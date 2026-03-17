配筋付デッキ業界初！再生可能エネルギーがむすぶ循環型ものづくり”環境価値循環モデル”でサステナブルな都市開発を推進

ケンテック株式会社

ケンテック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：矢口 慎也 以下 「ケンテック」）は、東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明 以下 「東急不動産」）の１００％子会社で、小売電気事業者の株式会社リエネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小島 隆司 以下 「リエネ」）が提供する「リエネでんき（市場連動型料金プラン・実質再エネ特約）」を契約いたしました。(2026年4月1日から運用開始)

本契約により、再生可能エネルギー（以下、再エネ）の「創出・供給・利用」を一連のサイクルでつなぐ「環境価値循環モデル」を実現いたしました。ケンテックは、本契約と合わせ、自社で保有する太陽光発電施設等で発電した再エネ由来の電力も用いた製品製造を行い、東急不動産株式会社が広島県にて開発予定の建物（LOGI’Q広島）へ当該製品（SUPER Green DECK(https://kentec-web.co.jp/product/super-green-deck/)）を供給することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

写真提供：東急不動産株式会社本協業の背景と目的

近年、カーボンニュートラルへの関心が高まる中、サプライチェーン全体での温室効果ガス（GHG）排出量削減が急務となっています。こうした中、ケンテックは「事業活動における製品製造過程においてGHG排出量を削減する」という共通目標のもと、東急不動産、リエネと協業し建築におけるバリューチェーン全体を対象とした「環境価値循環モデル」を構築しました。

本取組は、ケンテックの保有地で稼働中の青森県に所在する風力発電施設由来の再エネ価値を、小売電気事業者たるリエネが取得し、需要家たるケンテック向けに供給する電力に附帯させるスキームとなります。これによりケンテックは、既存の自社太陽光発電で発電された再エネと合わせ、製品製造過程における使用電力を再エネ１００％化しました。

「再エネを活用した環境価値循環モデル」の概要

本取組は、環境価値が循環する新たなモデルを実現するものであり、再エネの普及促進、脱炭素型ものづくり、そしてサステナブルな都市開発を一体で推進するモデルケースです。複数の事業者が連携し、再エネの「創出」「供給」「利用」を一連のサイクルとしてつなぐことが最大の特徴です。

【再エネの創出：生再エネ供給】

ケンテック所有の太陽光発電施設を用いて事業所内に「生再エネ」※1 を供給します。

【実質再エネによる補完】

発電不足分については、リエネが提供する「市場連動型料金プラン・実質再エネ特約」※2を導入。ケンテック製造拠点において「負荷追随」への電力供給を行い、使用電力を再エネ100％の状態を維持します。

【低炭素な製品製造】

ケンテックは、これらクリーンエネルギーを用いてカーボンフリーの電力で製品製造をします。

【建物への供給と循環】

カーボンフリーの電力で製造された製品は、東急不動産が開発する建物（LOGI’Q広島）※3へ供給されます。また、当該建物上には東急不動産による太陽光発電設備が整備され、自家消費した上で生まれる余剰発電分はリエネが買取り、リエネが供給する電気として再びケンテックへ供給する検討も進めております。

これによりエネルギーの創出から最終製品の利用まで、バリューチェーン全体でのGHG排出量を削減します。

環境価値循環モデルイメージ図

※1 生再エネ：供給元が明確な太陽光や風力などの再生可能エネルギー電源から、環境価値が電力と一体のものとして供給されるものです。非化石証書などの追加的な付与を必要とせず、トレーサビリティが確保された再エネを指します。

※2 実質再エネ：非化石証書などの環境価値を組み合わせ、再生可能エネルギー由来とみなされる電力です。自家発電や購入電力の不足分に非化石証書を付与することで、実質的に再エネ利用を実現します。

※3 LOGI’Q広島においては本取組の他にも様々な環境配慮施策を実施しております。

詳細については東急不動産のウェブサイトをご参照ください。

https://www.tokyu-land.co.jp/news/2026/001668.html

今後について

ケンテックは、本取組を「再エネを活用した環境価値循環モデル」として継続し、今後もバリューチェーン全体での連携を深め、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを積極的に展開してまいります。

■会社概要

当社は時代のニーズに応えるべく開発・製造したのが、代表製品『スーパーフェローデッキ(https://kentec-web.co.jp/product/service1/)』および『SUPER Green DECK(https://kentec-web.co.jp/product/super-green-deck/)』です。2025年12月5日に建材メーカーとしていち早く「SuMPO EPD(環境製品宣言)」を取得しました。

製造環境も見直し、製造工場敷地内にクリーンな電力を作り出す太陽光発電設備を設置し、商品製造時に必要な総電力量のうち約30～40％（当社比）再生エネルギーを利用しCO2排出量の削減を実現しました。今回の契約により配筋付デッキ業界初の実質再エネ100％製品づくりを行える環境が整いました。今後も継続して、環境に配慮した製品づくりを通じて、持続可能な未来を目指し邁進いたします。

ケンテック株式会社

本社所在地：東京都千代田区岩本町2-8-12

NKビル7階

代表取締役社長：矢口 慎也

事業内容： 建築用金属製品の製造、販売

建築・工事の設計、施工および監理

鉄鋼金属製品および加工、販売

設立： 1949年1月21日

配筋付デッキ（スーパーフェローデッキ、スーパーグリーンデッキ）ケンテック株式会社について :https://kentec-web.co.jp

東急不動産株式会社の物流施設ブランド「LOGI’Q」について

東急不動産は、「LOGI'Q（ロジック）」という事業ブランドで物流施設事業を展開しています。「LOGI'Q」は、物流施設の「LOGI」と東急の「Q」を組み合わせ、論理的（logic）の意味を付加したブランドです。「人、モノ、自然を、次へつなぐ。」のステートメントに基づき、人手不足などの外部環境変化や様々な社会課題に対応するインフラづくりに努めてまいります。

LOGI’Q HP： https://tokyu-logiq.com/index.html

東急不動産株式会社『LOGI'Q』株式会社リエネが提供する法人向け電力供給サービス「リエネでんき」について

リエネ社が提供する法人向け電力供給サービスです。リエネでんきでは、３つのプランをご用意しており、追加性のある再生可能エネルギー電力の調達が可能な再エネプランから、コスト重視のスタンダードプランなどお客様のニーズにあわせたご提案を行っています。

リエネでんき HP: https://service.reene.co.jp/(https://service.reene.co.jp/)

株式会社リエネ『リエネでんき』