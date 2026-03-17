2.5次元アイドルグループ「クロノヴァ」、結成2周年を迎え待望の3D配信開催

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ）所属の2.5次元アイドルグループ「クロノヴァ」が2026年3月16日、結成2周年を迎えました。これを記念して実施された周年配信では、グループ初となる3Dモデルをお披露目。さらに3Dモデルを活用したバーチャルツーショット会の開催決定や、ライブ開催記念のアイコンフレーム配布、LINEスタンプ発売決定など多数の新情報が解禁されるなど、結成2周年を機にクロノヴァが新たなフェーズへと踏み出しました。

2周年を機にキービジュアルも一新いたしました。今回の衣装は、これまでの「Antitype」「HEXAGRAM」の系譜を受け継いだサイバー感のあるデザインに、モダンでフォーマルな要素を加えたスタイルが特徴で、近未来的なテイストと洗練されたシルエットが融合した衣装は、クロノヴァの新章、いわば“第二楽章”を象徴するビジュアルとなっており、グループのさらなる進化と可能性を感じさせる仕上がりとなっています。

■初の3Dをお披露目 新たなクロノヴァの存在感を提示した周年配信

周年配信では、クロノヴァにとって初となる3Dモデルを公開いたしました。これまで2.5次元の表現で世界観を築いてきた彼らが、立体として動き、踊り、表情を見せる姿は、ファンにとって待望の瞬間となりました。配信内では3Dならではの臨場感を活かしたライブパフォーマンスも披露され、グループの新しい表現領域を提示。メンバーそれぞれの動きや表情、立ち位置による見せ方など、個性が際立つ構成となり、クロノヴァがこれから展開していく3Dライブの可能性を強く印象づける内容となりました。

3Dでのパフォーマンスは、クロノヴァの1st One Man Liveのリード楽曲「Momentum」のミュージックビデオにも登場した特別ステージで実施。ファンにとってはこれまでの歩みを想起させる象徴的な舞台でありながら、3Dという新しい表現によって新章の幕開けを感じさせる演出となりました。

ライブパフォーマンスでは楽曲「Secret Answer（Cover）」を歌唱。3Dならではの立体的な演出や躍動感ある動きによって、キャラクターとしての存在感とアイドルとしてのパフォーマンス力が融合したステージが展開されました。

配信直後からSNS上では「動きがとても滑らかで実写を見ているようだった」「表情や仕草まで綺麗に表現されていて感動した」「どの瞬間を切り取ってもビジュアルが良すぎる」といった感想が相次ぎ、3Dならではの臨場感や表現力の高さに驚く声が多数投稿されました。また、ミニライブのパフォーマンスや企画パートの盛り上がりについても多くのコメントが寄せられ、関連ハッシュタグの投稿数も急増。初の3D披露はファンから大きな反響を呼びました。

周年配信では、クロノヴァの活動拠点である“アジト”も3D空間として再現されました。ステージ上のライブだけでなく、グループの拠点そのものを舞台として展開することで、従来の「ライブ会場」型の配信とは異なる没入感のある演出が実現しました。“3Dだからこそ届けられるクロノヴァらしさ”をテーマに、ステージパフォーマンスだけに留まらないバラエティ企画も展開。メンバー同士の掛け合いや自然な動きが見られることで、ファンにとってはより近い距離でクロノヴァの魅力を感じられる内容となりました。配信のラストでは6人全員がそろい、楽曲「イケナイ太陽（Cover）」を歌唱。エネルギッシュなパフォーマンスでフィナーレを飾り、画面越しでも一体感を感じられる熱量の高い締めくくりとなりました。

配信アーカイブ：https://www.youtube.com/live/fpLRhAeu5lo?si=q_kB1eORwJlUBXXy

■SNS企画「#逆転宣言」投稿キャンペーンを実施！ファンとともに掲げる“逆転”

周年に先駆け、SNSでは「クロノヴァ2nd Anniversary特別企画」として「#逆転宣言」投稿キャンペーンが実施されました。この企画では、2周年のテーマである「逆転」にちなみ、ファンが今年どうしても成し遂げたい挑戦や目標を“逆転宣言”としてXに投稿。夢や挑戦を共有する場として多くの参加が集まりました。投稿には「ネガティブに考えてしまう自分を変えたい」「自信を持って自分の意見を伝えられるようになりたい」「“自分なんか”ではなく“自分だからこそ”と思って行動したい」「何事も諦めず前を向いて挑戦する一年にしたい」といった、自分自身の殻を破ろうとする前向きな決意が多数寄せられました。クロノヴァの掲げる“逆転”というメッセージが、ファン一人ひとりの挑戦や成長の後押しとなる企画となりました。

■都内でビラ配りを実施！「集え、逆転の共犯者。」リアルとデジタルを融合

2周年当日には都内各所でビラ配りも実施。配布されたビラには「集え、逆転の共犯者。」という印象的なメッセージが記され、まるで物語に参加するかのようなコンセプトが話題を呼びました。デジタルの活動を主軸とする2.5次元アイドルでありながら、街頭というリアルな場でファンと接点を生み出す試みに、SNS上では「“共犯者”という設定がワクワクする」「文字の仕掛けまで凝っていて面白い」「ここまで本気で仕掛けてくるのがすごい」といった反応が投稿されました。また、「クロノヴァを知らない人にも届くきっかけになる」「配信がさらに楽しみになった」といった声も見られ、オンラインとリアルを横断したプロモーション施策として話題を集めました。

■3D展開に続いて新サービスも続々発表

周年配信ではそのほかにも多数の新情報が発表されました。3Dモデルを活用したバーチャルツーショット会の開催決定や、ライブ記念のアイコンフレーム配布など、ファンとの接点を広げる新しい取り組みが続々と公開されました。さらにLINEスタンプの発売も決定し、日常のコミュニケーションの中でもクロノヴァのキャラクターを楽しめる展開が予定されています。加えて、アルバムのCMが新宿ユニカビジョンで放映されるほか、3D映像の公開など、オンラインとリアル双方での露出が拡大していく見込みです。

結成2周年を迎えたクロノヴァは、初の3D化という大きな転換点を迎えました。グループ名にも込められた“Reverse（逆転）”という言葉の通り、これまでの歩みを糧にしながら新しい姿を見せ続けるクロノヴァ。新ビジュアルとともに“第二楽章”へと進む彼らが、これからどのような逆転劇を描いていくのか、その動向に注目が集まります。

■メンバーコメント

＜かなめ＞

君は人生に退屈しているだろうか、最後にワクワクしたのはいつだろうか。 人生は退屈な人には長すぎるし、楽しめる人には短すぎる。 早いものでクロノヴァも2周年を迎え、多くの歴史を積み上げてきた。 今年はもっと楽しく、そして短い1年になることを約束しよう、まだ見ぬ新天地を俺たちと一緒に開拓しに行こうぜ。

＜甘夢れむ＞

毎年大事な年であることは変わりないけど、2周年は今までで一番話し合いや準備、たくさんの周りの協力を得て実現した試みなんだよね。 暗中模索したこれまでの活動でクロノヴァらしさってなんだろう？の問いを考え続けてようやくひとつの形が見えてきた気がする。 これまで応援してくれた人にはより熱量もって応援してもらえるように、まだクロノヴァを知らない人にとっては何者なんだと興味を持ってもらえるように、3年目は飛躍の狼煙を上げるための1年にしていきたいな。 引き続ききばってこう。

＜しゃるろ＞

本当に沢山の出会いも別れも色々な状況の変化の中でも、変わらずこの場所でみんなに応援してもらえていることに感謝です。 自分一人じゃ見ることのできなかった景色に君を含めた沢山の人の縁に支えられて出会うことができました。 これからも常に前へ、障害も困難も乗り越えていけるように頑張っていきますので応援よろしくお願いします！

＜ARKHE＞

毒と薬は--同じものだ

量と使い方が、その意味を決める

クロノヴァはこの2年間、

お前たちに何を投与してきたのか

それはお前たちが決めることだ

だが一つだけ言える

--効いているだろう

＜しの＞

2周年ということで、ここまで支えていただいた皆さん、本当にありがとうございました。 振り返ると、何かに挑戦し続けた2年間だったと思います。伝えたい想いは全て活動で伝える、結果を残す3年目にしたいです。このメンバーとだから成功したいと思えた。3年目、改めて気を引き締めて活動したいと思います。

これからも末長くよろしくね笑

＜うるみや＞

2年間、初期から応援してくれた人も途中から知ってくれた人も支えてくれたスタッフさんもみんなありがとう。勝負の年、今まで以上に頑張らないといけない年、そんな気合の入った年になるやろうけど俺もメンバーもリスナーさんもスタッフさんも笑顔で走っとったら目標達成してたみたいな頑張らなあかん1年やからこそ楽しくやっていけたらな思っとるで！

■クロノヴァとは

Chrono▷◀Reverse（クロノヴァ）は、史上最も過酷な歌い手オーディション『VOISING THE NEXT PLAYERS』をくぐり抜けた6人で2024年3月にデビューした新規精鋭グループ。

クロノヴァは「対立」をコンセプトに掲げ、グループ内で「白組」「黒組」に分かれ、両グループがライバルとして切磋琢磨し、1つのグループとして大きく力を発揮していくグループ。従来の歌い手グループに多くあった王子様系から離れ、K-POPやHIP HOP要素を取り入れた音楽性が特徴。

2024年12月28日にグループ結成後初となるワンマンライブをKT Zepp Yokohamaにて2公演を開催。

2025年夏にZepp DiverCity(TOKYO)にてワンマンライブを開催し、大盛況のうち完遂。

メンバー

右（白組）上：甘夢れむ（あまゆめれむ）

真ん中：しゃるろ

下：かなめ

左（黒組）上：しの

真ん中：うるみや

下：ARKHE（アルケー）

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/109_1_19f6832a5b179d7ce222e664e273397b.jpg?v=202603170651 ]