横浜エクセレンス発の資源循環型プロジェクトの一環として、紙コップの資源循環トライアル「ECOcellence CUP」実施(GREEN×EXPO 2027を見据えた「アリーナ発・横浜モデル」実証実験)

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。



この度、2026年3月20日(金・祝)・21日(土)に横浜BUNTAIで開催されるホームゲーム「横浜市民デー(https://yokohama-ex.jp/news/detail/yokohamashiminday2526)」において、横浜エクセレンス発の資源循環型プロジェクトの一環として、紙コップの資源循環トライアル「ECOcellence CUP」を実施しますので、お知らせいたします。





【実施の背景】

街の美化活動から生まれた「絆」を土台に、高品質な資源循環を

なお本取り組みは、横浜市（脱炭素・GREEN×EXPO推進局、資源循環局）、および横浜BUNTAI指定管理者と連携し、都市型サーキュラーエコノミーの社会実装を目指すものです。

弊クラブはこれまで、横浜市資源循環局との連携協定に基づき、ブースターや地域の皆さまとともに、クリーンアップ等の街の美化活動を推進してまいりました。

今回のプロジェクトは、その連携実績を土台とし、環境アクションのさらなる発展を目指すものです。



今後、試合会場内における分別回収の取り組みをいっそう強化し、横浜市との連携の絆をより強固なものにしてまいります。プロスポーツが持つ「熱狂」と「応援」の力でブースターを巻き込み、GREEN×EXPO 2027を見据えた「高品質な分別モデル」の確立を目指します。

【トライアルの主なトピックス】

1.「STYLE100」と連携したオリジナルデザインカップの展開

本取組は、横浜市が推進する「STYLE100」と連携し、昨年に引き続き実施するアクションです。

地球にやさしい新たな暮らしを提案する「STYLE100」を多くの方に届けるためのPRの一環として、選手やマスコットをあしらった本トライアル限定のオリジナルデザイン紙コップを製作し、横浜BUNTAI館内売店「FOODIES STAND」の飲料提供にて使用していただきます。

※画像はイメージとなります。※無くなり次第、終了となる可能性がございます。

2.カップ専用洗浄機「Re-CUP WASHER」導入による「高品質」な資源回収の検証

来場者自身が飲み残しを捨て、カップを洗浄するための専用洗浄機「Re-CUP WASHER」をアリーナ内に設置。さらに、スタッキング(重ねて回収)するオペレーションを実践します。不純物のない高品質な資源回収スキームを検証します。



3.参加ブースターへのWプレゼントキャンペーン

資源回収にご協力いただいた来場者の皆さまへ、2つの参加特典をご用意。

試合当日だけでなく、事後まで環境アクションの輪を広げていきます。



【特典1：会場でもらえる】オリジナルごみ袋

試合当日、特設ブースにてカップの洗浄と資源回収にご協力いただいた方に、その場でプレゼントいたします。数量限定のため、無くなり次第終了となります。

【特典2：SNS投稿で当たる】後日完成！オリジナルグッズ

SNSで発信してくださった方の中から抽選で、今回集めた資源を一部使用して作る「クラブオリジナルグッズ」の製作を目指し、後日プレゼントいたします。

【パートナーシップ(各者の役割)】

【横浜エクセレンス】

ブースターへの啓発・行動変容の促進、PR展開



【横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局】

「STYLE100」での連携、啓発デザイン協力



【横浜市 資源循環局】

継続した美化活動及び、およびアリーナにおける廃棄物削減と資源の有効活用に対する助言・サポート



【横浜BUNTAI】

アリーナ施設における実証環境の提供

【これまでの環境アクション・関連実績について(ご参考)】

本プロジェクトへ至る背景として、ぜひご参照ください。



[地球1個分で暮らそう STYLE100]（2026年1月15日）

「スポーツを楽しみながら、地球をきれいにしよう！(https://style100.city.yokohama.lg.jp/article/article-1730/)」(※外部リンクとなります)

(※スポーツを観るだけでなく、街の清掃やゴミの分別にも楽しみながら参加する、クラブの取り組みをご紹介いただきました)

【横浜エクセレンス担当者コメント】

横浜エクセレンスのホームゲームは、単に試合を見るだけの場所から、社会課題を解決する『実践の場』へと進化しています。

グリーン社会の実現に向けて参画の輪を広めていくSTYLE100のビジョンと、横浜エクセレンスブースター「EXs（エックス）」の熱量が合わされば、『“オール横浜”で未来の横浜をつくる資源循環モデル』が実現できると確信しています。



この素晴らしい第一歩を、ぜひ横浜エクセレンスのホームゲームでご体感ください。

対象試合情報

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第26節

【日程】

2026年3月20日(金・祝)17:05

2026年3月21日(土)14:05



【対戦相手】

福井ブローウィンズ



【アリーナ(※上記全試合共通)】

横浜BUNTAI

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番1

JR京浜東北/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003(https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003)

※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。