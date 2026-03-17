「皆様、どうかお耳汚しのほど宜しくお願いいたします！」　岡野陽一＆みりちゃむが ”欲” をテーマにお届けするラジオ番組「未確認欲望学　ホシガリアン」が2026年4月JFN系列で放送開始！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するラジオ番組「未確認欲望学 ホシガリアン」が2026年4月より放送スタート。人気芸人・岡野陽一と大注目のギャルタレント・みりちゃむが世の中のありとあらゆる「欲」を深掘りしていく教養（？）番組をお届けします。

【未知なる欲望を抱えた人々“ホシガリアン”】

借金癖…不倫願望…ネット依存…など、「やめなきゃいけないのにやめられない！」「どうしても○○したい！」

そんな自分でもどうにもならない未知なる欲望を抱えた人々“ホシガリアン”たちの生態を観察・分析していく番組です。パーソナリティは、「クズ芸人」としてもお馴染み・岡野陽一と、バラエティやドラマで大注目のギャルタレント・みりちゃむ。

【岡野陽一 コメント】

この春から何故かラジオをやらせて頂ける事になった岡野陽一改め、オカガリアンです。人様のラジオに出させて頂く事はあったのですが、レギュラーでやらせて貰うのは初めてなので、非常に嬉しい限りです。「未確認欲望学 ホシガリアン」私も皆様と同じで、まだ番組名しか知らないので、毎週欲望学の学者として出るのか、学者はみりちゃむで私はホシガリアンとして人語を話せない設定で出るのか何も分かっておりませんが、とにかく楽しみでございます！皆様、どうかお耳汚しのほど宜しくお願いいたします！

【みりちゃむ コメント】

今回初めてパーソナリティとしてラジオをやらせていただくことになりました！今まで、ラジオはゲストとしてしか出演したことがなかったので不安な部分も沢山ありますが、皆さんの楽しみの元（もと）をお届けできるよう頑張ります！

【募集中のメッセージテーマは １.「浪費シタガリアン」 ２.「綺麗ニナリタガリアン」】

番組は事前収録で、メッセージを募集します。

第1回のテーマは「浪費シタがリアン」

お給料が入ったら、入った分だけ欲しいものを買っちゃう！すぐに美味しいものを食べに行っちゃう！

そんな浪費癖に自分自身でも嫌気がさしている浪費シタガリアンからのメッセージを募集します。どんな浪費をしてしまうか、また身近な「浪費シタガリアン」の話など、なんでもOK。

第２回のテーマは「綺麗ニナリタガリアン」

気になるところのお直しが止まらない！見た目に極端にこだわってしまう・・クリニックに通うのがやめられない、などなど「美」の追求が止まらない「綺麗になりたガリアン」からのメッセージを募集します。身近な「綺麗ニナリタガリアン」の話もOK。



出演者へのメッセージ、ふつおた、今後取り扱ってほしいテーマ（～ガリアン）なども、お待ちしています！

メッセージフォームはこちら： https://form.jfn.co.jp/hoshigari/message

※初回メッセージの締切は3月23日(月)まで

■番組概要■

番組名： 未確認欲望学 ホシガリアン

パーソナリティ： 岡野陽一 みりちゃむ

メッセ―ジフォーム：https://form.jfn.co.jp/hoshigari/message

番組サイト：https://jfn-pods.com/program/300013226

ハッシュタグ：#ホシガリアン

公式X：＠hoshigarian https://x.com/hoshigarian

放送局（3/17時点の予定）

FM青森、FM岩手、FM仙台、FM秋田、FM山形、ふくしまFM、FM GUNMA、FM栃木、FM新潟、FMとやま(*)、FM石川、FM福井、FM GIFU、FM三重、FM滋賀、Kiss FM KOBE、FM山陰、FM岡山、広島FM、FM山口、FM香川、FM徳島、FM高知、FM長崎、FM熊本、FM大分、FM宮崎、FM鹿児島、FM沖縄 （以上、29局ネット予定 *FMとやまは5週目のみ）

初回放送日時：4月4日（土）25時～ ※一部放送局ではOA時間が異なります。詳細は各局HPをご確認ください。

ポッドキャスト：毎週日曜夜７時頃 各ポッドキャストプラットフォームで配信。初回配信日時は4月5日（日）夜7時頃～

■出演者 プロフィール

岡野陽一

R-1グランプリ2019、キングオブコント2014、2015(コンビ名：巨匠)、2022(コンビ名：最高の人間)ファイナリスト。クズとして愛される人気芸人。趣味はパチンコ、競馬、麻雀。特技はソフトテニス。

みりちゃむ

2002年7月10日生まれ。埼玉県出身。元egg専属モデル。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCKTV』の口喧嘩女子オーディションで一躍話題に。タレント・モデルとして“みりちゃむ”の愛称で幅広い世代から支持されている。さまざまなバラエティに出演する他、女優として『連続テレビ小説 おむすび』（NHK）、『なんで私が神説教』（NTV）に出演するなど、ギャルとしての魅力を発揮しながら活躍の場を広げている。