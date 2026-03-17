TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』ぷにこれ！アクリルフィギュア(スタンド付)の受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』の新商品を受注開始いたしました。

▼ぷにこれ！アクリルフィギュア(スタンド付)

甘織 れな子/王塚 真唯/瀬名 紫陽花/琴 紗月/小柳 香穂

■サイズ：約90mm（本体）

■素材：アクリル（本体）、PVC（スタンド）

■専用スタンド付属

(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

■「きゃらON！」とは

男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」

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