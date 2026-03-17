埼玉のe-sportsチーム「Arneb」がストリートファイター6の部門を新設し新しく女性選手を募集！！

株式会社LeGAME

この度、Arnebではストリートファイター6部門の女性部門を新設する事を決定致しました。

このプロジェクトはe-sportsにおけるファン層の拡大や女性の競技シーンへの進出を後押しする事を目的としています。



募集フォーム(https://docs.google.com/forms/d/1TI7s1IsILd757WHvbnHjao7uDQI2-dswq0-YlDMWzCU/edit?pli=1)

【応募期間】2026年3月17日～3月31日



応募要件は以下の通りとなります。

・応募時に年齢15歳以上の女性の方

・1年以上の継続的な活動ができる方

・所属タレントとしてプロジェクトの方針に沿った活動に専念できる方

・オフラインでの活動を重視するため、関東近郊に移動手段がある方

・ SF6のランクマッチにてマスター1800LP以上に到達経験のある方

※プロ活動の経験は問いません。（未経験者可）

※現在、個人YouTuberやライバーをメインとして活動している方でも応募可能です。

※現在、他社事務所に所属の方も応募頂けますが所属事務所の許可取得が必須となります。

※当オーディションに合格し、プロジェクトに所属をする場合は専属契約となります。

※選考状況・選考結果に関するお問い合わせにはお応えできません。

※日本国内在住で、日本語で円滑にコミュニケーションが取れる方

概 要

ストリートファイター6において女性部門を新設し、選手オーディションを開催致します。

女性プレイヤーの活躍の場を広げること、競技シーンの多様性を促進することを目的にしています。

女性部門設立の背景の背景としては

１）ストリートファイター6は世界的に競技シーンが拡大しているタイトルであること

２）女性プレイヤーの人口は増加しているが、競技チームとしての受け皿はまだ多くないこと

３）Arnebが、女性プレイヤーが競技・配信・イベントなど多方面で活動できる環境を整備すること

プロジェクトの特徴として

１）オフライン活動を重視したチーム運営

２）大会出場だけでなく、イベント出演やコンテンツ活動も視野に入れたタレント型の選手育成

３）プロ経験がなくても応募可能である点

e-sportsチーム「Arneb」とは？

運営母体「株式会社LeGAME（2009年設立、資本金5,000万円、代表取締役 向 雄大）」が運営するe-sportsチーム。2022年1月17日にチームが発足。Arnebとはうさぎ座の恒星の名前からとっており、うさぎをモチーフとした、「あるらび」というマスコットもいる。過去の戦績としては、クラッシュロワイヤル部門「2023年世界3位」、第五人格部門「COA世界大会2年連続出場、2024年秋季大会準優勝」、APEX Legends「2025年ALGSアメリカ大会セミファイナル出場」。