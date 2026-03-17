「花景の湯」でお得に極上の癒やし体験を　平日夜限定の「特別ナイト入館券」販売

株式会社よみうりランド

新感覚フラワーパークHANA・BIYORI内にある日帰り温泉施設「よみうりランド眺望温泉 花景の湯」は、4月6日(月)より、平日夜20時以降の入館が通常より最大800円お得な「特別ナイト入館券」を通年で販売します(※土日祝及び春休み・夏休み・大型連休・年末年始等の繁忙期は除く)。

絶景露天風呂では、標高約100ｍの緑のパノラマと都心ビル群の唯一無二の眺望が広がり、昼夜でその表情が変わります。平日の夜は夜景を眺めながら、お得に極上の癒やしの時間をお過ごしください。

特別ナイト入館券 概要

貸出画像「花景の湯 女性用露天風呂」貸出画像「花景の湯 内風呂」

［販売期間］4月6日(月)～ ※土日祝及び春休み・夏休み・大型連休・年末年始等の繁忙期は除く

※営業日時・販売日等の詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイトはこちら→https://www.yomiuriland.com/hanabiyori/kakeinoyu/

［購入方法］１.花景の湯フロントにて購入 ※20:00以降に限ります

２.公式オンライン「よみランCLUB」にて購入 ※3月25日(水)12:00～販売開始

※２.で購入の場合、「よみランCLUB」会員登録(無料)が必要です。

会員登録はこちら→https://land-member.yomiuriland.com/login/sign_up

［価 格］

※価格は税込です ※乳幼児・未就学児の入館不可 ※小学生のみでの入館不可 ※入れ墨、ボディアート(タトゥー、ペイント、シール等を含む)のある方の入館不可