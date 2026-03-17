レインボータウンFMで放送中【しゅらもん】 修羅王丸と鵜飼主水によるトークイベント チケット発売！
ロングランプランニング株式会社
カンフェティでチケット発売 :
https://www.confetti-web.com/events/14305
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
株式会社和奏AGENCY主催、『【しゅらもん】の旅 vol.4』が2026年5月17日(日)に高円寺 Studio K (2F)（東京都杉並区高円寺南 4-39-17）にて開催されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて3月17日(火)22:00より発売開始です。
カンフェティでチケット発売 :
https://www.confetti-web.com/events/14305
レインボータウンFM【しゅらもん】公式ホームページ
https://wakana-agency.co.jp/radio002_shura-mon
公式X
https://x.com/shuramon2024
ラジオブースから飛び出した【しゅらもん】。
4月からパーソナリティが修羅王丸と鵜飼主水の2人に戻り、新たなスタートとなるトークイベント。
公演概要
『【しゅらもん】の旅 vol.4』
公演日時：2026年5月17日(日) 12:30／17:30（※開場は開演の30分前）
会場：高円寺 Studio K (2F)（東京都杉並区高円寺南 4-39-17）
■出演者
修羅王丸
鵜飼主水
■チケット料金
全席自由：5,000円
（整理番号順入場・税込）
3月17日(火)22:00よりチケット発売開始
http://confetti-web.com/@/shuramon-tabi4
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com