ウエスタン×ガンマンモチーフの西部劇風新規描き下ろしイラストを使用した、TVアニメ『メダリスト』オンラインくじが、3月19日（木）より「くじとも」にて発売決定！

株式会社ブリッジ

株式会社ブリッジ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじとも」より、TVアニメ『メダリスト』オンラインくじを、2026年3月19日（木）18時より販売します。

本くじでは、結束 いのり・明浦路 司・狼嵜 光・夜鷹 純の4人が、ウエスタン×ガンマンモチーフの西部劇風新規描き下ろしイラストで登場！

選べるビッグアクリルスタンドをはじめ、缶バッジなど「くじとも」でしか手に入らないオリジナルグッズ全39種をラインナップした、はずれなしのオンラインくじとなっております。

TVアニメ『メダリスト』 オンラインくじ 概要

販売期間：2026年3月19日（木）18:00 ～2026年4月20日（月）23:59

販売価格：1回 770円（税込）※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujitomo.com/lotteries/medalistkuji(https://kujitomo.com/lotteries/medalistkuji?utm_source=PRTIMES)

(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会

商品ラインナップ

【A賞】選べる！BIGアクリルスタンド 全4種<サイズ>本体 W130mm×H190mm程度／台座 W70mm×H70mm／厚さ 3mm【B賞】アクリルスタンド 全6種<サイズ>本体 最大 W70mm×H150mm 程度／台座 W60mm×H60mm／厚さ 3mm【C賞】ミニアクリルスタンド 全9種<サイズ>本体 W40mm×H60mm 程度／台座 W30mm×H30mm／厚さ 3mm【D賞】缶バッジ 全9種<サイズ>Φ57mm【E賞】クリアカード 全11種<サイズ>W55mm×H91mm【特典】ポストカード 全5種

10回同時購入でポストカード1枚（ランダム）プレゼント

<サイズ>W148mm×H100mm【作品紹介】TVアニメ『メダリスト』

それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、

「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。

栄光の“メダリスト”を目指すいのりは

名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、

ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。

次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。

新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！

(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会

「くじとも」とは？

好きをお迎え！をコンセプトに、キャラクターグッズを楽しくお迎えできる、ハズレなしのオンラインくじです。

関連サイト

くじとも 公式HP：https://kujitomo.com/

くじとも 公式X：https://x.com/kujitomo_bridge

お問い合わせ先

くじとも お問い合わせ窓口：https://kujitomo.com/contacts/new