TVアニメ『しゃばけ』リブ付ロングスリーブTシャツ、Tシャツ、ホログラム缶バッジ3個セット、厚みアクリルスタンドの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『しゃばけ』の新商品を受注開始いたしました。
▼リブ付ロングスリーブTシャツ
鳴家 戯画ver.
■サイズ：Mサイズ（身丈69cm/身幅52cm/肩幅45cm/袖丈62cm）
Lサイズ（身丈73cm/身幅55cm/肩幅48cm/袖丈63cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅58cm/肩幅52cm/袖丈64cm）
■素材：綿
▼Tシャツ
鳴家
■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）
Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
■素材：綿
▼ホログラム缶バッジ3個セット
一太郎＆仁吉＆佐助
■3個入り1セット
■サイズ：約φ56mm
■素材：スチール合金製、PET等
▼厚みアクリルスタンド
一太郎/仁吉/佐助/鳴家
■サイズ：約50mm、厚さ8mm
■素材：アクリル
(C)畠中恵・新潮社／アニメ「しゃばけ」製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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