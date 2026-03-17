「過去3カ月で家賃を上げた」大家さんが45％、家賃動向に関するアンケートを実施

楽待株式会社

＜本リリースのポイント＞

・大家さん351人を対象に、家賃動向に関するアンケートを実施

・過去3カ月で家賃を「上げた」と回答した方は45％で、前回調査から9ポイント上昇

・家賃を上げた理由は「周辺の家賃相場が高いため」が最多

国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待（https://www.rakumachi.jp/）」を運営する楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）は、家賃動向に関するアンケートを実施し、351人から得た回答結果を公表いたします。アンケートでは「過去3カ月間で家賃を変更したか」「家賃を上げた理由は何か」「今後3カ月間で家賃をどう変更したいか」などの質問を、家賃を設定して賃貸物件を運営する大家さんに回答してもらいました。

アンケートの詳細は、当社が運営するウェブメディア「楽待新聞」(https://www.rakumachi.jp/news/column/394690)から確認可能です。

過去3カ月間で「家賃を上げた」は45%、前回調査から9ポイント上昇

「過去3カ月間で家賃を変更したか」という質問に対し、「家賃を上げた」と回答した人は45%でした。前回調査（2025年11月実施）の36%から9ポイント上昇しています。最多は「変更していない」で53.3%（前回60%）、「家賃を下げた」と回答した人も1.7%いました。

「家賃を上げた」と回答した158人に対し、具体的にいくら上げたのか質問したところ、「3000～5000円未満」が最多で35％、次いで「3000円未満」が30.6％、「5000～1万円未満」が17.5％、「1万円以上」が16.9％となりました。

家賃を上げた理由は「周辺の家賃相場が高いため」が最多

家賃を「上げた」と回答した158人に「家賃を上げた理由（複数回答可）」を聞くと、「周辺の家賃相場が高い」が最多に。次いで「賃料上昇のトレンドがある」「金利が上昇した」という回答が多かった。また、「物価上昇でリフォーム費などが高くなったから」とインフレの影響を挙げる声も複数寄せられた。

今後3カ月間の家賃値上げ意向は44%

「今後3カ月間で家賃はどうなりそうか」を尋ねたところ、「上げられそう」が13.6%、「おそらく上げられそう」が30.5%で、合わせて44.1%が値上げを見込んでいます。最多は「現状維持」で54.5%となりました。物価が高止まりし、大家さんの利益も圧迫されている中、「家賃値上げ」のトレンドはまだ続くことが予想される結果となりました。

調査概要

・調査期間：2025年2月25日～3月8日

・対象：楽待サイトに登録している会員

・有効回答数：351人

・調査方法：インターネットでアンケートを実施

・データ利用：本記事に公開しているデータは無償でご利用いただけます

・出典：不動産投資プラットフォーム「楽待」を運営する楽待株式会社調べ

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営