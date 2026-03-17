セルフなのに、カメラマン品質。くふうウェディングがセルフ写真館「studio SELFiE」を2026年4月にオープン！

株式会社くふうカンパニーホールディングス

株式会社くふうウェディング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：貝瀬 雄一、以下「くふうウェディング」）は、フォトスタジオを貸し切って自由に撮影を楽しめるセルフ写真館「studio SELFiE（スタジオセルフィ）」を2026年4月23日（木）にオープンいたします。

スタジオオープンに向けて、2026年3月16日より先行予約の受付、および期間限定の「オープン記念キャンペーン」を開始いたしました。

くふうウェディングは「結婚を祝う、新しいカタチをつくる」をミッションに、幅広いウェディングサービスを提供し続けています。

近年、ウェディングフォトにこだわりを持つカップルが増える中で、プロの業者に頼らず自分たちで撮影を行う「セルフプロデュース」のスタイルが注目されています。

私たちは、ウェディングだけでなく、人生の節目となるイベントから日常のささやかな思い出作りまで、誰にも気兼ねすることなく「自分たちらしさ」を残せるようなお手伝いをしたいと考えています。そのために、プロ仕様の機材を自由に利用して撮影できるセルフ写真館「studio SELFiE」を展開する運びとなりました。

「studio SELFiE」は高品質な撮影機材×8テーマの背景でセルフ撮影し放題！

「studio SELFiE」は、フォトジェニックなカフェをテーマにした空間で、好きなタイミングで何度でもシャッターを切ることができるセルフ写真館です。

「自撮りのように、自分たちのペースで撮影したい」 「プロのカメラマンの前だと、緊張してうまく笑えない」 「従来の写真館のライティングが好みではない」「ハレの日だから、プリントシール機だとカジュアルすぎる」

そんな想いに応えるため、フォトスタジオ仕様の高品質な撮影機材と上質なライティングを完備。8種の異なるテーマ空間を用意し、今までの写真館とは異なる、全く新しいプライベート撮影体験を提供します。

「studio SELFiE」3つの特徴

"一生もの"の記録から思い出作りまで、幅広い利用シーンに対応

- プロ品質の撮影をより簡単にプロのカメラマンも使用している最新の機材で皆さまの魅力を最大限に引き出します。カメラは固定配置でリモコンを使用して撮影するので、機材の使用方法がわからなくても簡単に高品質な写真撮影が可能です。- 1つの空間でさまざまなイメージの撮影が可能有名フォトスタジオの空間デザインを手がけるチームが内装のデザインを担当。華やかな背景からポップ、フォーマルまで空間を最大限に活かしたスタジオになっています。- フォーマルな用途の撮影にも使える会社のメンバー紹介や証明写真などの撮影が可能なフォーマル向けの背景も用意しております。

「studio SELFiE」は、カメラマンがいない完全プライベート空間。だからこそ、誰にも邪魔されない「今の自分たちらしさ」を多彩な用途で残していただけます。

- 【Couple】デートの記念や記念日に。人目を気にせず、二人だけの世界で自然な笑顔や残したい瞬間を写真に。- 【Friends】友人との思い出作りに。お揃いのコーディネートや「推し活」のグッズを持ち込んで、カフェ感覚で楽しみながら、最高の一枚を。- 【Family】お子様の成長記録や家族写真に。リラックスした環境なので、小さなお子様も緊張せずに撮影いただけます。- 【Marriage】入籍日の幸せな瞬間を自分たちの手で。婚姻届を持っての記念撮影や、堅苦しくないふたりらしい結婚報告写真に。- 【Maternity】赤ちゃんを迎えるためのハッピーな準備期間を、誰にも気兼ねすることなく、洗練されたライティングの中で美しく残せます。- 【ID photo】就職活動・免許証に。納得いくまで何度もシャッターをきり、自分史上最高の証明写真を作成できます。studio SELFiE :https://studio-selfie.jp/

※スタジオオープンは2026年4月23日予定です

先行予約開始！先着100組まで初回利用料金が半額となるオープン記念キャンペーンを実施中

2026年4月23日のオープンに先立ち、公式サイトにて先行予約の受付を開始しました。オープンを記念したお得な2大キャンペーンを実施中です。

■キャンペーン内容

１.先着100組まで半額キャンペーン！

studio SELFiEに撮影予約をされた方のうち、先着100組限定で初回利用料金を半額にいたします。

15分撮り放題（2名）が通常3,800円→1,900円！

45分撮り放題（2名）が通常6,800円→3,400円！

※価格はいずれも税込です

２.ハッシュタグキャンペーン

studio SELFiEで撮影した写真をSNSで「#studioselfie」のタグを付けて投稿された方に、もれなく次回の撮影で使える300円分のクーポンを発行。

※1回のご来店にて、お1人様1投稿までが対象

■キャンペーン期間

１.先着100組まで半額キャンペーン！：2026年3月16日から先着100組のお客様まで

２.ハッシュタグキャンペーン：2026年4月23日開始

※予定数量終了次第、本キャンペーンは予告なく終了いたします。予めご了承ください

キャンペーン詳細はこちら https://studio-selfie.jp/

studio SELFiEについて

●所在地

東京都墨田区錦糸2-13-5 MPCビル 4F

JR錦糸町駅北口から徒歩3分

半蔵門線錦糸町駅3番出口から徒歩3分

●WEBサイト

https://studio-selfie.jp/

●公式LINE

https://s.lmes.jp/landing-qr/2009126278-X6wjTmrn?uLand=oIXvVy

●公式インスタグラム

https://www.instagram.com/studio_selfie_official/

● 株式会社くふうウェディングについて https://wedding.kufu.co.jp

株式会社くふうウェディングは、「結婚を祝う新しいカタチをつくる」をミッションに掲げ、ウェディング総合情報サイト「みんなのウェディング」、結婚式プロデュースサービス「エニマリ」、リゾート挙式プロデュースサービス「MY FAVORITE PART」をはじめ、ウェディングドレスの販売・レンタル、フォトウェディング、WEB招待状・席次表サービスなど、幅広いウェディングサービスを提供しています。

サービス一覧 https://wedding.kufu.co.jp/#service

会社名 ：株式会社くふうウェディング

設立日 ： 2010年10月1日

所在地 ：東京都中央区銀座2丁目6-7 明治屋銀座ビル5F

代表者 ：代表取締役社長 貝瀬 雄一、代表取締役副社長 菅原 正純

事業内容：結婚関連サイト運営、結婚式プロデュースサービス、その他結婚周辺事業