ウルトラマンシリーズより新商品が発売！

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株式会社コンテンツシード


ウルトラマンシリーズの新作雑貨やアクセサリーが登場！


ぜひこの機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4471


【注文受付期間】


・2026年3月17日(火)18:00～3月31日(火)23:59


【発送予定日】


・2026年5月下旬～6月中旬以降順次発送




【製品情報】




キラキラカンバッジ(ランダム)　
2026 Winter ver.

価格：660円（税込）


セット：6,600円（税込）


種類数：全10種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルカード(ランダム)　
2026 Winter ver.

価格：660円（税込）


セット：6,600円（税込）


種類数：全10種


※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






アクリルカラビナ　
2026 Winter ver.

価格 : 各1,320円（税込）


種類数：全10種






アクリルフィギュア　
2026 Winter ver.

価格 : 各1,760円（税込）


種類数：全10種






怪特隊アクリルステッカーセット　
2026 Winter ver.

価格 : 1,760円（税込）


種類数：全1種







ラメデカアクリルフィギュア　
ウルトラマンオメガ
ヴァルジェネスアーマー　
2026 Winter ver.

価格 : 2,750円（税込）


種類数：全1種






ネックレス

価格 : 各5,500円（税込）


種類数：全2種






イヤリング

価格 : 各5,500円（税込）


種類数：全2種






ピアス

価格 : 各5,500円（税込）


種類数：全2種






ウルトラBIGアクリルフィギュア　
2025 Autumn II ver.

価格 : 各7,700円（税込）


種類数：全7種






【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4471


【注文受付期間】


・2026年3月17日(火)18:00～3月31日(火)23:59


【発送予定日】


・2026年5月下旬～6月中旬以降順次発送




【権利表記】


(C)円谷プロ



【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役　大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売