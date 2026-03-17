5月に京都で開催される恒例の大型ゲームイベントに今年も出展が決定！『Vライバー限定！日本最大級インディーゲームの祭典！BitSummit PUNCH PRアンバサダーになろう』を本日より開催

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、2026年5月22日（金）から5月24日（日）にかけて京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される「BitSummit PUNCH」とのコラボレーションイベント、『Vライバー限定！日本最大級インディーゲームの祭典！BitSummit PUNCH PRアンバサダーになろう』を2026年3月17日（火）から3月31日（火）まで開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、歌、楽器演奏、クリエイター、アニマル、ゲームなど、日々さまざまなジャンルでライバー（ライブ配信者）が配信しています。なかでも、近年はVライバー（バーチャルの姿で配信するライバー）ジャンルにも注力しており、Vライバーの配信プロデュースやVライバー限定のキャンペーン施策などを実施し、「17LIVE」で活躍するVライバーの活動をサポートしてまいりました。

「BitSummit」は、“国内のおもしろいインディーゲームを海外に向けて発信していく”というスローガンの下に2013年にスタートした国内最大級のインディーゲームの祭典です。14回目を迎える今回は、「High Impact（ハイインパクト）」をテーマに、BitSummitに集うクリエイターたちの多彩な作品を通じて、インディゲームの持つ無限の可能性を発信し、業界をさらに盛り上げます。2025年の「BitSummit Drift」の来場者数は、過去最大となる5万人を超える人気を博しており、今年もさらなる盛り上がりが期待されます。

『Vライバー限定！日本最大級インディーゲームの祭典！BitSummit PUNCH PRアンバサダーになろう』は、「17LIVE」で活躍中のVライバーで、日本で認証Vライバーの登録がお済みの方（イベント終了時点）であれば、誰でも参加が可能です。上位に入賞したイチナナVライバーは『BitSummit PUNCH PRアンバサダー』として「BitSummit PUNCH」会場でのコラボブースならびに「BitSummit公式配信」への出演権や京都駅でのビジョン広告出演権、17LIVE公式特別企画『アンバサダーリレー配信』に出演する権利などを獲得します。

人気のインディーゲームイベントで活躍するVライバーを決定するイベントおよび「BitSummit PUNCH」における「17LIVE」ブースにもぜひご注目ください。

『Vライバー限定！日本最大級インディーゲームの祭典！BitSummit PUNCH PRアンバサダーになろう』の概要は、以下の通りです。

■開催期間：

2026年3月17日（火）～ 3月31日（火）

■参加条件：

・「17LIVE」で活動中のVライバーの方で、イベント終了時点で認証登録しているVライバー

※リージョンは日本に限ります

・本人がお一人で参加できるライバーが対象となります（同伴者やペットなどと一緒に参加することはできません）

・グループアカウントの場合でもお一人の掲載となります

・入賞時に普段Vライバーとしてご活動中のご自身の立ち絵をご提出いただける方が対象となります

・Discordサーバーでの密なやりとりができる方が対象となります

・当社ならびに関係する第三者が指定する日程および場所等にご参加いただける方が対象となります

■主なプライズ（賞品）：

・「BitSummit」ブース内の「Vライバーとおしゃべりコーナー」出演権（上位15名のライバー）

・「BitSummit 公式配信」登壇 / 出演権（上位8名のライバー）

・BitSummit×17LIVE PRアンバサダーとして、17LIVE公式特別企画『アンバサダーリレー配信』への出演権

・「BitSummit」オリジナルステッカー掲載権 （上位5名のライバー）

・京都駅ビジョン広告掲載権（上位5名のライバー）

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

■BitSummit概要

・名称：

BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）

・日程：

2026年5月22日（金）～5月24日（日）

・公式HP：

https://bitsummit.org/

・主催：

BitSummit 実行委員会

一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）

(キュー・ゲームス / ピグミースタジオ / Skeleton Crew Studio / BlackSheep Consulting)

京都府

■BitSummitとは

“BitSummit”は、毎年京都で開催される日本最大級のインディーゲームの祭典です。

「国内のおもしろいインディーゲームを海外に向けて発信していく」というスローガンのもと、ゲームに情熱を注ぐクリエイターへスポットライトを当て、国内外へその魅力を発信しています。2013年の初開催以来、年々規模を拡大し、昨年は5万人以上が来場しました。クリエイターとパブリッシャー・メディアをつなぐ出会いの場であると同時に、幅広い層の来場者がインディーゲームの魅力を体感できるイベントとして発展を続けています。

第14回目を迎える本年は「High Impact（ハイインパクト）」をテーマに、BitSummitに集うクリエイターたちの多彩な作品を通じて、インディーゲームの持つ無限の可能性を発信し、業界をさらに盛り上げます。

公式サイト: https://bitsummit.org/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

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