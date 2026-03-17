ラコステとニューエラが提案する、新しいゴルフスタイル

株式会社 ラコステ ジャパン

スポーツをルーツに持ち、スタイルとパフォーマンスへの共通のこだわりを掲げる LACOSTE（ラコステ）と NEW ERA（ニューエラ）が、現代のゴルフシーンに向けたカプセルコレクションを発表します。

本コレクションは、2つのアイコニックなブランドによるコラボレーションから生まれたもの。ラコステのヘリテージとニューエラのクラフツマンシップを融合し、大胆でオーセンティック、そしてライフスタイル感あふれる視点からゴルフスタイルを再解釈しています。

コレクションの中心となるシグネチャーキャップ

本コラボレーションの中心となるのは、ニューエラを代表するキャップモデル New Era 9TWENTY と New Era 9FORTY。ソフトまたは構造的なクラウンと、リラックス感のあるシルエットを特徴とし、快適な被り心地を実現しています。ゴルフコースはもちろん、日常のスタイリングにも自然に溶け込むデザインに仕上げられています。素材には軽やかなコットンツイルを採用し、優れたフィット感と軽やかな着用感を実現しました。

ラコステのヘリテージを現代的にアップデート

各モデルには、ラコステの歴史からインスピレーションを得たグラフィックバッジを配置。

クロコダイルブランドの象徴的なDNAと、ニューエラのヘッドウェアにおける高い専門性を融合させた、印象的なビジュアルシグネチャーが特徴です。

伝統的なエッセンスを現代的な美意識で再解釈し、スタイル性とオーセンティックな魅力を兼ね備えたデザインに仕上げています。

ゴルフスタイルへの共通のビジョン

本カプセルコレクションは、両ブランドが共有するゴルフスタイルへのビジョンを体現しています。それは、パフォーマンスだけでなく、快適さ、シルエット、そしてスタイルも同様に重要であるという考え方です。ラコステとニューエラの精神を反映したモダンで親しみやすいアプローチにより、今の時代に寄り添ったゴルフスタイルを提案します。

商品一覧

品番：RK7302 \8,800（税込） 公式オンラインストアにて展開

品番：RK7304 \8,800（税込） 公式オンラインストアにて展開

品番：RK7305 \6,600（税込） ラコステ店舗、公式オンラインストアにて展開

本コレクションは 3月18日（水） より、下記店舗、オンラインストアにて発売予定です。

＊アイテムにより展開先が異なります。



◆ラコステ店舗（各店舗詳細に関しては https://www.lacoste.jp/storefinder にてご確認いただけます。 ）

LACOSTE 原宿店

LACOSTE 渋谷店

LACOSTE 日比谷店

LACOSTE 日本橋三越本店

LACOSTE 新宿高島屋店

LACOSTE ダイバーシティー東京プラザ店

LACOSTE 横浜元町店

LACOSTE テラスモール湘南店

LACOSTE イオンレイクタウン店

LACOSTE SAPPORO GATE店

LACOSTE 大丸札幌店

LACOSTE 心斎橋店

LACOSTE 大丸梅田店

LACOSTE 阪急西宮ガーデンズ店

LACOSTE 京都店

LACOSTE 姫路山陽百貨店

LACOSTE 近鉄あべのハルカス店

LACOSTE いよてつ高島屋店

LACOSTE イオンモール広島府中店

LACOSTE 福岡三越店

LACOSTE 博多阪急店

LACOSTE キャナルシティ博多店

ラコステ公式オンラインストア（www.lacoste.jp）

お客様お問合せ先 ラコステお客様センター 0120-37-0202

■ラコステ公式SNS

IG @lacoste_tokyo

X @LACOSTE_JAPAN

LINE @lacoste_japan

■ラコステについて

最初のポロシャツを製造した 1933 年以来、ラコステはオーセンティックなスポーツの伝統を土台に、ウィメンズ、メンズ、キッズ向けのユニークでオリジナリティのあるライフスタイルを通じて、はつらつとした明るさとエレガンスを世界に広めています。スポーツとファッションを融合させたラコステは、着る人を解放し、日常に“動き”を生み出し、自由な自己表現を可能にします。すべてのコレクションラインで、創造性と伝統の調和を通じて時代に左右されないラコステならではのエレガンスが表現されています。ブランドの創設以来、ワニのロゴが放つオーラは世代を超えて着る人に受け継がれています。その中でさらに輝きを増し、ただのデザインにとどまらないブランドを象徴するエンブレムへと成長しました。国から国へ、世代から世代へ、ファンからファンへと広がってきたラコステのアイテムは、ブランドとの心のつながりを感じさせるアイコンとして現在のステータスを確立しました。普遍的でいつまでも色褪せないラコステのエレガンスは、すべての人が互いの価値観と違いを尊重し認め合う、広大なコミュニティを築き上げています。