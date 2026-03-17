【関西エリア戸建住宅50世帯対象】パナソニックと大阪ガス、EV充電の自動制御によるデマンドレスポンス共同実証を開始 ～EVの充電を制御することで電力需給安定化への貢献を目指す～

パナソニックグループ

【訂正】2026年3月17日

メイン画像を差し替えいたしました。

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社（以下、パナソニック）は大阪ガス株式会社（以下、大阪ガス）と、電力需給の安定化とカーボンニュートラル社会の実現に向けて、EV（電気自動車）充電を対象としたデマンドレスポンス（DR）の共同実証（以下、本実証）を開始します。

電力の供給量は、再生可能エネルギーの導入拡大により天候などの影響を受けやすくなっています。一方、EVの普及に伴い、家庭での充電需要の増加が見込まれています。こうした状況下で、EVをはじめとする家庭内の分散型電源を活用し、電力需給の安定化に貢献することが期待されています。

パナソニックは、本実証において「おうちEV充電サービス」アプリ（※1）を活用した遠隔制御システムを提供し、大阪ガスは、電気料金メニューのオプションメニューとして、節電量に応じてポイントを付与する「節電オプション」（※2）を提供しています。「節電オプション」は、夏季・冬季の電力需要が高まる時期には節電、春季・秋季の再生可能エネルギー由来の電力が余剰となる時期には電力使用時間帯の変更に協力してもらうことで、ポイントを付与するサービスです。

本実証では、2026年6月から12月までの期間、関西エリアの戸建住宅50世帯を対象に、大阪ガスの「節電オプション」とパナソニックが提供する「おうちEV充電サービス」アプリおよびIoT EVコンセント（※3）を連携させ、遠隔でEV充電を制御します。

具体的には、「節電オプション」で節電や電力使用時間帯の変更を要請する機会などに、大阪ガスが作成する充電計画に基づき、パナソニックがIoT EVコンセントを通じてEV充電を自動制御します。制御後は、大阪ガスが充電実績と電力市場価格を掛け合わせて、制御による電力需給調整力の創出可能性を検証します。また、参加者の利便性・受容性についても確認します。

大阪ガスの子会社である大阪ガスマーケティング株式会社とパナソニックは、2024年8月から2025年3月にかけて、EV充電器、エネファーム、家電などの機器を組み合わせて制御し、住戸単位での最適制御や住戸全体でDRを実施する実証を行いました。

今回の実証では、今後普及が見込まれるEVの充電に焦点を当て、さらなる最適化を図ります。大阪ガスとパナソニックは、本実証を通じて、EV普及による新たな電力需要を、お客さまの手間を増やすことなく柔軟に調整できる社会の実現を目指します。

【実証概要】

応募対象や参加特典などの詳細は、実証概要ページにてご確認ください。

▼実証概要ページ（本募集ページは実証期間終了後、一定期間を経て閉鎖します。）

https://www.og-web.jp/form/ev-trial/index.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6655_1_c27b39648008a25fbab5325804e4ee19.jpg?v=202603170651 ]

【実証イメージ】

1. 大阪ガスが充電計画を作成し、パナソニックに連携

2. 大阪ガスからメール（※4）・パナソニックから「おうちEV充電サービスアプリ」で通知、お客さまへ電力使用（節電）を要請

3. パナソニックのIoT EVコンセントを通じて充電を遠隔制御（一部の期間は、お客さまご自身にて手動制御）

4. 大阪ガスにて充電実績と電力市場価格を掛け合わせて、制御による電力需給調整力の創出可能性を算出

5. 大阪ガスからお客さまへポイントを付与（※4）

※1 おうちEV充電サービスアプリのご利用は無料ですが、通信費はお客さまのご負担となります。

※2「節電オプション」のポイントは、マイ大阪ガスポイントまたはスマイLINKボーナスの2種類からお選びいただけます。

節電オプションについて： https://home.osakagas.co.jp/electricity/lp/setsuden_op/

※3 パナソニック製200VEVコンセントと別途IoT制御モジュールを組み合わせたものをIoT EVコンセントと呼称しています。

IoT制御モジュールはNature株式会社製ですが、おうちEV充電サービスの専用品番（EVSW-6B1-P）となっておりますので、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社の商流を通じて購入してください。設置施工には電気工事が伴いますので、必ず有資格者によって設置してください。

※4 節電オプションと連携した充電制御機会に限ります。

【お問い合わせ先】

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社

電材＆くらしエネルギー事業部 新規ソリューションセンター

電話：06-6908-1131（代表受付 9:00～17:30）

＜関連情報＞

・おうちEV充電サービス

https://www2.panasonic.biz/jp/energy/ouchiev/