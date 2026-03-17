【3/23（月）オンライン開催】株式会社KAEN、採用を加速させるアプローチ×採用広報の連動術をテーマにしたウェビナーに登壇

株式会社KAEN

忙しい人事のためのAIスカウトサービス「Scout Base」を提供する株式会社KAEN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川田 勇輝）は、2026年3月23日（月）に開催されるオンラインセミナー『「数億円の調達。それでも『会いたい人』には会えない」──採用を加速させる“アプローチの質”と“選ばれる文脈”。優秀層と向き合うための「両輪」の実践ノウハウ』に登壇することをお知らせします。

開催背景

大型の資金調達を完了し、事業拡大を急ぐフェーズのスタートアップにおいて、採用は重要な経営課題です。しかし、「知名度が壁となり、優秀な候補者に想いが届かない」「スカウトを送っても、数あるメッセージの中に埋もれてしまう」といった課題に直面する企業は少なくありません。

本セミナーでは、候補者への直接的なアプローチである「スカウト」と、候補者に自社を認知・理解してもらうための「採用広報」の2つの活動をいかに連動させ、採用成果を最大化させるか、というテーマに焦点を当てます。現場の第一線で試行錯誤を続ける4社が、綺麗事ではない実践知を共有します。

※録画データの共有やイベントレポートの配信はございません。当日参加者限定のオフレコトークをお楽しみください。

こんな方におすすめ

・資金調達直後で、組織を急拡大させる必要がある方

・「知名度が壁になり、想いが届かない」というもどかしさを感じている経営者・人事責任者

・スカウトと広報、それぞれ取り組んでいるが、相乗効果を出し切れていないと感じている方

・有名企業やメガベンチャーとバッティングした際、自社の魅力をどう伝えるべきか悩んでいる方

イベント概要

登壇者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58084/table/16_1_ce0ccc5c3e01a8618f0f39d3f1c934ec.jpg?v=202603170651 ]

小澤 雄二 氏（株式会社kickflow 採用 / マネージャー）

エンジニアからキャリアをスタートし、様々な職種を経験した後、IT業界やゲーム業界ベンチャーでの採用人事に従事。採用チームの立ち上げやエンジニア採用を経験。2023年11月にkickflowに入社。

南石 愛実 氏（株式会社IVRy HRBP）

新卒でリクルートに入社し、新卒・中途採用や育成・研修運営を経験。その後音楽メディア企業にて月刊誌・書籍の編集に従事。2021年にSmartHRに入社し、リクルーターを経験後、採用広報を担当。現在はIVRyにてHR業務全般を担当。

西川 ジョニー 雄介 氏（スローガン株式会社 執行役員 / FastGrow事業部長）

2011年モバイルファクトリーに新卒入社。2012年12月当時社員数3名のアッションに入社。A/BテストツールVWOを活用したWebコンサル事業を立ち上げ、インド企業との国内独占提携を実現。15年7月にスローガン入社。17年2月よりFastGrowを構想し責任者を務める。ラクスル、カオナビ、LayerX、X Mile、シンプレクス、パナソニックなどの採用ブランディングプロジェクトでは、ブランドコンセプト策定から採用広報戦略の立案、記事企画までを一手に担当している。

浦川 雄志（株式会社KAEN Scout Base事業責任者）

新卒でFringe81（現Unipos）に入社。デジタルマーケのコンサルを経て、人事部長、執行役員CHROを歴任し、上場前後の人事組織立ち上げを牽引。その後、ポジウィル執行役員、アビームコンサルティングHRBPとして、ハイクラス採用や人事戦略の企画推進に従事。2023年10月にKAENへ参画し、現在は新規事業推進および「Scout Base」事業責任者として、スタートアップの採用基盤構築を支援している。

お申し込み特典

本イベントにお申し込みいただいた方全員に、特典としてホワイトペーパー『約8割が、ダイレクトスカウト経由で「3名以上の採用実績あり」。一方、7割以上が「実施頻度は不十分」と実感。現場が求める支援のあり方とは？ーーダイレクトスカウト運用実態とAI活用意向調査』をプレゼントします。

お申し込み方法

下記のボタンよりお申し込みください。（※外部サイトに遷移します）

イベントに申し込む（無料） :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__ymHmVZ_RWu3a6xxSXmfvg#/registration

株式会社KAENについて

株式会社KAENは、「時代を変える産業に火をつける」をミッションに掲げ、未来をより良く変えていく事業・サービスの成長を支援するスタートアップ企業です。 商談獲得プラットフォーム「TAAAN」の運営をはじめ、個人のつながりを活用したリファラル型商談獲得プラットフォーム「UNIIINC.」、 忙しい人事のためのAIスカウトサービス「Scout Base」、法人向けクラウド型パスワード管理サービス「パスクラ」など企業の成長を多方面から支援しています。

社名：株式会社KAEN

代表：代表取締役 川田勇輝

事業：「TAAAN」「UNIIINC.」「Scout Base」「パスクラ」の企画・開発・運営

設立：2019年12月27日

本社：東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2階-A

コーポレートサイト：https://kaen-inc.com/

採用サイト：https://kaen-inc.com/recruit

お問い合わせ：https://kaen-inc.com/recruit?m=navigation&m=contact(https://kaen-inc.com/recruit?m=navigation&m=contact)