レインボータウンFMで放送中【しゅらもん】　修羅王丸と鵜飼主水によるトークイベント　チケット発売！

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ロングランプランニング株式会社


株式会社和奏AGENCY主催、『【しゅらもん】の旅 vol.4』が2026年5月17日(日)に高円寺 Studio K (2F)（東京都杉並区高円寺南 4-39-17）にて開催されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて3月17日(火)22:00より発売開始です。




カンフェティでチケット発売 :
https://www.confetti-web.com/events/14305


レインボータウンFM【しゅらもん】公式ホームページ


https://wakana-agency.co.jp/radio002_shura-mon


公式X


https://x.com/shuramon2024



ラジオブースから飛び出した【しゅらもん】。


4月からパーソナリティが修羅王丸と鵜飼主水の2人に戻り、新たなスタートとなるトークイベント。


公演概要

『【しゅらもん】の旅 vol.4』


公演日時：2026年5月17日(日) 12:30／17:30（※開場は開演の30分前）


会場：高円寺 Studio K (2F)（東京都杉並区高円寺南 4-39-17）



■出演者


修羅王丸


鵜飼主水



■チケット料金


全席自由：5,000円


（整理番号順入場・税込）



3月17日(火)22:00よりチケット発売開始


http://confetti-web.com/@/shuramon-tabi4



チケットサイト「カンフェティ」
チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com