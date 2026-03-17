タブロイド新聞「巨人全104選手カード名鑑付き開幕特別号」3月19日(木)から発売【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締社長・長谷川剛）ではタブロイド新聞「巨人全104選手カード名鑑付き開幕特別号」（タブロイド判24ページ、オールカラー、税込み550円）3月19日から順次発売します。プロ野球は27日に開幕。阿部巨人の戦いも始まります。V奪回、14年ぶりの日本一を目指し、岸田行倫捕手が新主将に就任。松本剛外野手、則本昂大投手、ダルベック内野手、ウィットリー投手、マタ投手ら新戦力の紹介はもちろん、今期の飛躍が期待される中山礼都外野手ら若手が意気込みを語ります。全104選手の抜き取り８ページ分のカード名鑑も収録しています。また、記録がかかる12球団の選手も特集。毎日現場に足を運び取材を続けるスポーツ報知の記者だから書ける内容が満載です。

<販売概要>

商品名 巨人全104選手カード名鑑付き開幕特別号

発売日 2026年３月19日（発送の関係で遅れる地域もあります）

体裁 タブロイド判24ページ+抜き取り８ページ分の名鑑、オールカラー

価格 550円（税込）

販売 読売新聞販売店、コンビニ等で発売（一部地域、店舗を除く）

通信販売 ショップ報知 https://shop.hochi.co.jp/

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