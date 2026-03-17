元B.A.PのZELOがFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【Zelous】をオープン！

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、Zelousの公式ファンコミュニティ『Zelous』を3月17日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ コミュニティ概要

Zelous

[NORMAL PLAN]：月額 1,500円

[LIGHT PLAN]：月額 700円

▼コンテンツ内容▼

- 生配信ライブ、ラジオ

※[NORMAL PLAN]のみ、アーカイブ視聴可能！

- 会員限定オフショット、動画

- スクラッチイベント

- グループチャット

- デジタル会員証

- チケット先行(予定)

- 会員限定グッズ(予定)

- 会員限定イベント(予定)

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

▼入会特典▼

ご入会いただいた方全員に＜スペシャルメッセージ動画＞をプレゼント！

※特典はすべて、Fanicon内にてお送りいたします。

＜特典内容＞

特典内容：スペシャルメッセージ動画

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6868

◆ ZELO プロフィール

ポップスを基盤に音楽、パフォーマンス、ビジュアルを一つの言語として操るアーティスト。

作詞・作曲はもちろん、振付の構成やビジュアルディレクション全般に至るまで自ら手がけ、単なる「一曲」にとどまらない、一つの世界観とイメージを構築することに注力している。

ZELOの作品において、パフォーマンスは単なる装飾ではなく、核心となる表現手段である。

アルバムを重ねるごとに、サウンドと動き、そして音楽とビジュアルが自然に融合した、彼ならではの独自の色彩を確立し続けている。

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ：https://service.fanicon.net/

公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp