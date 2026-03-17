ウルトラマンシリーズより新商品が発売！
ウルトラマンシリーズの新作雑貨やアクセサリーが登場！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4471
【注文受付期間】
・2026年3月17日(火)18:00～3月31日(火)23:59
【発送予定日】
・2026年5月下旬～6月中旬以降順次発送
【製品情報】
キラキラカンバッジ(ランダム)
2026 Winter ver.
価格：660円（税込）
セット：6,600円（税込）
種類数：全10種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルカード(ランダム)
2026 Winter ver.
価格：660円（税込）
セット：6,600円（税込）
種類数：全10種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルカラビナ
2026 Winter ver.
価格 : 各1,320円（税込）
種類数：全10種
アクリルフィギュア
2026 Winter ver.
価格 : 各1,760円（税込）
種類数：全10種
怪特隊アクリルステッカーセット
2026 Winter ver.
価格 : 1,760円（税込）
種類数：全1種
ラメデカアクリルフィギュア
ウルトラマンオメガ
ヴァルジェネスアーマー
2026 Winter ver.
価格 : 2,750円（税込）
種類数：全1種
ネックレス
価格 : 各5,500円（税込）
種類数：全2種
イヤリング
価格 : 各5,500円（税込）
種類数：全2種
ピアス
価格 : 各5,500円（税込）
種類数：全2種
ウルトラBIGアクリルフィギュア
2025 Autumn II ver.
価格 : 各7,700円（税込）
種類数：全7種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4471
【注文受付期間】
・2026年3月17日(火)18:00～3月31日(火)23:59
【発送予定日】
・2026年5月下旬～6月中旬以降順次発送
【権利表記】
(C)円谷プロ
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売