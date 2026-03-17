【くろがね工作所】2027年3月17日の創立100周年に向け「100周年記念ロゴ」を制作

株式会社くろがね工作所

株式会社くろがね工作所（住所：大阪市西区新町一丁目4番24号 代表取締役社長：田中 成典）は、2027年3月17日の創立100周年に向けて、「くろがね工作所100周年記念ロゴ」を制作、策定いたしました。

記念ロゴは2026年3月17日から使用を開始するとともに、100周年に向けた様々な取り組みを全社一丸となって展開してまいります。

100周年ロゴマークに込められたデザインエレメント

「くろがね工作所100周年記念ロゴ」は当社のコーポレートロゴマークをベースにして、社会、企業、人を表す3本線が、「快適空間を表すスカイブルー」と「創造への情熱を表すルージュレッド」に彩られ、創立以来百年の間には様々な環境の中で渦巻かれながらも、創立100年を超えて次の100年に向かって右肩上がりに「くろがね工作所」が発展・成長していく様を表しています。

当社は、このロゴを通じて今後も「新たな空間創造」を追求し、お客様や社会との絆を深めながら、次世代に向けた価値創造に邁進してまいります。

板金加工貯金箱から「人と環境にやさしい空間創造」につないで100周年

沿革（主な沿革商品）

創立：1927年3月（昭和3年）

起業時

日付付き貯金箱

1929年/98年前

国産鋼製家具１号

逓信省の従業員用衣装箱

1929年/98年前

一覧式カード容器

（バイデキス）

1963年/64年前

くろがねリビングデスク

学習デスクの販売

1974年/53年前

米国スチールケース社との提携

次の100年に向けてステークホルダーの皆様とともに

これらの取り組みを通じて、ステークホルダーの皆様への感謝の意を表すとともに、新たな100年に向けた当社の意志と決意を広く発信してまいります。

創立100周年特設ページ（順次更新してまいります）

https://www.kurogane-kks.co.jp/100th/

●お問い合わせ先

株式会社くろがね工作所 商品企画開発本部

TEL 072-800-1005

ホームページ：https://www.kurogane-kks.co.jp/

メールアドレス：ml-kikaku@kurogane-kks.co.jp

くろがね工作所は「人と環境にやさしい空間創造」の理念に基づき、お客様の満足、地球環境などに配慮した製品とサービスをつうじて、社会に貢献します。