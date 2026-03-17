【フジテレビ】EXITがパーソナリティを務める “日本一ハッピーサンシャイン！？”な深夜のトークバラエティ番組『EXITV　～お笑い怪獣襲来最終回SP！～』

株式会社フジテレビジョンhttps://www.fujitv.co.jp/exitv/ （オフィシャルページ）https://fod.fujitv.co.jp/title/2671/ （配信ページ）

地上波フジテレビにて毎週火曜日深夜放送中の、EXITがパーソナリティを務めるトークバラエティ番組『EXITV』。３月24日（火）24時55分より放送の最終回に、明石家さんまがサプライズ出演！フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、地上波放送終了後より配信します。放送目前の最終回、その雰囲気をひと足先に公開します。

（左から）りんたろー。（EXIT）、兼近大樹（EXIT）、明石家さんま（C）フジテレビ

『EXITV』は、EXITがパーソナリティを務める“日本一ハッピーサンシャイン！？”な深夜のトークバラエティ番組です。2020年10月の放送開始から、視聴者やゲストからの相談・お悩みをEXITの２人がトークで明るく照らし、ポジティブに解決してきました。３月24日（火）の放送をもって終了する『EXITV』の最後を締めくくるにふさわしいスペシャルゲストとして、明石家さんまが出演します。最終回はゲストなしと聞かされ、過去の190回を振り返るトークをしていたEXITの背後から明石家さんまが現れ、スタジオは騒然！さらに、さんまから２人が知らなかったある事実が明かされ、慌てて謝罪する形で番組はスタートします。

（左から）りんたろー。（EXIT）、兼近大樹（EXIT）、明石家さんま（C）フジテレビ（左から）りんたろー。（EXIT）、明石家さんま、兼近大樹（EXIT）（C）フジテレビ

さんまの名言を、憧れと尊敬から、まるで自分の言葉のように普段からさまざまな場面で使っているという兼近。そこから話題は、兼近の驚くべき身体能力について広がっていき、さんまによる妄想の兼近育成計画トークで盛り上がります。さらに話題は、昨年の明石家さんまの“引退騒動”へ。喉の不調で引退まで考えたという当時のことを、驚きの裏話とともに振り返ります。次々と盛り上がる３人のトークに、番組のコンセプトでもあるお悩み相談は成り立たないまま、フリートークで終了の時間を迎えてしまい…

（左から）りんたろー。（EXIT）、兼近大樹（EXIT）（C）フジテレビ明石家さんま（C）フジテレビ（左から）りんたろー。（EXIT）、兼近大樹（EXIT）、明石家さんま（C）フジテレビ（左から）りんたろー。（EXIT）、明石家さんま、兼近大樹（EXIT）（C）フジテレビ

番組ラストでようやくりんたろー。が打ち明けた悩みに、さんまが過去に番組が終了したときのエピソードを交え語った、“番組との向き合い方”とは――！？

番組開始から５年半。放送回数191回に及んだ『EXITV』の特別な最終回を、ぜひお見逃しなく！

◇ 『EXITV』番組概要

EXITがパーソナリティを務める“日本一ハッピーサンシャイン！？”な深夜のトークバラエティ。

暗い話題が絶えない現代社会、気が滅入ってしまいがちな真夜中…

視聴者やゲストからの相談・お悩みをトークで明るく照らし、

ポジティブに解決！

■タイトル：『EXITV ～お笑い怪獣襲来最終回SP！～』

■放 送：３月24日（火）24時55分～25時55分（フジテレビ 関東エリアほか）

※放送時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

■配 信：地上波放送終了後よりFOD・TVerにて配信開始予定

■出 演：MC：EXIT（りんたろー。、兼近大樹）

ゲスト：明石家さんま

■スタッフ：プロデュース：中川智允

制作統括：下川 猛

AP：前田佳美

チーフプロデューサー：古賀隆介（NEXTEP）

総合演出：渡辺 資

プロデューサー／演出：河上佳香（NEXTEP）

制作協力：NEXTEP

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://www.fujitv.co.jp/exitv/ （オフィシャルページ）

https://fod.fujitv.co.jp/title/2671/ （配信ページ）

https://twitter.com/EXITV_official （番組公式X）

https://www.instagram.com/exitv_official （番組公式Instagram）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

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