株式会社TARGET JAMM

2026年3月17日

報道関係者・地方自治体・地域関係者 各位

奄美大島有人最南島からのお知らせ！与路島観光商工協会の運営母体の本店を与路島に移転～ 現在、与路島で本店登記を行う唯一の法人が誕生 ～新たに（株）ターゲットヘルスケアと戦略的業務提携を締結８つの新産業に挑戦！

【養蜂 / 与路染 / 木蝋生産 / 有機農業 / アドベンチャーツーリズム / サンゴ石垣保全 / 化粧品開発 / ペットサプリ・フード開発】

与路島観光商工協会（会長：榮勝永・運営母体：一般社団法人ナショナルパークスジャパン）およびその構成員である株式会社TARGET JAMM（代表取締役社長：ジュリアン・ジーリ）は、与路島活性化の取り組みをさらに強化するため、運営母体である一般社団法人ナショナルパークスジャパン（代表理事：山内絢人）の本店登記場所を北海道川上郡弟子屈町から鹿児島県大島郡与路島へ移転しました。

これにより、一般社団法人ナショナルパークスジャパンは現在、与路島で本店登記を行う唯一の法人となります。

このたびさらに、与路島の活性化を目指して、株式会社ターゲットヘルスケア（代表取締役：小澤智雄）と新たに戦略的業務提携を締結し、与路島固有の自然・文化資源を活かした８つの新産業に挑戦してまいります。

■ 与路島について

与路島（鹿児島県大島郡奄美大島）は、奄美大島の最南端に位置する面積約10km²・人口40名余りの有人離島です。『珊瑚石垣・サガリバナ・ハミヤ島』の景観でCOOL JAPAN AWARD 2017を受賞し、世界自然遺産・奄美大島を構成する島の一つとして豊かな自然・歴史・薬草資源を有しています。明治初期には720人、戦後には約1,100人の人口を誇りましたが、現在は41名にまで減少し、人口流出・無医村・特定産業への依存という深刻な離島課題に直面しています。



■ 本店の与路島移転について

与路島観光商工協会の運営母体である一般社団法人ナショナルパークスジャパンは、環境省「国立公園オフィシャルパートナーシップ」の枠組みのもと、北海道・阿寒摩周国立公園を皮切りに全国35公園へのサステナブル・ツーリズム展開を推進してきました。

与路島の可能性と課題に真正面から向き合い、島の活性化をより現場密着型で推進するため、本店登記場所を与路島へ移転することを決定しました。これにより、一般社団法人ナショナルパークスジャパンは現在、与路島で本店登記を行う唯一の法人となります。島への本店移転は、単なる登記上の変更ではなく、与路島を活動の主軸と定め、島の未来に全力で向き合うという強いコミットメントの表れです。



■ 株式会社ターゲットヘルスケアとの戦略的業務提携

与路島観光商工協会およびTARGET JAMMは、このたび株式会社ターゲットヘルスケアと戦略的業務提携を新たに締結しました。ターゲットヘルスケアは動物病院向け運営支援・獣医療DX・ヘルスケアプロダクト開発を展開する企業であり、そのノウハウを与路島の医療・ヘルスケア課題の解決および与路島固有の植物資源を活用した新産業育成に応用します。

本提携により、無医村である与路島の遠隔医療・健康支援サービスの実証展開、ならびに与路島に自生する薬草・植物を活用したペットサプリメント・ペットフードの開発・販売（８.）を推進します。



■ 与路島固有資源を活かした８つの新産業育成

３者は与路島にしか存在し得ない独自の自然・文化資源を活かした以下の８事業を本格稼働します。これらは耕作放棄地・休眠資源の再活用にもつながり、島の経済的自立と担い手確保を促進します。

🐝 新規事業１. ニホンミツバチ養蜂事業

与路島は日本固有種・ニホンミツバチ（Apis cerana japonica）の日本南限生息地として知られています。ニホンミツバチのハチミツは「幻の蜜」とも呼ばれ、市場流通量が極めて少なく、独特の深い風味と希少性から適切なブランド化により非常に高い付加価値を生みます。耕作放棄地やハゼノキ・テーチ木（車輪梅）の植林地を蜜源環境として整備し、重箱式巣箱による伝統的養蜂を島の基幹産業の一つとして確立します。

● 与路島の耕作放棄地・自然林を活用したニホンミツバチの保護・養蜂基地の整備

● 「日本南限のニホンミツバチ蜜」として高付加価値ブランドを確立・商標化

● ビジターセンター「Ole Ole」での販売および養蜂体験コンテンツの提供

● eコマースを活用した全国・海外富裕層向けの産直・ギフト販路の開拓

● ニホンミツバチの生態保護・生物多様性保全への貢献（世界自然遺産との連携）

● サガリバナ蜜・月桃蜜など島固有植物の百花蜜を活かした特産蜂蜜ラインナップの開発（８.と連携）

新規事業２. 与路染（よろぞめ）── 泥田を活用した伝統染色の事業化

奄美大島の大島紬を支える「泥染め」は、テーチ木（車輪梅）で染めた糸を鉄分豊富な泥田に浸し、深い黒・茶系の色を発色させる世界的にも類まれな伝統染色技法です。与路島には奄美大島とは異なる固有の泥田が眠っており、これを発掘・成分分析・活用することで、与路島独自の色彩・表情を持つ新たな染色ブランド「与路染（よろぞめ）」の確立を目指します。

● 与路島固有の泥田の発掘・調査・成分分析（鉄分・ミネラル特性の評価）

● テーチ木（車輪梅）染めと与路島泥田を組み合わせた「与路染」染色技法の確立

● 与路染を用いた繊維製品・工芸品の開発および「与路染」ブランドの商標化

● 体験型ワークショップの整備とインバウンド・国内観光客向けの体験コンテンツ化

● 奄美大島紬の産地・職人との連携による奄美テキスタイル産業全体の底上げへの貢献

🕯️ 新規事業３. ハゼノキ（櫨の木）木蝋生産事業 ── 耕作放棄地を活用した伝統素材の復興

ハゼノキ（学名：Rhus succedanea、別名：リュウキュウハゼ）は江戸時代に琉球王国から薩摩藩へ伝わり、果実から採取する「木蝋（Japan wax）」は和蝋燭・化粧品・工芸品の原料として藩の財政を支えた重要な作物でした。石油系パラフィンの普及により国内生産は激減しましたが、植物由来・サステナブルな素材として近年再評価が進んでいます。与路島の温暖な気候と豊富な耕作放棄地を活かし、「木蝋の島」としての産業復興を目指します。

● 与路島の耕作放棄地を活用したハゼノキの植林・栽培（１.養蜂の蜜源環境整備と連携）

● 果実からの木蝋（Japan wax）の採取・精製・生産体制の構築

● 和蝋燭・高級化粧品・工芸品（寄木細工・和弓）メーカーとの連携・販路開拓

● 「与路島産 木蝋」としての高付加価値ブランド化およびSDGs・サステナブル商材としての展開

● 蝋燭づくり体験ワークショップと観光コンテンツとの連携

新規事業４. 耕作放棄地の有効活用 ── 有機農業・植林による島の資源再生

与路島には担い手減少に伴い増加している耕作放棄地が存在します。これらを有機農業・野菜栽培の圃場、およびハゼノキ・ニホンミツバチ用蜜源植物・薬草の植林地として積極的に再活用します。農業体験・収穫体験を観光コンテンツとして組み込むとともに、移住・就農希望者への農地提供・就農支援の場としても整備し、島の定住人口の増加と農業の担い手確保につなげます。

● 耕作放棄地を活用した有機農業・島野菜の栽培と島産食材の供給体制の整備

● ハゼノキ・テーチ木（車輪梅）・月桃・サガリバナ・薬草等の植林地としての整備（１.２.３.７.８.事業と連携）

● 「Ole Ole」ビジターセンター内有機農園との連携による農業体験コンテンツの提供

● 移住・Uターン希望者への農地提供・就農支援プログラムの整備

● 農業体験ツアー（種まき・収穫・島料理体験）のインバウンド向けコンテンツ化

⛰️ 新規事業５. アドベンチャーツーリズム ── 砲台探索・洞窟探検

与路島には太平洋戦争期に構築された砲台跡や島固有の自然洞窟など、他の離島では体験できない固有の史跡・地形資源が存在します。これらをアドベンチャーツーリズムのフィールドとして整備・活用し、欧米豪のアクティブ旅行者や国内の歴史・自然ファンをターゲットとした高付加価値ガイドツアーを開発します。与路島観光商工協会が推進するサステナブル・ツーリズムの枠組みのもと、安全管理と史跡保全を両立した体験プログラムとして提供します。

● 与路島固有の砲台跡・洞窟の安全調査・整備と史跡としての保全・活用計画の策定

● 専門ガイド（地元島民・歴史研究者）と連携した砲台探索・洞窟探検ツアーの開発・運営

● 歴史解説・平和学習プログラムを組み込んだ教育的コンテンツとしての展開

● 欧米豪富裕層向けプレミアムアドベンチャーツアーとしてのパッケージ化

● 夜間ツアー・星空観察・ハミヤ島グランピングとの組み合わせによる多彩なプログラム提供

🪸 新規事業６. サンゴ石垣保全×石積み体験アクティビティ

与路島では島内の家々の塀の約70%が手積みのサンゴ石垣で構成されており、COOL JAPAN AWARD 2017受賞の核となった景観資源です。担い手の高齢化・減少により石垣の修復・維持が困難になりつつあるなか、伝統的なサンゴ石垣の積み方を学ぶ体験プログラムを開発し、観光客参加型の石垣保全活動として展開します。参加者が「島の守り手」となる新しいツーリズムの形を実現します。

● サンゴ石垣の伝統技術を持つ島内職人・高齢者との連携による技術継承プログラムの整備

● 観光客参加型「サンゴ石垣積み体験」ワークショップの開発・運営

● 石垣保全ボランティアツーリズムとしての国内外への発信（SDGs・文化遺産保護の文脈）

● 与路島の景観ブランド「珊瑚石垣の島」の強化と観光誘客への活用

● 学校・教育機関・企業のSDGs研修・CSR活動との連携による参加者拡大

新規事業７. サガリバナ・月桃を活用した化粧品・ウェルネス製品の開発

与路島では毎年7～8月に咲き誇るサガリバナ（Barringtonia racemosa）と、奄美群島に自生する月桃（Alpinia zerumbet）が豊富に自生しています。サガリバナは独特の甘く妖艶な香りを持ち、月桃はその葉・花・実に抗菌・防腐・抗酸化の機能成分を含む薬草植物として知られています。ターゲットヘルスケアのヘルスケアプロダクト開発のノウハウと連携し、与路島固有の植物資源を活かした高付加価値な化粧品・アロマ・ウェルネス製品の開発・販売を行います。

● サガリバナ・月桃の成分分析・有効成分抽出技術の研究開発（大学・研究機関との連携）

● 与路島産サガリバナ・月桃を使用したスキンケア・アロマ・入浴剤等の化粧品ラインの開発

● 「世界自然遺産の島・与路島発」プレミアムウェルネスブランドの確立と商標化

● 国内外高級ホテル・スパ・免税店・越境eコマースへの販路開拓

● ニホンミツバチの蜂蜜・木蝋の成分を組み合わせたオールインワン島産コスメラインの展開（１.３.と連携）

● サガリバナ観賞・月桃ハーベスト体験と組み合わせた「ウェルネスツーリズム」の開発

🐾 新規事業８. 与路島自生の薬草等を活用したペットサプリ・フードの開発

与路島には月桃・サガリバナをはじめ、奄美群島固有の薬草・植物が豊富に自生しています。株式会社ターゲットヘルスケアが展開する動物病院向け運営支援・獣医療DX・キャット経済圏関連事業の知見と、与路島固有の植物資源を掛け合わせ、ペットの健康維持・予防医療に資するサプリメントおよびペットフードを開発・販売します。自然豊かな世界自然遺産の島が育む植物由来成分を活かした高付加価値ペット向けプロダクトとして、国内外のペットオーナーおよび動物病院への展開を目指します。

● 与路島自生の薬草・植物（月桃・サガリバナ等）の成分分析・安全性評価と機能性研究

● 動物病院・獣医師との連携による与路島産植物由来ペットサプリメントの処方開発

● 与路島産天然素材を使用したペットフード（ドッグフード・キャットフード）の商品化

● 「世界自然遺産の島・与路島発」プレミアムペットブランドの確立と商標化

● ターゲットヘルスケアの動物病院ネットワーク・メディアを活用した全国への販路展開

● 与路島産ニホンミツバチ蜜・木蝋成分をペット向けに応用した機能性製品の研究開発（１.３.と連携）

● ペット同伴可能な島旅・エコツーリズムとの連携（「ペットと与路島」コンテンツの開発）

■ ８事業の相乗効果（シナジー）

８つの新産業はそれぞれ独立して成立するだけでなく、互いに深い相乗効果を発揮します。

■ 各社の役割分担

■ 今後の展開

- ハゼノキ・テーチ木・サガリバナ・月桃・薬草はすべてニホンミツバチの優良蜜源となり、養蜂事業（１.）を自然に強化します- 養蜂（１.）・与路染（２.）・木蝋生産（３.）・化粧品（７.）・ペットサプリ（８.）はいずれも耕作放棄地の薬草・植林整備（４.）と連動します- 砲台探索（５.）・石垣体験（６.）はビジターセンター「Ole Ole」を起点とした一日滞在型ツアーとして組み合わせが可能です- 蜂蜜（１.）・木蝋（３.）・サガリバナ・月桃（７.）・薬草（８.）は「与路島発のプレミアム自然コスメ＆ウェルネスブランド」として人・ペット両方に向けた統合展開が可能です- ８事業全体を「日本南限の自然が育む与路島ブランド」として国内外へ一体的に発信します[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154698/table/16_1_eb2abffc588a41319d076c9a6d23783b.jpg?v=202603170651 ]

与路島観光商工協会・TARGET JAMM・ターゲットヘルスケアの３者は本提携を基盤として、与路島を「日本の離島活性化モデル」として確立することを目指します。鹿児島県をはじめとする行政機関、国土交通省観光庁・環境省・農林水産省等の関係省庁、そして地域住民・漁業者・農業者とともに、持続可能な地域経済の好循環を構築してまいります。与路島での成果をもとに全国の離島・過疎地域への展開可能なモデルの構築も視野に入れ、日本の地方創生に広く貢献することを目指します。

■ 各法人・各社概要

与路島観光商工協会（運営母体：一般社団法人ナショナルパークスジャパン）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154698/table/16_2_0683ff1e25bbe43f69bfb96acd84e6f3.jpg?v=202603170651 ]株式会社 TARGET JAMM[表3: https://prtimes.jp/data/corp/154698/table/16_3_70014ff3f0d540d372954cf6feb2212e.jpg?v=202603170651 ]株式会社 ターゲットヘルスケア[表4: https://prtimes.jp/data/corp/154698/table/16_4_5716b4c2d62e1cd6227ce8d2217f9226.jpg?v=202603170651 ]■ 本件に関するお問い合わせ[表5: https://prtimes.jp/data/corp/154698/table/16_5_1dae8ec45c2d5d94f96e8f065e8b947b.jpg?v=202603170651 ]

以上