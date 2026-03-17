モスフードサービス×セガ エックスディーが共同開催する“没入体験型謎解きレストラン”「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、株式会社セガ エックスディー（代表取締役 社長執行役員CEO：谷 英高、本社：東京都新宿区）と共同で、2026年3月20日（金・祝）～ 5月6日（水・祝）の期間限定で、「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（神奈川県横浜市）において、謎を解きながら食事を楽しめる没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催します。

当社では、展開する飲食業態全体を通じてお客様の店舗体験価値の向上に取り組んでいます。

昨今、飲食店が単に「食事を提供する場所」から「そこでしか味わえない体験を提供する場所」へと進化する中、当社は「食×エンターテインメント」の融合に着目し、日常的な食事の場に非日常の刺激を加えることで、既存のお客様への新しい価値提供に加え、謎解きファンをはじめとする新規顧客層の開拓を目指します。

今回のコンテンツ開発にあたっては、エンターテインメントの専門家であるセガ エックスディーと初めて共同で取り組みました。同社の持つゲーミフィケーション※の深い知見を活かすことで、食と物語がより高度に融合した新しい食体験を実現しています。

※「ゲーミフィケーション」とは：ゲームのメカニズムを非ゲームの分野に応用することで、ユーザーのモチベーションを高め、その行動に影響を及ぼすこと（ https://segaxd.co.jp/gamification/overview/ ）

数あるエンタメの中でも「没入型謎解き」を採用し、謎解きのプロセスを通じて、当社の食材や商品へのこだわりを、お客様に自然な形でご紹介します。登場するキャラクターは、ハンバーガーの食材をモチーフにしたモスバーガーのストアキャラクター「トラベリンモス」に由来し、物語を楽しみながらハンバーガーの魅力を再発見していただける仕掛けです。3月20日（金・祝）～ 5月6日（水・祝）までのゴールデンウィークを含む春の行楽シーズンに、ご家族や幅広い世代の方々にお楽しみいただくことを目指しています。

■モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え

「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」は、中世ヨーロッパの世界感をベースに、小麦とグルテンで作る「バンズ」で名を馳せる名家「トラベリン家」を舞台に繰り広げられる没入体験型謎解きレストランです。参加者はこの物語の主人公、トラベリン家に仕える新人メイドや執事として謎を解きながら物語を体験します。

物語は、ある日、世界中を旅していた長男レタルドが久しぶりに帰還するところから幕を開けます。彼は旅先で出会った肉や野菜を挟む絶品料理「最高のアレ」に感銘を受け、トラベリン家自慢のバンズを使ってその味を再現しようとします。しかし、肝心のレシピを書いたメモは、他人に真似されないよう暗号化されていました。

そこで参加者は、個性豊かなトラベリン家の人々と協力しながら、この暗号の解読に挑みます。果たしてあなたはすべての謎を解き明かし、幻のレシピである「ハンバーガー」を完成させることができるのか・・・。

＜イベント概要＞

■名称： モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え

■開催期間： 2026年3月20日（金・祝）～ 5月6日（水・祝）

■内容： 物語の登場人物の一人として、食事をしながら謎を解く没入体験型レストラン

(参加者一人につきドリンク1杯、サラダ、ハンバーガー1個の提供を含む）

■料金： 4,200円（一人あたり／税込み） ※事前予約制

■定員： 1公演あたり最大16名

■公演： 公演時間は、以下のチケット購入ページよりご確認ください

■チケット： https://peatix.com/event/4928397/view（3月20日 ～ 4月15日開催分）

https://peatix.com/event/4933695/view（4月17日 ～ 5月 6日開催分）

■所要時間： 約90分

■開催場所： モスプレミアム 桜木町クロスゲート店

所在地 ： 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1

アクセス ： JR桜木町駅から徒歩1分

電話番号 ： 045-226-3850

営業時間 ： 10:00～22:00（LO 21:00）

※本プレミアムシアターは、事前予約制です。オンラインでチケット購入の上、ご参加ください。





＜体験の流れ＞

1. ゲームブックを受け取る

2. 物語の中の一員として、謎解きをしながら物語を体験

3. 謎解きで導き出したハンバーガーを選択肢の中から注文

4. 答え合わせをしながらハンバーガーを楽しむ

出題される謎（例）

＜登場人物の相関図＞

＜トラベリン家の秘伝ドリンク＞

本プレミアムシアターの参加者限定のトラベリン家の秘伝ドリンク。物語のキーマン、トラベリン家の名前を冠したドリンクです。物語の一因として、是非味わっていただきたい一品です。

※プレミアムシアターの参加者は、セットドリンクとしても選択可能

・バンズマルクラフト（ペールエール／アルコール）

トラベリン家の農地で栽培されている麦を使用した至極の一杯。

スッキリとした後味が特徴のオリジナルビール（820円／税込み）

・トマリーナスペシャル（トマトジュース／ソフトドリンク）

名産レモンでさっぱりとした味わいのトマトジュース。

トマリーナの機嫌はこれでとれる。（650円／税込み）

■モスプレミアム

「モスプレミアム」は“大人の憩いの場所”をテーマにした、グルメバーガーとクラフトビールなどのアルコールを楽しんでいただけるハンバーガーレストランです。2015年に1号店※となる「モスプレミアム千駄ヶ谷店」を初出店し、2019年には2号店である「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」をオープンしました。

- 「モスプレミアム」ホームページ：https://www.mospremium.jp/index.html

※2015年の開店時は「MOS CLASSIC（モス クラシック）」としてオープン。2020年5月に「モスプレミアム」としてリニューアル。

■トラベリンモス

「トラベリンモス」はお子さま向けセットメニュー「モスワイワイセット」や公式サイトの子ども向けコンテンツに登場するストアキャラクターです。レタス、トマト、パティ（お肉）、バンズなど、モスバーガーの商品に使用している具材と子どもが好きな動物を合わせた、7人のバーガーズーとその仲間で構成されています。

- モスバーガー公式サイト「トラベリンモス」：https://www.mos.jp/kids-enjoy/travelinmos/

■株式会社セガ エックスディー 会社概要

セガ エックスディーは、ゲーミフィケーションで企業や社会の課題を解決するゲーミフィケーションカンパニーです。当社は、人々を夢中にさせるゲーミフィケーションメソッドを中心とした技術やデザイン、世界観をつくる力と、日々研究開発を進めるAR/VRなどの最新テクノロジーを掛け合わせ、人々の“感情を動かす”ノウハウを強みに、事業戦略から大規模開発・プロモーションまで、一気通貫で企業課題・社会課題の解決に取り組んでいます。

会社名 株式会社セガ エックスディー

代表者 代表取締役 社長執行役員CEO 谷 英高

所在地 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー 20階

設立 2016年8月1日

事業領域 ゲーミフィケーション

事業内容 エクスペリエンスデザイン事業

マーケティングプラットフォーム事業

URL https://segaxd.co.jp/

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/