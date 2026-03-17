「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」企画、アーティスト5組のオリジナルアイテムが集結するポップアップイベントを3月24日より原宿で開催！

株式会社ZOZO

ファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」を運営する株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」（※1）特別企画の一環としてのポップアップイベントを、3月24日（火）～3月29日（日）の期間、東急プラザ原宿「ハラカド」で開催します。

本イベントでは、参加アーティスト5組、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、TWSとのオリジナルアイテムの一部を販売します（※2）。

会場では、アーティストビジュアルを使用したワイドパネルの展示や、各アーティストをイメージした特別な空間をお楽しみいただけます。また、来場者には参加アーティスト5組のオリジナルロゴデザインステッカーセットを、購入者にはアーティストビジュアルを使用した撮り下ろしポストカードをプレゼントします。

（※1）2025年11月13日付プレスリリース：ZOZOTOWN20周年を記念した特別企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」始動！(https://corp.zozo.com/news/20251113-007363/)

（※2）販売アイテムの詳細は事前予約システムページをご確認ください。会場でご購入いただいたアイテムは当日お渡しします。





＜イベント概要＞

・企画名：「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP POPUP STORE」

・期間：2026年3月24日（火） ～ 3月29日（日）

・時間：11:00～19:00

・場所：東急プラザ原宿（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」3階）

・事前予約システムURL：https://livepocket.jp/e/bqu3v

※来場前に入場整理券をご取得ください。





＜来場者特典（ステッカーセット）＞

※先着3,000名様に5種セットをプレゼントします。





＜購入者特典（ポストカード）＞

※先着合計1,200枚。各アーティストのアイテムを1点以上ご購入いただいた方に、対象アーティストのポストカード1枚をプレゼントします。ZOZOTOWNで商品をご購入いただいた方も配布対象となりますので、会場スタッフまでお声がけください。

＜再販売アイテムについて＞

「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」のオリジナルアイテムの一部を、ZOZOTOWNにて再販売します。

・販売期間：2026年3月24日（火）11:00 ～

・販売ページURL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2237383

※3月24日（火）11:00より商品公開