)JFA (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission./ (C)SEGA

■公式サイト：https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)

■公式X：https://x.com/sakatsuku20xx/(https://x.com/sakatsuku20xx/)

■公式YouTube「サカつくチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)

■公式Discord：https://discord.gg/XUNadt4YE2(https://discord.gg/XUNadt4YE2)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。