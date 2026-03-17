【志巡恩和】夢語り大会＆プチマルシェ　すべて無料！３月２１日

【イベントのおすすめ理由☆彡】

特定非営利活動法人 地域ひといき

１.、無料プチマルシェ！！様々な物を頂ける『ぐるり』×地域ひといき『志巡恩和』をコラボ開催！！

身体のチェックや体や心を整えるワークショップも実施☆彡料金すべて無料！！循環経済コミニティ

当日は中央公会堂の東広場にて、ほとんど使わないものを循環していく物々循環の【ぐるり】を開催します！！【イベント申し込み】はこちら :https://select-type.com/ev/?ev=DG_C8DvFnzAプチマルシェは開演前10：30～12：15で開催(申込不要)

２.、夢語り大会の開演前に行われる演劇も必見！！純正律で整えられた音楽と共に、熱い劇団員が皆様の夢を後押しする劇を披露！古来より日本が大切にしていた八百万の神への祈りも！！

夢語り大会の開催を記念して、フォロワー数１，０００名を突破し人気急上昇！密かなブームになってきている、大阪で活動している劇団【天文座】が記念演劇を実施してくださいます。また、この演劇はそれだけじゃない、音の祈り人 奉納演奏家の名で活動中！『すべての生命が心地よい音、日本古来の言靈や祈りを通して、愛と調和の世界を紡ぐ。』 そんな音楽を奏でる【Flower Harmony】さんとのコラボ演劇となっております。純正律の心地よい音楽と熱い魂を持った熱い演劇がコラボした、新たな芸術がここに誕生しました！【イベント申し込み】はこちら :https://select-type.com/ev/?ev=DG_C8DvFnzA

３.、夢語り大会では、１１名の選ばれし者が自身の夢を発表する。来場者はその人へ応援メッセージを贈り、応援したい人を自ら投票できる！！自分の魂も振るわされる！！高い波動を受けられる！！

当日はロビーにて、大阪・関西万博のコモンズ館のパビリオンで使用されていた、ある国の形を型取ったホワイトボードが展示されます。ある国は『日本の国の人たちのために使って欲しいと万博で使われた備品2,300万相当を寄贈してくださったのです。』それに対する、感謝の気持ちを込めてホワイトボードに【大阪・関西万博】の想い出や感謝の気持ちをどんどんと書き込んで１つのアート作品を創り、とある国へ感謝のしるし、として贈れないかなと考えております。戦争が起こる今、この活動が世界の愛のかけ橋に繋がることになると考えております。【イベント申し込み】はこちら :https://select-type.com/ev/?ev=DG_C8DvFnzA

～さらには、来場者様が自分の夢を１分で語るライトニングトークもあり！！～

多くの夢が今、繋がって、世界が明るく輝く未来への、革命の狼煙が上がっております。

◎夢語り大会は３月２１日（土）１２：３０～１６：００ 大阪市中央公会堂 大集会室にて開催！

【本リリースに関するお問い合わせ先】

特定非営利活動法人 地域ひといき 理事長：小林 聖司

TEL：072-629-0109 Mobile：090-9545-5555

e-mail：tiiki-hitoiki@wakuwaku.zaq.jp