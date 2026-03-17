Virtual Artist ″Kiepi″がデビュー曲「Rocket Science」の“Dream ver.” Solo Concept Photo を公開!
4月1日(水)にデビュー曲「Rocket Science」をリリースすることを発表した、株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）とSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト"Kiepi(キエピー)"が、デビュー曲「Rocket Science」の“Dream ver.” Solo Concept Photo を公開した。
デビュー曲「Rocket Science」は、Kiepiという物語を解き放つ、はじまりの鍵となる一曲であり、レトロな雰囲気と未来的な印象が交差するフィーチャリスティック・エレクトリックナンバーとなっている。
今回公開された“Dream ver.” Solo Concept Photo では、二人の新しい髪型と衣装が初公開された。トレードマークのロングヘアを後ろで束ねているCEARと、サイドを編み込んだボブヘアのRENAの姿が新鮮だ。
練習生ではなく、アイドルとなった二人の新しい姿にデビュー曲「Rocket Science」への期待が高まっている。
【Kiepi プロフィール】
「Kiepi（キエピー）」は、2025年8月にSM ENTERTAINMENT JAPANとSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVが公開したバーチャルアーティストの練習生、柚木セラと雨音レナの二人からなるバーチャルアーティストである。
グループ名Kiepiには、物語（episode）の鍵（Key）となる存在という意味が込められており、物語を開く、物語の中心となる二人を表現している。
【Kiepi 公式アカウント】
オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@kiepi_official
オフィシャルX：https://x.com/kiepi_official
オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/kiepi_official/
オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@kiepi_official
・練習生時代のアカウント
V-TRAINEE’s DIARY YouTube：http://www.youtube.com/@VTRSDIARY
【お問い合わせ】
・SM ENTERTAINMENT JAPANエンターテインメント本部
お問合せ先：V-info@smej.co.jp