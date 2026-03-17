PARCO館内でのApple Pay決済にPARCOポイント付与開始

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

ＪＦＲカード株式会社（本社：大阪府高槻市、代表取締役社長：大木 淳史、以下「ＪＦＲカード」）と株式会社パルコ（本社：東京都渋谷区、代表取締役兼社長執行役員：川瀬 賢二、以下「パルコ」）、ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：シータン・キトニー、以下「Visa」）は、2026年3月13日（金）より、全国のPARCO館内（＊1）において、PARCOカードでの Apple Pay Visaタッチ決済時にPARCOポイントを付与するサービスを開始したことを発表いたします。

本取り組みは、Visaのタッチ決済のApple Pay利用においてもハウスポイントが付与される、業界でも先進的な取り組みであり、ＪＦＲカード、パルコ、Visaの3社が連携し実現したものです。本サービスは、PARCOカードをApple Payに設定のうえ、PARCO館内でApple Payを使ってVisaのタッチ決済をご利用いただくことで、通常のPARCOカード決済と同様にPARCOポイントが付与されるものです（＊2）。お支払い時は、スマートフォンをかざして決済するだけ、スムーズにスピーディにお買い物いただけます。近年、スマートフォンを活用したキャッシュレス決済は日常生活における決済手段として定着しており、なかでもApple Payは利便性と安全性の高さから利用が拡大しています。こうした環境を背景に、ＪＦＲカードおよびパルコでは、スマートフォン決済においても会員特典をより便利にご利用いただけるよう、決済環境の整備を進めてまいりました。今回のApple Pay対応により、PARCO館内におけるスマートフォンでの決済が、これまで以上に快適にご利用いただけます。

ＪＦＲカードおよびパルコは、今後もキャッシュレス決済をはじめとするデジタルサービスの拡充を通じて、リアルな商業施設ならではの魅力とデジタルの利便性を融合させ、Visaのタッチ決済のご利用でPARCOでのショッピング体験のさらなる向上を目指してまいります。

＊１：静岡PARCO・福岡PARCOではApple Pay（を使ったVisaのタッチ決済）はご利用いただけません。

＊２：PARCOメンバーズランクに応じたPARCOポイントを貯めるにはPARCOポイント番号連携が必要です。PARCOポイント番号連携の詳細はコチラ(https://parco.jp/members/parcocard/#info)。

サービス概要

本サービスは、PARCOカードをApple Payに設定のうえ、PARCO館内でVisaのタッチ決済をApple Payでご利用いただくことで、通常のPARCOカード決済と同様にPARCOポイントが付与される仕組みです。お支払い時は、スマートフォンをかざすだけで、カードを取り出すことなく、PARCO館内でのショッピングをスムーズにスピーディにお楽しみいただけます。

※対象となるのは、PARCOカードを紐づけたApple Payによる決済に限られます。

※PARCOカード以外のクレジットカードを登録したApple Pay決済は、ポイント付与の対象外となります。

※静岡PARCO・福岡PARCOではApple Pay（を使ったVisaのタッチ決済）はご利用いただけません。

※ポイント付与は、決済日から4日後に自動で反映されます。

※2026年3月13日（金）利用分は、3月17日（火）に付与されます。

※Apple PayはApple Inc.の商標です。

関連キャンペーンについて

本サービスにより、PARCOカードをApple Payに設定いただき、Visaのタッチ決済でPARCO館内をご利用いただくと、通常のカード決済と同様にPARCOポイントが付与され、QIRAポイントとあわせてダブルで貯まります。

さらに、現在ビザ・ワールドワイドが実施中の「スマホで！タッチでVisa割キャンペーン（さらに特定のお店でお得）」では、Visa割に登録いただいたカードをスマートフォンに設定いただき、Visaのタッチ決済を対象店舗にて利用いただくとキャッシュバックが受けられるキャンペーンを行っています。

※キャンペーンの詳細は、Visaキャンペーンページ(https://www.visa.co.jp/about-visa/promotions/visapromo26feb-mobile/merchant.html)をご確認ください。

ＪＦＲカード、パルコ、Visaの3社は、こうした取り組みを通じて、今後もApple Pay Visaタッチ決済のさらなる利便性向上と利用拡大に向けた協業を検討してまいります。

参考：PARCOカードについて

PARCOカードは、ＪＦＲカードが発行するPARCO公式クレジットカードです。全国のPARCOおよびONLINE PARCOで利用でき、PARCOでのお買い物から日常のカード利用まで、この1枚でPARCOポイントとQIRAポイントのふたつのポイントを効率よく貯められるのが特長です。貯まったポイントを活用することで、PARCOでのショッピングをよりお得に楽しめます。

【ポイント・年会費について】

・PARCOおよびONLINE PARCOでのクレジットカード決済により、110円（税込）ごとに会員ランクに応じて3～7ポイントのPARCOポイントを付与

・Visa加盟店での利用で、200円（税込）ごとに1ポイントのQIRAポイントを付与（PARCOポイントへの交換が可能）

・年会費：初年度無料、2年目以降1,100円（税込）

※PARCOカードおよびポイントサービスについて

・PARCOカードの基本情報(https://www.jfr-card.co.jp/parcocard/)

・PARCOポイントの概要(https://parco.jp/members/parcopoint/)

・QIRAポイントの概要(https://www.jfr-card.co.jp/point/save-qira/index.html)

会社概要

ＪＦＲカード株式会社

ＪＦＲカード株式会社は、Ｊ．フロント リテイリンググループの一員として、グループの決済・金融サービスを担うカード会社です。グループ内の各商業施設におけるカード発行業務を行っており、新博多大丸カード、新PARCOカード、新GINZA SIXカードの発行を開始しました。従来の大丸松坂屋カードとあわせ、多彩なカードラインアップを展開しています。カード会員には、各種優待や特別な体験の機会を提供することで、顧客基盤の拡大に取り組んでいます。今後も、ＪＦＲカードはお客様一人ひとりの暮らしに寄り添い、くらしの「あたらしい幸せ」を支える決済・金融サービスのベストパートナーになることを目指してまいります。

社名：ＪＦＲカード株式会社

代表者：代表取締役社長 大木 淳史

所在地：大阪府高槻市紺屋町 2-1

事業内容：クレジットカード業、貸金業、生命保険・損害保険代理店業、金融商品仲介業

資本金：1億円（Ｊ．フロント リテイリング出資比率 100%）

URL：https://www.jfr-card.co.jp/corporate/

株式会社パルコ

パルコは、1969年の池袋PARCOオープン以来、ファッションを中心に、音楽やアート、演劇など先端のカルチャーを積極的に紹介し、消費文化に彩を添えてきました。こうした取り組みのなかで、パルコを創造の場として新しい才能を持った多くの人々が集い、創造の輪を大きくし、それがまた次の文化の創造に繋がっています。

社名：株式会社パルコ

代表者：代表取締役兼社長執行役員 川瀬 賢二

本部所在地：東京都渋谷区神泉町8-16渋谷ファーストプレイス

事業内容：

商業施設PARCO 国内15店舗を運営するほか、演劇・映画・音楽・出版・コンテンツ開発

ゲーム等のエンタテインメント事業も手掛ける。

資本金：343億67百万円

URL：https://www.parco.co.jp/

【Visaについて】

Visaは電子決済の世界的リーダーとして、世界200以上の国と地域における決済取引によって消費者、事業者、金融機関や政府機関をつないでいます。Visaのミッションは、最も革新的かつ利便性や信頼性が高く安全な決済ネットワークで世界を結び、個人や企業、そして経済の繁栄に貢献することです。私たちは、世界中のすべての人にとっての包括的な経済こそが、世界中の人々の生活を向上させ、経済へのアクセスが決済の未来へつながると信じています。詳しくは、Visa.com(https://usa.visa.com/)（英語サイト）またはwww.visa.co.jp(https://www.visa.co.jp/)（日本語サイト）をご覧ください。