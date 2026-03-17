人気アニメ「永久少年」実写ドラマ＆舞台化決定!!

株式会社MinyMixCreati部

2022年10月から2クールにわたりフジテレビ他にて放送された大人気アニメ「永久少年 Eternal Boys」((C)満福芸能プロダクション)が松本岳・反橋宗一郎・輝山立・鈴木祐大・中塚皓平・細貝圭等舞台、映像で活躍中の人気俳優をメインに実写ドラマ＆舞台化することが決定いたしました。「誰でも、いつからでも輝くことができる」をテーマにアラフォー６人がアイドルを目指し奮闘していく、笑いあり涙ありの⻘春群像劇。ドラマは15分尺中に盛り込まれた見逃せない展開に!

＜あらすじ＞

35 歳にして無職になった真田健太郎（松本岳）は、好条件に惹かれ、満福芸能 プロダクションの正社員募集に応募する。しかし毒⾆の女社長・萬田福子の面接 で「そんな人生でいいのか」と問われ、涙を滲ませる。その様子を見ていたマネ ージャーの山中はなぜか真田に興味を持ち、新プロジェクト「永久少年」のメン バーに加えようとする。「永久少年」はメンバーが全員アラフォーの男性アイドルグ ループ。「誰でも、いつからでも輝くことができる」をコンセプトに集められた 他のメンバーたちは、いずれも他業種からの曲者揃い。歌もダンスも全くの初心 者の真田は、社員ではなく、なぜかアイドルとしてデビューを目指すことに！？





＜出演者コメントも到着!!＞

〇松本岳

真田健太郎役を演じます、松本岳です。

僕の演じる真田は不器用で自信がなく、頼りない感じのキャラクターです。ですが周りからの影響をうけてドンドン魅力的なキャラクターに成長していきます。今回のドラマで僕も真田同様にお芝居をしながらたくさん成長できたと思います。ドラマ、歌、ダンス、盛りだくさんな作品になりました。

そしてキャストの仲の良さがエターナルボーイズに反映されていると思います。

是非楽しんで観ていただけたら嬉しいです。

〇中塚皓平

山中大輔役を演じます、中塚皓平です。

山中は、一見クールでありながら誰よりも熱いハートを持っている男です。

挫折も経験し、エターナルボーイズがラストチャンスと思い、その熱い思い故にメンバーには厳しくあたってしまいますが、メンバーを、グループを、とても愛している人です。個人的には映像出演が15年振りになりますので、クランクインの日のドキドキ感はとんでもなく…。忘れられない経験を沢山させていただきました。オッサン達の汗と涙の物語をお楽しみください！

〇反橋宗一郎

浅井悠役の反橋宗一郎です。僕の演じる浅井悠は、元Jリーガーでいつでも明るくて自分に素直なムードメーカーなチャラ男です。でも芯のあるチャラ男で熱い男です。悩みなんてなさそうですが、ちゃんとあるんです。

顔見知りだらけのキャストなので楽しみながら頑張ります！



〇輝山立

今川剛役を演じます、輝山立です。

原作のもつひたむきなエネルギーを大切にしつつ、ムードメーカー「今ちゃん」としてチャレンジ出来ることは沢山チャレンジして役に向き合っていきたいと思います。ドラマでも舞台でも素敵なメンバーの皆様と共に、グループとしての絆を大切にお届けして参りますので応援の程、よろしくお願いします！

〇鈴木祐大

石田直樹を演じます、鈴木祐大と申します。

石田君とは性格の部分でもすごく重なるところも多く、親しみを感じています。大人になってから夢に向かって本気で走る姿を見届けていただけたらと思います。以上です。

〇細⾙圭

柿崎誠を演じます、細貝圭です。

柿崎誠は元No.1ホストで、ホストクラブを経営していて、グループの中では俯瞰的に物事や、グループを見守っている存在です。

苦労したことはダンスです、、。僕はダンスが苦手なのですが、柿崎はグループの中でダンスが上手で花形的な存在なので、、、苦笑

細貝圭というおじさんがリアルに柿崎を通して頑張っている姿も楽しみにしてもらえたら幸いです！全力少年、作品を通じて年齢問わずいつまでも夢を諦めずにがんばれる気持ちになれます！是非ご視聴ください！



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作品を視聴者様により楽しんでいただくための実写版永久少年のオリジナルのファンサイトの開設も決定しました!!無料会員、有料会員のシステムがあり、無料会員様には基本情報のお届け、そして有料会員様には基本情報に加え、限定のフォトやムービーをお届けする他、サイト内で行う配信番組のフル視聴が可能、更にはチケットの先行予約等も開催予定となっております。

有料会員価格 【月額】660円（税込み）

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出演

真田健太郎 ： 松本岳

山中大輔 ： 中塚皓平

浅井悠 ： 反橋宗一郎

今川剛 ： 輝山立

石田直樹 ： 鈴木祐大

柿崎誠 ： 細⾙圭

ニコライ朝倉： 小波津亜廉

萬田福太郎 ： ⻫藤暁

萬田福子 ： 田中美奈子

原作 「永久少年 Eternal Boys」（ (C)満福芸能プロダクション）

＊テレビドラマ

2026年7月4日（土）よる9:30～

BS12 トゥエルビで放送スタート！

＊舞台

2026年12月3日（木）～13日（日）

有楽町I'M A SHOW（アイマショウ）にて全17ステージを予定

【公式ファンサイト】https://sheeta.jp/doramabutaietabo/

【公式X】 @eikyusyonen

【公式インスタグラムID】 eikyu.shonen.project

【公式ハッシュタグ】＃永久少年



著作：製作 (C)実写版「永久少年 Eternal Boys」製作委員会