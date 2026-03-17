【アパレルウェブ】「エージェントコマース時代」の到来を見据えた、アパレル・小売業界向けの新たなAIマーケティング戦略を提言

株式会社アパレルウェブ

ファッション業界のDX支援を行う株式会社アパレルウェブ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小平 勝也、以下 アパレルウェブ）は、生成AIの普及に伴う新たな消費行動「エージェントコマース」の到来に向け、アパレル・小売企業が今後取り組むべき次世代のマーケティング戦略（AEO／GEO）についての見解をまとめました。

なお、本内容は2026年3月17日発行の繊研新聞「繊研教室」にて、当社取締役会長 千金楽 健司の寄稿記事「エージェントコマース時代に備えよ」として掲載されております。

検索時代の終わりと「エージェントコマース」の幕開け

生成AIの急速な進化により、消費者の情報取得・購買行動は従来の「検索エンジンで探す」スタイルから、「GeminiやChatGPTといったAIエージェントに問いかけ、対話し、提案を受け入れる」という行動様式へと劇的なシフトを遂げようとしています。アパレルウェブでは、これを「エージェントコマース」時代と定義し、従来のSEO（検索エンジン最適化）にとどまらない、全く新しい競争軸への対応が急務であると考えています。

AI時代に求められるマーケティングの進化

今後のマーケティングにおいて、企業は以下の概念への転換を図っていく必要があると予測しています。

SEOから「AEO」「GEO」への進化：これまでの「検索エンジンに見つけてもらう技術（SEO）」に代わり、「AIに正しく理解され引用されるための設計（AEO）」、そして「AIの編集空間に入り込み継続的に推薦されるブランドになる戦略（GEO）」が不可欠になると提言しています 。

AIを「編集者」と捉えたブランドの再設計の重要性

AIは単なる検索補助ツールではありません。無数の情報を収集・評価し、文脈を読み取り、最適解を提示する「編集者」です。AIは表面的な言葉だけでなく、サイトの構造や内容の整合性、第三者評価を横断的にチェックします。 そのため、企業は自社の情報をAIが理解しやすいよう構造化するとともに、PR活動を含めてインターネット上に信頼できる第三者の情報を増やし、AIから「推薦すべきブランド」として認知されるよう再設計を行う必要があります。

アパレルウェブでは、こうした生成AI時代に対応したデジタルマーケティングの戦略立案や、サイト構造の最適化なども行っております。AIエージェント経由の流入を見据えた新たなマーケティング施策をご検討の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

アパレルウェブは引き続き、変化の激しいファッション小売業界において、最新のテクノロジーの潮流を見極め、最適なソリューションを提供してまいります。

【参考メディア掲載情報】

媒体名：繊研新聞

発行日：2026年3月17日

コーナー：「繊研教室」

タイトル：エージェントコマース時代に備えよ

寄稿者：株式会社アパレルウェブ 取締役会長 千金楽 健司

株式会社アパレルウェブについて

2000年に設立された、ファッション業界に特化したデジタルマーケティングカンパニーです。デジタル戦略立案、ECサイト構築・運用、グローバルマーケティング支援、データ分析サービスなどをワンストップで提供しています。2025年より船井総研グループの一員となり、より強固な経営基盤のもと、業界の持続的な成長に貢献しています。

社名：株式会社アパレルウェブ

所在地：東京都中央区日本橋本町一丁目9番-13号 日本橋本町1丁目ビル5階

代表者：代表取締役社長 小平 勝也

設立：2000年1月27日

事業内容：デジタルマーケティング事業、グローバルマーケティング事業、データベースマーケティング事業、他

URL：https://www.apparel-web.co.jp/