ウエスタン×ガンマンモチーフの西部劇風新規描き下ろしイラストを使用した、TVアニメ『メダリスト』オンラインくじが、3月19日（木）より「くじとも」にて発売決定！
株式会社ブリッジ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじとも」より、TVアニメ『メダリスト』オンラインくじを、2026年3月19日（木）18時より販売します。
本くじでは、結束 いのり・明浦路 司・狼嵜 光・夜鷹 純の4人が、ウエスタン×ガンマンモチーフの西部劇風新規描き下ろしイラストで登場！
選べるビッグアクリルスタンドをはじめ、缶バッジなど「くじとも」でしか手に入らないオリジナルグッズ全39種をラインナップした、はずれなしのオンラインくじとなっております。
TVアニメ『メダリスト』 オンラインくじ 概要
販売期間：2026年3月19日（木）18:00 ～2026年4月20日（月）23:59
販売価格：1回 770円（税込）※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujitomo.com/lotteries/medalistkuji(https://kujitomo.com/lotteries/medalistkuji?utm_source=PRTIMES)
(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会
商品ラインナップ
【A賞】選べる！BIGアクリルスタンド 全4種
<サイズ>本体 W130mm×H190mm程度／台座 W70mm×H70mm／厚さ 3mm
【B賞】アクリルスタンド 全6種
<サイズ>本体 最大 W70mm×H150mm 程度／台座 W60mm×H60mm／厚さ 3mm
【C賞】ミニアクリルスタンド 全9種
<サイズ>本体 W40mm×H60mm 程度／台座 W30mm×H30mm／厚さ 3mm
【D賞】缶バッジ 全9種
<サイズ>Φ57mm
【E賞】クリアカード 全11種
<サイズ>W55mm×H91mm
【特典】ポストカード 全5種
10回同時購入でポストカード1枚（ランダム）プレゼント
<サイズ>W148mm×H100mm
【作品紹介】TVアニメ『メダリスト』
それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、
「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。
栄光の“メダリスト”を目指すいのりは
名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、
ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。
次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。
新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！
(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会
「くじとも」とは？
好きをお迎え！をコンセプトに、キャラクターグッズを楽しくお迎えできる、ハズレなしのオンラインくじです。
関連サイト
くじとも 公式HP：https://kujitomo.com/
くじとも 公式X：https://x.com/kujitomo_bridge
お問い合わせ先
くじとも お問い合わせ窓口：https://kujitomo.com/contacts/new